Затримано заступника міського голови Херсону з команди зрадника Сальдо, який працював на ворога, - ДБР. ФОТО
У Херсоні працівники ДБР викривають та затримують зрадників з-поміж посадовців, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії проти України. Кожен з них не уникне відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, працівники ДБР у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсону, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.
"До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства. Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ", - йдеться у повідомленні.
Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.
Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.
"Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин. Сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура", - додають у ДБР.
У повідомленні не називається ім'я затриманого, як повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело у правоохоронних органах, ідеться про Володимира Пепеля.
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Куди подівся , жлоб Сальдо ?
Невже втік до Криму , падлюка ?😡
Адже влади, яка складалась із прибічників зелені, на Херсонщині немає з перших днів вторгнення. Хтось втік за кордон, хтось в Одесу, хтось до кацапів.
Зелені зараз посилено роблять вигляд, що до цього не причетні!
Впевнений, те ж саме на Запоріжжі та Миколаївщині
Гордитесь дальше, идиоты, и сидите без света и воды, прячась от кацапских ракет. Что вам остается, воевать же не пошли.
А ведь этого бы не было, если бы не ваша «гордость»…
Ти хохол, для якого немає ні честі, ні Батьківщини, ні Бога в серці!
Тільки хохол міг обрати собі ватажком іудея і пишатись тим, що цей недоумок робить з країною.
Плюнув би тобі в пику, не сумнівайся.
Ще питання є?
Слушай сюда кацапик. Мы тут можем сраться друг с другом годами, кто порохобот, кто зелень и т.д. Цель одна - сделать нашу Украину лучше. Но когда на горизонте возникает враг - кацапское п"дло, то мы беремся за руки и забываем про все разногласия. Ты еще не понял, в какой маргарин вы тут встряли и с кем связались? Спроси у своих чмобилизированных дружков. Если сможешь найти их головы по посадкам.
Із-за таких, як ти, 20% території України зайнято та зруйновано кацапами, десятки тисяч наших громадян загинуло, мільйони виїхали з країни.
Із-за таких, як ти, керівні органи країни заполонили ворожі агенти, армію зменшено та роззброєно перед самим вторгненням.
А ти і тобі подібні, бл@дь, пишаються людиною, що все це зробила можливим!
Ще раз перечитай перший рядок і завали пельку. Знаю, тебе це не змінить.
Нажаль, "сдєлать Україну лучшє" ми не зможемо, поки такі, як ти, не виздихають.
Якщо ти ще не читав, то прочитай, "гордість" твоя, мабуть, виросте.
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро -
це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти -
це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно -
за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине, -
Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це Порошенко і порохоботи!