Затримано заступника міського голови Херсону з команди зрадника Сальдо, який працював на ворога, - ДБР. ФОТО

У Херсоні працівники ДБР викривають та затримують зрадників з-поміж посадовців, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії проти України. Кожен з них не уникне відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, працівники ДБР у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсону, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

"До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства. Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ", - йдеться у повідомленні.







Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила двох "посадовців" залізниці, які організовували залізничне сполучення з державою-агресором

Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

"Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин. Сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура", - додають у ДБР.

У повідомленні не називається ім'я затриманого, як повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело у правоохоронних органах, ідеться про Володимира Пепеля.