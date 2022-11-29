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Рада дозволила кандидатам на посаду директора НАБУ не подавати декларації, ЦПК наполягатиме на сумнівності осіб, які приховають свої статки, - Шабунін

декларация

Під час воєнного стану Верховна Рада дозволила не подавати майнові декларації.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Включно до 6 грудня триває прийом документів на конкурс з відбору Директора НАБУ. В процесі прийому документів є один надважливий момент. Парламент дозволив не подавати майнові декларації в період воєнного стану.  Це стосується в тому числі кандидатів на посаду Директора НАБУ.

Через це в оголошенні про конкурс вказано, що подача декларації здійснюється "за бажанням." Закликаю доброчесних кандидатів свідомо подати свої декларації. Неприпустимо подаватися на Директора НАБУ, ховаючи свою декларацію", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, в процесі перевірки доброчесності Комісія все одно буде надретельно перевіряти доходи і спосіб життя кожного кандидата.

"Відсутність декларації автоматично кидатиме тінь на кандидата. Ми в ЦПК будемо наполягати на сумнівності кандидатів, які приховають свої декларації. Шановані кандидати, Якщо Ви подалися без декларації, я закликаю її дослати, інакше потім не ображайтеся", - підсумував голова ЦПК.

Читайте: КСУ відхилив подання екс-"регіоналів", які вимагали скасувати обов’язковість електронного декларування. ДОКУМЕНТ

Автор: 

НАБУ (5114) декларація (1442) конкурс (1297) Шабунін Віталій (540) електронне декларування (1473)


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Топ коментарі
+29
Це типу як?

Що за хворі люди.

Декларації повинні подавати ВСІ. Навіть активісти. Щоб потім можна було виїбати будь-якого корупціонера.

Це просто маразм що кандидат в директори Національного Антикорупційного Бюро може дозволити собі не подавати декларацію... Це щоб він потім мав можливість стати доларовим мільярдером та не пояснювати звідки це все?
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29.11.2022 15:00 Відповісти
+28
вона бракована з самого початку
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29.11.2022 15:35 Відповісти
+23
Ця Рада вже зламалася, потрібна нова.
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29.11.2022 14:59 Відповісти
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Ця Рада вже зламалася, потрібна нова.
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29.11.2022 14:59 Відповісти
вона бракована з самого початку
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29.11.2022 15:35 Відповісти
гнила
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29.11.2022 16:19 Відповісти
Ця моностадна помилкакаломойського-дерьмака ніколи не була Радою.
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29.11.2022 15:37 Відповісти
Цей "законопроект" напевно, подавали дуже "чесні " і порядні , які прийшли в Раду голі, босі і простоволосі а через рік вже їздили на Мерседес, бо їм їх батьки, які все життя працювали водіями трамвая, слюсарями подарували мільйони...? Видно вже є кандидатура їм подібних...СВОЇ ж?!
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29.11.2022 15:51 Відповісти
Це типу як?

Що за хворі люди.

Декларації повинні подавати ВСІ. Навіть активісти. Щоб потім можна було виїбати будь-якого корупціонера.

Це просто маразм що кандидат в директори Національного Антикорупційного Бюро може дозволити собі не подавати декларацію... Це щоб він потім мав можливість стати доларовим мільярдером та не пояснювати звідки це все?
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29.11.2022 15:00 Відповісти
невже за такий потік свідомости дають хоч якісь копійки?
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29.11.2022 15:12 Відповісти
Свинособачу не розумію, тунгусе.
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29.11.2022 15:25 Відповісти
дерьма@Co совсем охренели - протягивают своих наплевав на всё и всех. зёслик только хрипит читая тексты, написанные другими людьми. А кто они такие эти люди?
В стране нет ни закона, ни гаранта
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29.11.2022 15:14 Відповісти
Шабуня, ти зробив це разом!
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29.11.2022 15:19 Відповісти
Так і сівочолий потрох допомогав.
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29.11.2022 21:39 Відповісти
Де хоч одна справа, доведена в суді при 100%-во своїх людях на всіх гілках влади?
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29.11.2022 21:50 Відповісти
слуги урода работают
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29.11.2022 15:26 Відповісти
«Чому ми не в НАТО?» - ВАЗеленський
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29.11.2022 15:42 Відповісти
треба не тільки подавати декларацію, але й ще щоб параллельна структура перевіряла її актуальність
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29.11.2022 16:03 Відповісти
Рада дозволила кандидатам на посаду директора НАБУ не подавати декларації Джерело:
Тобто крав , грабував країну, а тепер буде боротися з корупцією і наповнювати бюджет? А що так можливо?. А чого ні, якщо професіонал - то у всьому, але тільки б не йти на передову. І деж вони можуть знайти чесних людей сере 35 мільонів українців? не дивлячись що май же мільон захищають країну на фронті і найдуть же самого безпринципного. "Шукайте у людині три риси: інтелект, енергію та чесність. Якщо в нього немає останньої риси, навіть не турбуйтеся про двох інших". - Уоррен Баффет. "У всіх мільярдерів, яких я знав, гроші лише відкрили їхні основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом із мільярдом доларів." - Уоррен Баффет
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29.11.2022 16:15 Відповісти
А навіщо нам такі Ради (Зради)?З них користі для нас ніякої.Скільки вони коштів зжирають.Розігнати їх хоча б до того часу,коли війна скінчиться.А там побачимо...
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29.11.2022 17:18 Відповісти
Не бачу ніякого зв'язку між війною та поданням декларацій людьми які знаходяться не на передовій в окопах, а сидять у теплих кабінетах.
Що ж таке їм заважає подавати декларації? Волохаті руки які "нічого не крали", чи докори сумління що ще не все зпи@дили?
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29.11.2022 18:05 Відповісти
написано багато
а двома словами так
ВР узаконила вкрадене
дала корупції ЗЕЛЕНЕ світо
а чи не на банковій ворог номер один для України?
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29.11.2022 18:22 Відповісти
А ми думаємо чому Путін зміг напасти на Україну і наробити стільки лиха? яке виправляється дуже важко на фронті кровью українських солдат. Напевно тому що наша країна була занатто слабкою, як би не встав нарід на захист і не допомога деяких країн. Як бачимо все починається з коррупції і закінчується розвалом держав, але дякуючи Богу не сьогодні і не нашої.
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29.11.2022 18:33 Відповісти
Ото наголосували придурки. Ідіотам пальцем показали на схід, а дурні ворога під носом не бачать.
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29.11.2022 18:52 Відповісти
О.Х.У.Е.Л.И. ЗеУБЛЮДКИ " спасибо" и тебе шабунин за выбор этого АБСУРДА
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29.11.2022 20:23 Відповісти
А хіба Шабунін закликав голосувати за слуг? Ні, не закликав.
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29.11.2022 21:45 Відповісти
"Сергій" дарю на пам'ять:

28 січня 2019 команда шоумена зустрілася з антикорупціонерами, серед яких, зокрема, були голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін, народний депутат Сергій Лещенко та екс-член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА) Руслан Рябошапка.

Як повідомляється у Facebook «Команди Зеленського», таким чином команда шоумена приєдналася до антикорупційного порядку денного, запропонованого представниками громадськості.

«На противагу нинішній владі, ми не будемо боротися з громадськістю, а навпаки - спільними зусиллями реалізуємо антикорупційний порядок денний ... Детальна дорожня карта із реалізації антикорупційного порядку денного буде розроблена та впроваджена спільно з громадськістю».

Шабуніну це дуже сподобалось і він поділився тим, який "добрий" Зеленський і який "поганець" Порошенко з усіма СМІ та суспільством.
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30.11.2022 11:38 Відповісти
ну вже свій кандидат там визначений, все це зрозуміло. Нажаль українцям ще треба побороти внутрішнього ворога, який ще коварніше зовнішнього.
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29.11.2022 22:38 Відповісти
Це зовсім не перший, а черговий крок Зеленського до узурпації влади в країні по прикладу Лукашеску та )(уйла!!!
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30.11.2022 11:31 Відповісти
Всмислі - це навіть явного вора можна протянути в цю структуру, бо війна?
А не за...бали ви подібне творити зараз, коли потрібні більш жорсткі критерії відбору та покарань?
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30.11.2022 00:22 Відповісти
Задовбали сплошні підозри по всякому поводу!
Яка підозра??? Конфіскація всього та вперед на розбір замінованих завалів у містах.
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30.11.2022 00:24 Відповісти
Яким чином пов'язаний військовий стан з подачею декларації на конкурс?! Це вже вочевидь, зелена більшість пхає свого недоброчинного кандидата. Поховають всю довіру західних партнерів. Це просто ганьба
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30.11.2022 07:07 Відповісти
Закон запрещает бывшим министрам становиться руководителями ЛЮБЫХ компаний на протяжении года после снятия с должности, НО назначили в течении суток после снятия с министерской должности человека в руководители =Нафтогаза=. Потому ничего удивительно, нарушать законы для =слуг= и лично Зеленского это норма!!!
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30.11.2022 11:29 Відповісти
Осталось ещё Раде разрешать быть кандидатами на должности в НАБУ тем, кто совершал экономические или иные уголовные преступления и всё будет =ОК=! Чего ещё ожидать от "слуг", которые сократили срок финконтроля за бывшими высокопоставленными чиновниками до 3-х лет, после которых можно будет спокойно воротить наворованными за время госслужбы деньгами без риска нести за сие уголовную ответственность?!
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30.11.2022 11:26 Відповісти
 
 