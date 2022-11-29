Харківська ОДА закуповує металопластикові вікна за цінами, вдвоє вищими за всі відомі, - "Наші гроші"

Харківська ОДА вирішила закупити вікна на 70 млн грн, без проведення при цьому торгів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Наші гроші". Відповідну угоду 22 та 25 листопада уклав департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу з компанією "Екіпаж".

Згідно з договором, до кінця 2022 року компанія має поставити в Харків 8 546 кв. м віконних блоків з профілю WDS. При цьому договори на поставку ніхто не опублікував, тому детальні характеристики та ціна за штуку невідомі. Однак, якщо розділити повну вартість на обсяг поставки, то вийде, що один квадрат блоків коштує 8,2 тис. грн.

Ціна на вікна, як сказано на сайті виробника, залежить від:

- їх конфігурації (стандартної або фігурної);

- розміру (типового або унікального);

- склопакета (кількість камер);

- профілю (марка, кількість камер і ущільнювальних контурів);

- виробника фурнітури;

- віддаленості об’єкта.

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Вказано, що зараз "Екіпаж" продає типові вікна з профілем WDS від класу "економ" до класу "преміум" за наступними цінами:

- одностулкові з відкриванням – по 2 892-3 946 грн за квадрат;

- двостулкові з відкриванням – по 2 519-3 457 грн за квадрат;

- тристулкові поворотно-відкидні по 2 124-2 936 грн за квадрат.

При цьому, як зазначили "Наші гроші", ціни, скоріше за все вказані без доставки.

Для порівняння, у вересні Харківський національний університет внутрішніх справ також замовляв собі вікна. Але це відбувалося через торги. Тоді компанії "Даная Холдинг" замовили вікна виробництва того ж "Екіпажу" по 3 956 грн за квадрат. Зокрема, це білі металопластикові віконні блоки різних розмірів із двокамерним склопакетом 4i-10ar-4-10ar-4i, п’ятикамерним профілем і фурнітурою Axor (Україна). Вікна мали поставити в Кам’янець-Подільський на Хмельниччині, куди університет переїхав через вторгнення РФ.

Також у вересні міська рада Бучі на Київщині через торги замовила підприємцю вікна для житлових будинків по 3 566 грн за квадрат без ПДВ. Зокрема, в міськраді замовили білі металопластикові віконні блоки за індивідуальними замірами із двокамерним склопакетом, чотирикамерним профілем Viknar’off Fenster 400 і фурнітурою Accado (Туреччина). Постачальник був із Рівненщини, а завод Viknar’off знаходиться в Тернополі. Вікна мали за десять днів доставити в Бучу.

Вказано, що власниками компанії "Екіпаж" із міста Первомайський в Лозівському районі Харківщини є Сергій та Михайло Теплицькі. Директором є Максим Кунченко.

Профіль під брендом WDS виготовляє дніпровський "Міропласт", яким володіє Вадим Єрмолаєв і турецька фірма "Бета Кімйасал Мадделєр Ятирим" (Beta Kimyasal Maddeler Yatirim A.S.). Власниками останньої є громадяни Туреччини Башер Хасан, Башер Есер, Башер Мустафа, Оан Ірем і Тайакиси Ахмет. Єрмолаєв, Башер Хасан, Башер Мустафа та Оан Ірем також володіють "Аксор Індастрі", яке робить фурнітуру під брендом Axor.

Керівником Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОДА очолює Сергій Магдисюк. Керівником облдержадміністрації є Олег Синєгубов.