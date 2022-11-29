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Новини Війна
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"У відповідь на агресію Росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря", - Столтенберг

нато,сша,море,корабель

НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає

"Сьогодні на нашій зустрічі ми обговорювали безпеку в Чорноморському регіоні, який має стратегічне значення для всього НАТО. І виклики, які створює незаконна війна Росії в Україні.

У відповідь на агресію Росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря. Ми створили нові бойові групи, включаючи ту, яку очолює Франція тут, у Румунії. Винищувачі з Канади також допомагають зберегти ваше небо. А американські ракети Patriot посилюють ваш захист", - сказав він на зустрічі зі президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Читайте: Столтенберг про Україну в НАТО: Рішення в силі. Зараз фокус - на тому, щоб відбити агресію РФ

Автор: 

НАТО (6638) росія (66461) Чорне море (1679) Столтенберг Єнс (1596)


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Вы, товарищ, в наш Балто-Черноморский Союз уже не лезьте.
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29.11.2022 14:09 Відповісти
Надо усиливать отсутствие московитов.
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29.11.2022 14:15 Відповісти
Головою думайте.
Хто ж буде самому собі пилять гілку, по якій йдуть бюджетні мільярди? Не буде диявола, не потрібні стануть і всі засоби боротьби з ним...
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29.11.2022 14:21 Відповісти
С другой стороны - если они будут неспособны выпилять дьявола, то куда идут мильярды? Этого выпиляют. Потом найдут нового.
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29.11.2022 14:33 Відповісти
Ну судячи з того що я бачу, пиляти диявола нікому не цікаво. А от процес засвоєння бюджетних грошей на пиляння диявола - зовсім інша справа! Оно вже Фінляндії на 140 лярдів зброї напродавали. А якби не було диявола? Отож.
Суки вшиві всюди. Результат того, що все обсіли "ехвективні менеджири", курва їх мать. А не все в світі міряється цифрами, є речі, які не мають ціни.
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29.11.2022 14:35 Відповісти
Так я о чем и говорю. Вечно пилять одного дьявола - не самая хорошая идея. Временами нужно и галочку ставить - типа мы молодцы, ваши бабки не пробухали, а выпилили такого-то дьявола. Ура! Давайте следующего
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29.11.2022 14:53 Відповісти
гопнік кошмарить жертву, а коп "постоїть" поряд....
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29.11.2022 16:07 Відповісти
 
 