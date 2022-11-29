"У відповідь на агресію Росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря", - Столтенберг

НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає

"Сьогодні на нашій зустрічі ми обговорювали безпеку в Чорноморському регіоні, який має стратегічне значення для всього НАТО. І виклики, які створює незаконна війна Росії в Україні.

У відповідь на агресію Росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря. Ми створили нові бойові групи, включаючи ту, яку очолює Франція тут, у Румунії. Винищувачі з Канади також допомагають зберегти ваше небо. А американські ракети Patriot посилюють ваш захист", - сказав він на зустрічі зі президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

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