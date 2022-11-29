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Затримано заступника міського голови Херсону з команди зрадника Сальдо, який працював на ворога, - ДБР. ФОТО

У Херсоні працівники ДБР викривають та затримують зрадників з-поміж посадовців, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії проти України. Кожен з них не уникне відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, працівники ДБР у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсону, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

"До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства. Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ", - йдеться у повідомленні.

Затримано заступника міського голови Херсону з команди зрадника Сальдо, який працював на ворога, - ДБР 01

Затримано заступника міського голови Херсону з команди зрадника Сальдо, який працював на ворога, - ДБР 02
Затримано заступника міського голови Херсону з команди зрадника Сальдо, який працював на ворога, - ДБР 03
Затримано заступника міського голови Херсону з команди зрадника Сальдо, який працював на ворога, - ДБР 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила двох "посадовців" залізниці, які організовували залізничне сполучення з державою-агресором

Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

"Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин. Сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура", - додають у ДБР.

У повідомленні не називається ім'я затриманого, як повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело у правоохоронних органах, ідеться про Володимира Пепеля.

Автор: 

Сальдо Володимир (81) Херсон (3466) колабораціонізм (1179) ДБР (3590)


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Топ коментарі
+21
сальдо отрицательное
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29.11.2022 14:16 Відповісти
+21
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29.11.2022 14:35 Відповісти
+14
Через недільку-другу наш "самый гуманный суд в мире",відпустить його під заставу,а ще через недільку він чмурне з України,в Крим ,або далі...
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29.11.2022 14:47 Відповісти
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сальдо отрицательное
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29.11.2022 14:16 Відповісти
сосальдо
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29.11.2022 14:24 Відповісти
Кредитове
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29.11.2022 15:56 Відповісти


Куди подівся , жлоб Сальдо ?

Невже втік до Криму , падлюка ?😡
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29.11.2022 14:18 Відповісти
Ви його бачили? Не жилець.
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29.11.2022 14:21 Відповісти
Цензор, або не блюр морди покидьків, або не публікуй такі новини. Точно відпишуся від такого сайту.
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29.11.2022 14:27 Відповісти
https://vgoru.org/post/sud-zaareshtuvav-zastupnika-miskogo-golovi-hersona-z-komandi-zradnika-saldo https://vgoru.org/post/sud-zaareshtuvav-zastupnika-miskogo-golovi-hersona-z-komandi-zradnika-saldo

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29.11.2022 15:25 Відповісти
І ми це падло маємо 12 років годувати і одягати. А на палю його
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29.11.2022 14:30 Відповісти
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29.11.2022 14:35 Відповісти
А чого мурло затуманили, ніби це невинна жертва бандерівського режиму?
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29.11.2022 14:45 Відповісти
Через недільку-другу наш "самый гуманный суд в мире",відпустить його під заставу,а ще через недільку він чмурне з України,в Крим ,або далі...
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29.11.2022 14:47 Відповісти
Забудут паспорта изъять и браслета " не хватит", как часто бывает
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29.11.2022 15:15 Відповісти
Відпустять і ще зарплату заплатять за всі місяці.
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29.11.2022 15:49 Відповісти
Чого чкурне. Через суд поновиться на роботі, ще й зарплатню за час окупації отримає.
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29.11.2022 17:12 Відповісти
Цікаво, чи понесе відповідальність той, хто цих ушльопків підбирав та затверджував?
Адже влади, яка складалась із прибічників зелені, на Херсонщині немає з перших днів вторгнення. Хтось втік за кордон, хтось в Одесу, хтось до кацапів.
Зелені зараз посилено роблять вигляд, що до цього не причетні!
Впевнений, те ж саме на Запоріжжі та Миколаївщині
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29.11.2022 15:53 Відповісти
Не стоит говорить про Запорожье, если не являетесь его жителем. Да, голосовали за зелю и в данный момент продолжаем гордиться своим президентом. "Не стрелять" и водить писюном по губам кацапам уже 9 месяцев, согласитесь немного разный уровень.
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29.11.2022 16:29 Відповісти
За всп Запорожье тоже не стоит говорить. Военкоматовские по всему городу- это от большой любви к презу ?
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29.11.2022 17:15 Відповісти
В огороде бузина, а в Киеве дядько
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29.11.2022 17:35 Відповісти
Вы гордитесь ТРЕХСТАМИ сворованными вагонами гуманитарки в Запорожье?
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29.11.2022 17:16 Відповісти
Понятно... Царь хороший, бояре плохие... Ну и как? Сильно мосты спасают от прилетов?
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29.11.2022 18:20 Відповісти
правді в глаза? будь ласка: всі види української зброї, що розроблялась і впроваджувалась з 2014 року - є високоточною зброєю. І досить далекобійною. Про це писали не раз і в матеріалах цензора і в коментарях. Було б продовжено фінансування тієї зброї - кацапи б просто побоялися б лізти. Але замість фінансування обороноздатності "сдєлавші всіх лохів" людці, що дорвалися до влади в монобільшості, дерибанили бюджет аж гай шумів.
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29.11.2022 19:32 Відповісти
от ти ніби руськоязичний, а що означає " без царя в голові" не знаєш. про що з тобою можна балакати? Йди в школу вчитись.
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30.11.2022 18:18 Відповісти
Он явно водит и вам по губам.
Гордитесь дальше, идиоты, и сидите без света и воды, прячась от кацапских ракет. Что вам остается, воевать же не пошли.
А ведь этого бы не было, если бы не ваша «гордость»…
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29.11.2022 19:11 Відповісти
Який ти, нахрен, українець?!
Ти хохол, для якого немає ні честі, ні Батьківщини, ні Бога в серці!
Тільки хохол міг обрати собі ватажком іудея і пишатись тим, що цей недоумок робить з країною.
Плюнув би тобі в пику, не сумнівайся.
Ще питання є?
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29.11.2022 19:42 Відповісти
Хохол - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC етнофолізм , зневажлива https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2 назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB#cite_note-1 [1] , вживана на побутовому рівні серед https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіян .
Слушай сюда кацапик. Мы тут можем сраться друг с другом годами, кто порохобот, кто зелень и т.д. Цель одна - сделать нашу Украину лучше. Но когда на горизонте возникает враг - кацапское п"дло, то мы беремся за руки и забываем про все разногласия. Ты еще не понял, в какой маргарин вы тут встряли и с кем связались? Спроси у своих чмобилизированных дружков. Если сможешь найти их головы по посадкам.
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30.11.2022 10:23 Відповісти
Це, зазвичай, не мій стиль, але пішовтинах@й.
Із-за таких, як ти, 20% території України зайнято та зруйновано кацапами, десятки тисяч наших громадян загинуло, мільйони виїхали з країни.
Із-за таких, як ти, керівні органи країни заполонили ворожі агенти, армію зменшено та роззброєно перед самим вторгненням.
А ти і тобі подібні, бл@дь, пишаються людиною, що все це зробила можливим!
Ще раз перечитай перший рядок і завали пельку. Знаю, тебе це не змінить.
Нажаль, "сдєлать Україну лучшє" ми не зможемо, поки такі, як ти, не виздихають.
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30.11.2022 11:34 Відповісти
P.S.
Якщо ти ще не читав, то прочитай, "гордість" твоя, мабуть, виросте.
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30.11.2022 11:39 Відповісти
Ну тут два эл. браслета нужно цеплять. Гуманизьм!
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29.11.2022 16:49 Відповісти
Коли ми його морду побачимо у ресторані в Києві? Чи Відні? Чм Парижі?
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29.11.2022 17:10 Відповісти
----Артуро!---Ви глибоко помиляєтесь у своєму ідолопоклонстві і симпатії. до свого.ЗЕ--кумира !!! Оскільки успіхи ЗСУ над мразотою--ординцями НЕ завдяки " мудрості і прозорливості .геніальності нашого ЗЕ--стратега." а всупереч.його реально-- прихованих потаємних устремлінь умиротворення ліліПУТІНА-- україножера... І тримається Україна на незламності. стійкості. самопожертві відважних синів і дочок України... /Ви ніби щойно із конопель вискочили.../ . а швидше всього реальна вражина...НЕ ганьбіть назву свого міста . прамісцини Війська Запоріжського--низового !
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29.11.2022 17:12 Відповісти
Не нужно развешивать ярлыки. По Конституции Зеля является главнокомандующим. Нравится вам это или нет. И не знаю как вам еще глаза открыть, но Украина успешно изничтожает русню девятый месяц. Ясное дело, что зеля с шашкой над головой не бегает по передовой. Но его работа по всему миру огромная. Да, попрошайничает, но это сейчас не менее важное.
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29.11.2022 17:34 Відповісти
Багато що в країні проісходе
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро -
це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти -
це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно -
за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине, -
Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це Порошенко і порохоботи!
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29.11.2022 19:46 Відповісти
Не бачу факту зради в тому що хтось піклувався за сферу ЖКХ. Навіть в умовах окупації людям треба жити і щоб все працювало. А ось щодо проведення "референдуму", то це вже 100%-а зрада.
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29.11.2022 18:11 Відповісти
навіщо все це писати, коли всі пересічні знають, що, цього кренделя випустять, просто перед цим витрусять з нього грошики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.11.2022 18:12 Відповісти
 
 