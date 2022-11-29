Окупанти обстрілюють Херсон та всі населені пункти області на правому березі Дніпра, - Хлань

Російські загарбники обстрілюють Херсон із систем залпового вогню та з допомогою пересувних мінометних груп, адже відстань через Дніпро незначна.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти продовжують обстріли і самого міста Херсон, і правобережної частини Херсонщини, обстрілюють абсолютно всі населені пункти, що розташовані вздовж узбережжя річки Дніпро", - сказав Хлань.

Він відзначив, що військові РФ ведуть вогонь по Херсону не лише залповими системами, вони ведуть обстріл, зважаючи на те, що відстань через Дніпро незначна, пересувними мобільними мінометними групами. Хлань повідомив, що за останню добу обійшлося без жертв і постраждалих.

Ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі, зокрема були завдані удари по лінії електропередач, яку вже відновили, зазначив депутат облради.

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