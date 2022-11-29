Рада дозволила кандидатам на посаду директора НАБУ не подавати декларації, ЦПК наполягатиме на сумнівності осіб, які приховають свої статки, - Шабунін

Під час воєнного стану Верховна Рада дозволила не подавати майнові декларації.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Включно до 6 грудня триває прийом документів на конкурс з відбору Директора НАБУ. В процесі прийому документів є один надважливий момент. Парламент дозволив не подавати майнові декларації в період воєнного стану. Це стосується в тому числі кандидатів на посаду Директора НАБУ.

Через це в оголошенні про конкурс вказано, що подача декларації здійснюється "за бажанням." Закликаю доброчесних кандидатів свідомо подати свої декларації. Неприпустимо подаватися на Директора НАБУ, ховаючи свою декларацію", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, в процесі перевірки доброчесності Комісія все одно буде надретельно перевіряти доходи і спосіб життя кожного кандидата.

"Відсутність декларації автоматично кидатиме тінь на кандидата. Ми в ЦПК будемо наполягати на сумнівності кандидатів, які приховають свої декларації. Шановані кандидати, Якщо Ви подалися без декларації, я закликаю її дослати, інакше потім не ображайтеся", - підсумував голова ЦПК.

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