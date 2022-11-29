Кількість загиблих в ДТП під час блекауту в Києві зросла у 6 разів, - патрульна поліція
Приблизно на 55% збільшилась кількість ДТП з постраждалими в період блекауту у Києві.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив пресофіцер управління Патрульної поліції столиці Андрій Молокоєдов.
Вдвічі збільшилась кількість дорожніх пригод за участі пішоходів та в понад 2 рази - ДТП на пішохідних переходах.
"Також в 6 разів виросла кількість загиблих в цих аваріях. Тобто ступінь тяжкості наслідків аварій погіршився", - зазначив Молокоєдов.
Вимкнення електроенергії – це не лише про відсутність світла вдома, але й вуличного освітлення та світлофорів. За словами пресофіцера, у столиці понад 700 перехресть, 55 з них є критичними та потребують почергового регулювання Патрульною поліцією.
Усі інші перехрестя у випадку відключення освітлення залишаються без світлофора та регулювальника. У такому разі пішоходи мають самостійно подбати про свою безпеку.
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Бо ледве знайшов аж у Епіцентрі
Ціна метрової стрічки, якщо не помиляюсь, 10 грн
Може ОПа пре-ЗЕка (майже як підозрюваний😂) та пані Перша Скумбрія роздали б стрічки в дитсадках та школярам?