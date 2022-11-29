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Новини Війна
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Окупанти обстрілюють Херсон та всі населені пункти області на правому березі Дніпра, - Хлань

херсон

Російські загарбники обстрілюють Херсон із систем залпового вогню та з допомогою пересувних мінометних груп, адже відстань через Дніпро незначна.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти продовжують обстріли і самого міста Херсон, і правобережної частини Херсонщини, обстрілюють абсолютно всі населені пункти, що розташовані вздовж узбережжя річки Дніпро", - сказав Хлань.

Він відзначив, що військові РФ ведуть вогонь по Херсону не лише залповими системами, вони ведуть обстріл, зважаючи на те, що відстань через Дніпро незначна, пересувними мобільними мінометними групами. Хлань повідомив, що за останню добу обійшлося без жертв і постраждалих.

Ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі, зокрема були завдані удари по лінії електропередач, яку вже відновили, зазначив депутат облради.

Також читайте: Росіяни 21 раз обстріляли Херсонщину, жертв та постраждалих не зафіксовано, - ОВА

Автор: 

армія рф (18043) обстріл (29540) Херсон (3466) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5947)


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а що нам заважає обстрілювати ворога на лівому березі Дніпра, ці чекаєте що та погань заспокоїться
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29.11.2022 14:49 Відповісти
Зайшли в Херсон...і все. Тепер доводиться сидіти під абсолютно очікуваними обстрілами через Дніпро.
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29.11.2022 14:57 Відповісти
Не треба було заходити? Радити вйти? А ще звiдки?
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29.11.2022 15:03 Відповісти
Пропоную обстріляти Білгород, законна ціль, ракети звідти випускають.
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29.11.2022 15:18 Відповісти
 
 