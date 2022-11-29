"У відповідь на агресію Росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря", - Столтенберг
НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає
"Сьогодні на нашій зустрічі ми обговорювали безпеку в Чорноморському регіоні, який має стратегічне значення для всього НАТО. І виклики, які створює незаконна війна Росії в Україні.
У відповідь на агресію Росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря. Ми створили нові бойові групи, включаючи ту, яку очолює Франція тут, у Румунії. Винищувачі з Канади також допомагають зберегти ваше небо. А американські ракети Patriot посилюють ваш захист", - сказав він на зустрічі зі президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
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Хто ж буде самому собі пилять гілку, по якій йдуть бюджетні мільярди? Не буде диявола, не потрібні стануть і всі засоби боротьби з ним...
Суки вшиві всюди. Результат того, що все обсіли "ехвективні менеджири", курва їх мать. А не все в світі міряється цифрами, є речі, які не мають ціни.