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Новини
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Харківська ОДА закуповує металопластикові вікна за цінами, вдвоє вищими за всі відомі, - "Наші гроші"

вікна,фірсов

Харківська ОДА вирішила закупити вікна на 70 млн грн, без проведення при цьому торгів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Наші гроші". Відповідну угоду 22 та 25 листопада уклав департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу з компанією "Екіпаж".

Згідно з договором, до кінця 2022 року компанія має поставити в Харків 8 546 кв. м віконних блоків з профілю WDS. При цьому договори на поставку ніхто не опублікував, тому детальні характеристики та ціна за штуку невідомі. Однак, якщо розділити повну вартість на обсяг поставки, то вийде, що один квадрат блоків коштує 8,2 тис. грн.

Ціна на вікна, як сказано на сайті виробника, залежить від:

- їх конфігурації (стандартної або фігурної);

- розміру (типового або унікального);

- склопакета (кількість камер);

- профілю (марка, кількість камер і ущільнювальних контурів);

- виробника фурнітури;

- віддаленості об’єкта.

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Вказано, що зараз "Екіпаж" продає типові вікна з профілем WDS від класу "економ" до класу "преміум" за наступними цінами:

- одностулкові з відкриванням – по 2 892-3 946 грн за квадрат;

- двостулкові з відкриванням – по 2 519-3 457 грн за квадрат;

- тристулкові поворотно-відкидні по 2 124-2 936 грн за квадрат.

При цьому, як зазначили "Наші гроші", ціни, скоріше за все вказані без доставки.

Для порівняння, у вересні Харківський національний університет внутрішніх справ також замовляв собі вікна. Але це відбувалося через торги. Тоді компанії "Даная Холдинг" замовили вікна виробництва того ж "Екіпажу" по 3 956 грн за квадрат. Зокрема, це білі металопластикові віконні блоки різних розмірів із двокамерним склопакетом 4i-10ar-4-10ar-4i, п’ятикамерним профілем і фурнітурою Axor (Україна). Вікна мали поставити в Кам’янець-Подільський на Хмельниччині, куди університет переїхав через вторгнення РФ.

Також у вересні міська рада Бучі на Київщині через торги замовила підприємцю вікна для житлових будинків по 3 566 грн за квадрат без ПДВ. Зокрема, в міськраді замовили білі металопластикові віконні блоки за індивідуальними замірами із двокамерним склопакетом, чотирикамерним профілем Viknar’off Fenster 400 і фурнітурою Accado (Туреччина). Постачальник був із Рівненщини, а завод Viknar’off знаходиться в Тернополі. Вікна мали за десять днів доставити в Бучу.

Вказано, що власниками компанії "Екіпаж" із міста Первомайський в Лозівському районі Харківщини є Сергій та Михайло Теплицькі. Директором є Максим Кунченко.

Профіль під брендом WDS виготовляє дніпровський "Міропласт", яким володіє Вадим Єрмолаєв і турецька фірма "Бета Кімйасал Мадделєр Ятирим" (Beta Kimyasal Maddeler Yatirim A.S.). Власниками останньої є громадяни Туреччини Башер Хасан, Башер Есер, Башер Мустафа, Оан Ірем і Тайакиси Ахмет. Єрмолаєв, Башер Хасан, Башер Мустафа та Оан Ірем також володіють "Аксор Індастрі", яке робить фурнітуру під брендом Axor.

Керівником Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОДА очолює Сергій Магдисюк. Керівником облдержадміністрації є Олег Синєгубов.

Автор: 

ОДА (1631) Харків (5742) Харківщина (6054) закупівлі (3463) Синєгубов Олег (860)


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Топ коментарі
+23
Смотрят на "великое крадівництво" и думают-а мы чем хуже.
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29.11.2022 13:32 Відповісти
+15
За мародерства по закону воєнного часу - розстріл. А чому це та інший дерибан бюджету не є мародерством?
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29.11.2022 13:36 Відповісти
+15
Ничего не изменилось. То были лавочки по $6000 теперь окна по цене мерседеса.
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29.11.2022 13:39 Відповісти
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Смотрят на "великое крадівництво" и думают-а мы чем хуже.
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29.11.2022 13:32 Відповісти
В незалежній Україні велике крадівництво триває вже більше 30 років. Чи й не новина.
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29.11.2022 13:38 Відповісти
Так молодой и перспективный сказал, шо победили коррупцию, телек не врет.
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29.11.2022 13:46 Відповісти
Меня волнует сегодняшний и завтрашний день, а не ******* гундосного про отсутствие коррупции.
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29.11.2022 16:35 Відповісти
Но не во время войны, когда тысячи людей погибли и лишились крыши над головой , потеряли работу ! Гниды даже теперь цинично мародерят на крови‼️
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29.11.2022 15:29 Відповісти
І це ще не все!
Якщо вікна міняють самі жителі, то компенсацію за них рахують не по фактичній ціні, а по їх власному стандарту / за квадратуру, залежно від площі скла.
І цей стандарт рахують по нижчій на третину ціні ніж фактично є.
Обскубування гусей не припиняється навіть у воєнний час
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29.11.2022 14:00 Відповісти
А як Терехов заробить гроші ?
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29.11.2022 13:32 Відповісти
Вибачте світла не було. До кого черта сюди приплили Терехьова??? Він мер. Його вибирають. Замовник ХОДА. Це Синьогубов. Він призначенець!!! Його і питайте..... Ато кто всрався.... Невістка!!!
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30.11.2022 19:01 Відповісти
За мародерства по закону воєнного часу - розстріл. А чому це та інший дерибан бюджету не є мародерством?
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29.11.2022 13:36 Відповісти
Щось не пам'ятаю, щоб мародерів на початку війни розстрілювали. Їх примотували скотчем до стовпів.
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29.11.2022 15:37 Відповісти
Тільки привселюдні розстріли врятують цю країну...
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29.11.2022 13:37 Відповісти
И их никогда не будет.
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29.11.2022 14:58 Відповісти
Ничего не изменилось. То были лавочки по $6000 теперь окна по цене мерседеса.
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29.11.2022 13:39 Відповісти
Ты кто?
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29.11.2022 13:50 Відповісти
Розводять масштану корупцію та розкрадають гуманітарку кремлівські ставленики, а не українці.

Де ви бачите українців при владі?
Виборча система узурпована кремлівським олігархатом
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29.11.2022 13:54 Відповісти
Чи ви здивуєтесь коли взнаєте що затримка відновлення електропстачання дуже пов'язана з ринком генераторів та аккумуляторів? Я ні. І чому нас мають дивувати ціни на вікна якщо здебільшого гроші з іноземних фондів. Мене дивує тільки те, що їх взагалі замовили. Могли б і сказати що по дорозі розбомбили вже готовий товар. В Ірпінь за час після визволення приїзджало безліч делегацій і кожна з пропозиціями відновлення. Керівництво торгувало своїми э балами практично на міжнародному рівні. А вікон досі немає у багатьох будинках. Где деньги, Зин?
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29.11.2022 13:42 Відповісти
Контроль жесткий местных активистов ГДЕ ? Рашистских варворов , террористов побеждают , а местных ВОРОВИТЫХ ЧИНОВНИКОВ КОНТРОЛИРОВАТЬ НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ⁉️⁉️⁉️Что в Ирпене нет активных граждан , по закону военного времени контролирующих сраных чинуш ⁉️
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29.11.2022 15:36 Відповісти
Я уже ничему не удивляюсь. В стране в которой катастрофически не хватает енергии квадратный метр утеплителя стоит от 500грн. В чем собстенно заключаются сумашедшие цены в обычном пенопласте который всегда использовался как бесплатная упаковка?
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29.11.2022 13:43 Відповісти
Если тебе придержать включение света на пару недель, ты и за 1000 за квадрат утеплитель купишь. После войны количество миллиардеров с украинским гражданством увеличится в десятки раз. Нищих украинцев - в сотни.
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29.11.2022 13:50 Відповісти
НУ ТАК ПРОСТО ЇХ МЕР ЩЕ НЕ ВМЕР !!!
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29.11.2022 13:48 Відповісти
Вибачте світла не було. До кого черта сюди приплили Терехьова??? Він мер. Його вибирають. Замовник ХОДА. Це Синьогубов. Він призначенець!!! Його і питайте..... Ато кто всрався.... Невістка!!!
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30.11.2022 19:03 Відповісти
А ТЫ ЗАМЗАМА !?)
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01.12.2022 19:50 Відповісти
Чого вони не зробили пред;яву Синєгубову -- шо він скаже .
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29.11.2022 13:49 Відповісти
До чого тут Сінегубов, за ремонт пошкоджених будинків відповідальна міська влада
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29.11.2022 17:01 Відповісти
Вибачте світла не було. До кого черта сюди приплили Терехьова??? Він мер. Його вибирають. Замовник ХОДА. Це Синьогубов. Він призначенець!!! Його і питайте..... Ато кто всрався.... Невістка!!!
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30.11.2022 19:02 Відповісти
Хто заказував вікна???? Горсовет тогда Терехов. Если ХОДА то Синьогубов. Вот и все... Учите мат часть.
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30.11.2022 19:06 Відповісти
По Харкову заказ робить міськрада (мені вже вікна вставили)
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30.11.2022 23:08 Відповісти
незаконне збагачення в нашій країні ще ніхто не скасовував.., війна - це завжди привід збагатитися в рази, якщо ти поруч з грошима..., а в країні, де всі гілки влади корумповані, починаючи з самого Верховного Суду та Конституційного..., ще б пак...
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29.11.2022 13:49 Відповісти
Страшно подумать , сколько Харьковское кодло ******* на восстановлении ! Зеленский , ты проглотил разворовывание гуманитарки. Ты и это проглотишь ? А
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29.11.2022 13:51 Відповісти
Він це очолив, а не проглотіл
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29.11.2022 13:57 Відповісти
А сколько ******** на Львовское кодло на томожне!!!!
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30.11.2022 19:07 Відповісти
..а хіба мародерів вже не розстрілюють на місті злочину?.. чи зебіли дермака та найвеличнівшивого досі у долі?..чи СБУ СПИТЬ ТА ТАК САМО У ДОЛІ?
ще влітку купив за свій рахунок, без питань (боляче для себе, та не в обтяжування держави, усі вибиті вікна під Пущею), а тут якісь зепдри наживаються на цьому?!.. зеля, ти зупермен чи чорті шо, ніяке?!
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29.11.2022 13:52 Відповісти
Це питання к Харківський Обласній Державній Адміністраціі.. Терехов , яким к ній боком?? Він Мер...
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30.11.2022 19:10 Відповісти
це не новина ,а релії українського життя.Залужний закінчить з рашистами і розбереться з внутрішніми ворогами
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29.11.2022 13:54 Відповісти
Клоуна вже зносять третій рік, ніяк не знесуть.
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29.11.2022 14:39 Відповісти
Пане Дрон,а хто зносить?Зовсім недавно,навіть піськов казав,що ціллю "операції"-є не зміщення Зе від влади.Чи може все таки ніхто і не пробує знести?Де "Україна-без Зе"?Ні лозунгів,ні демонстрацій,ні одиночних протестувальників.Може ви видаєте бажане,за дійсне?
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29.11.2022 15:12 Відповісти
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29.11.2022 15:19 Відповісти
Вісім тисяч за квадрат то справді занадто...Я недавно поміняв блок в балконних дверях вдвічі дешевше.Але я у Львові,тут є надія що вони довго простоять,тому якість має бути на рівні,а в Харькові не до жиру,до кінця війни згодиться і китайське барахло...Хоча...даремно я то написав,не можна зарікатись,сюди далеко може прилетіти і там близько оминути...
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29.11.2022 14:15 Відповісти
Але ще слід рахувати доставку та установку
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29.11.2022 17:04 Відповісти
Я теж безкорисливо люблю гроші!
)
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29.11.2022 14:25 Відповісти
Зе виродки продовжують свою пісню "Велике Грабувництво".
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29.11.2022 14:38 Відповісти
И кому это интересно?
СБУ - ловит наводчиков и кошмарит погранцов за переправку призывников
НАБУ - увлеченно изучает декларации депутатов (и даже что-то там находит)
ГБР - выискивает коллаборантов на деоккупированных территориях.
А коррупция? А коррупция цветет и пахнет в воюющей стране ...
Как там Резников со своими 1,5 млрд. грн. поживает? Закупка окон Харьковской ОДА - это детские шалости по сравнению с ним. И что? Зеленский вместе с Резниковым торгуют ***** в освобожденном Херсоне. Это всё что нужно знать про борьбу с коррупцией в Украине.
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29.11.2022 14:44 Відповісти
Во время войны такая коррупция ничем не отличается от мародерства и должна наказвваться по тем же законам .
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29.11.2022 15:20 Відповісти
Дайте Терехову бабло иначе сбежит в Запорожье..к братану Старуху..два казнокрада круче Кучмистов Зе...🤣
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29.11.2022 15:36 Відповісти
Вибачте світла не було. До кого черта сюди приплили Терехьова??? Він мер. Його вибирають. Замовник ХОДА. Це Синьогубов. Він призначенець!!! Його і питайте..... Ато кто всрався.... Невістка!!!
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30.11.2022 19:00 Відповісти
Природный рядовой песок заказали по 1 219 грн./куб. м.... Это про дороги при рябикине министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, экс-глава Государственной таможенной службы, бывший руководитель аэропорта Борисполь
В пять, 7 раз дороже а вы про Нептуны. С какого бабла https://ua-reporter.com/news/gotovitsya-masshtabnyy-deriban-na-rasshirenii-kpp-uzhgorod
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29.11.2022 16:12 Відповісти
Гепа сдох, но дело его живёт!
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29.11.2022 16:12 Відповісти
Видно,гепа с того света
Продолжает дело это...
гепа , хватит, лавочку закрой!
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29.11.2022 17:19 Відповісти
Гепина школа, тот урны и лавочки также по цене золота закупал.
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29.11.2022 16:15 Відповісти
Ну от, всі должни нам допомогати, а ми будемо цю допомогу п..дити
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29.11.2022 16:53 Відповісти
Как он всё-таки запарили...
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29.11.2022 17:08 Відповісти
Вибачте світла не було. До кого черта сюди приплили Терехьова??? Він мер. Його вибирають. Замовник ХОДА. Це Синьогубов. Він призначенець!!! Його і питайте..... Ато кто всрався.... Невістка!!!
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30.11.2022 18:58 Відповісти
Ну так это ведь несложно проверить.... Стоимость окон можно в онлайне быстро посчитать
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11.07.2023 16:15 Відповісти
Вот и я сейчас об этом же подумала, если честно.... Если есть какие-либо сомнения, то всегда можно взять калькулятор пластиковых окон https://kalkuliatorvikon.com.ua/ru/ и приблизительно прикинуть их фактическую стоимость. И тогда уже наверняка все вопросы над "и" можно будет расставить
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12.07.2023 16:38 Відповісти
 
 