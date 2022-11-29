Кількість загиблих в ДТП під час блекауту в Києві зросла у 6 разів, - патрульна поліція

Приблизно на 55% збільшилась кількість ДТП з постраждалими в період блекауту у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив пресофіцер управління Патрульної поліції столиці Андрій Молокоєдов.

Вдвічі збільшилась кількість дорожніх пригод за участі пішоходів та в понад 2 рази - ДТП на пішохідних переходах.

"Також в 6 разів виросла кількість загиблих в цих аваріях. Тобто ступінь тяжкості наслідків аварій погіршився", - зазначив Молокоєдов.

Вимкнення електроенергії – це не лише про відсутність світла вдома, але й вуличного освітлення та світлофорів. За словами пресофіцера, у столиці понад 700 перехресть, 55 з них є критичними та потребують почергового регулювання Патрульною поліцією.

Усі інші перехрестя у випадку відключення освітлення залишаються без світлофора та регулювальника. У такому разі пішоходи мають самостійно подбати про свою безпеку.

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