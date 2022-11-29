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Новини ДТП
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Кількість загиблих в ДТП під час блекауту в Києві зросла у 6 разів, - патрульна поліція

київ

Приблизно на 55% збільшилась кількість ДТП з постраждалими в період блекауту у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив пресофіцер управління Патрульної поліції столиці Андрій Молокоєдов.

Вдвічі збільшилась кількість дорожніх пригод за участі пішоходів та в понад 2 рази - ДТП на пішохідних переходах.

"Також в 6 разів виросла кількість загиблих в цих аваріях. Тобто ступінь тяжкості наслідків аварій погіршився", - зазначив Молокоєдов.

Вимкнення електроенергії – це не лише про відсутність світла вдома, але й вуличного освітлення та світлофорів. За словами пресофіцера, у столиці понад 700 перехресть, 55 з них є критичними та потребують почергового регулювання Патрульною поліцією.

Усі інші перехрестя у випадку відключення освітлення залишаються без світлофора та регулювальника. У такому разі пішоходи мають самостійно подбати про свою безпеку.

Також дивіться: Російський обстріл Києва 23 листопада очима патрульних. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4495) Київ (19793) електроенергія (6286) патрульна поліція (1444)


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Треба не констатувати факт а посилено працювати
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29.11.2022 13:58 Відповісти
І продавати світобідбиваючі елементи у кожній атб!
Бо ледве знайшов аж у Епіцентрі

Ціна метрової стрічки, якщо не помиляюсь, 10 грн


Може ОПа пре-ЗЕка (майже як підозрюваний😂) та пані Перша Скумбрія роздали б стрічки в дитсадках та школярам?
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29.11.2022 14:32 Відповісти
Десь читав що Кличко планує безкоштовно школярам роздати такі стрічки, подивимося...
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29.11.2022 15:05 Відповісти
пішоходи самостійно дбати ( діти, пенсіонери, зморені робітники, інваліди, випивші), а водії не повинні дбати ( люди, які отримали права та проходять медогляд як у офтальмолога так і психіатра)?...який ідіотизм,,,як ви задовбали, неграмотні, хамовиті 73%-і суки
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29.11.2022 14:39 Відповісти
Когда тебе в глаза идет засветка от фар встречных автомобилей и пешеход в темноте и одетый в темную одежду выпрыгивает из-за других автомобилей ...
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29.11.2022 15:48 Відповісти
соблюдай ПДР сам і інші водії, а потім про пішоходів говори
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29.11.2022 16:12 Відповісти
Хм, это безусловно, но в ПДР и обязанности пешехода прописаны. А кроме того, пешеход более ранимое и хрупкое существо, чем автомобиль. Береженого бог бережет!
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29.11.2022 16:18 Відповісти
В нас така сама муйня, до того ж, ні водії ні поліцейські не знають сигналів регулювальника, вже маємо 2 дтп через регулювальників, цікаво чим закінчиться суд.
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29.11.2022 16:24 Відповісти
 
 