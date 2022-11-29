Рада дозволила кандидатам на посаду директора НАБУ не подавати декларації, ЦПК наполягатиме на сумнівності осіб, які приховають свої статки, - Шабунін
Під час воєнного стану Верховна Рада дозволила не подавати майнові декларації.
Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Включно до 6 грудня триває прийом документів на конкурс з відбору Директора НАБУ. В процесі прийому документів є один надважливий момент. Парламент дозволив не подавати майнові декларації в період воєнного стану. Це стосується в тому числі кандидатів на посаду Директора НАБУ.
Через це в оголошенні про конкурс вказано, що подача декларації здійснюється "за бажанням." Закликаю доброчесних кандидатів свідомо подати свої декларації. Неприпустимо подаватися на Директора НАБУ, ховаючи свою декларацію", - йдеться в повідомленні.
За словами Шабуніна, в процесі перевірки доброчесності Комісія все одно буде надретельно перевіряти доходи і спосіб життя кожного кандидата.
"Відсутність декларації автоматично кидатиме тінь на кандидата. Ми в ЦПК будемо наполягати на сумнівності кандидатів, які приховають свої декларації. Шановані кандидати, Якщо Ви подалися без декларації, я закликаю її дослати, інакше потім не ображайтеся", - підсумував голова ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що за хворі люди.
Декларації повинні подавати ВСІ. Навіть активісти. Щоб потім можна було виїбати будь-якого корупціонера.
Це просто маразм що кандидат в директори Національного Антикорупційного Бюро може дозволити собі не подавати декларацію... Це щоб він потім мав можливість стати доларовим мільярдером та не пояснювати звідки це все?
В стране нет ни закона, ни гаранта
Тобто крав , грабував країну, а тепер буде боротися з корупцією і наповнювати бюджет? А що так можливо?. А чого ні, якщо професіонал - то у всьому, але тільки б не йти на передову. І деж вони можуть знайти чесних людей сере 35 мільонів українців? не дивлячись що май же мільон захищають країну на фронті і найдуть же самого безпринципного. "Шукайте у людині три риси: інтелект, енергію та чесність. Якщо в нього немає останньої риси, навіть не турбуйтеся про двох інших". - Уоррен Баффет. "У всіх мільярдерів, яких я знав, гроші лише відкрили їхні основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом із мільярдом доларів." - Уоррен Баффет
Що ж таке їм заважає подавати декларації? Волохаті руки які "нічого не крали", чи докори сумління що ще не все зпи@дили?
а двома словами так
ВР узаконила вкрадене
дала корупції ЗЕЛЕНЕ світо
а чи не на банковій ворог номер один для України?
28 січня 2019 команда шоумена зустрілася з антикорупціонерами, серед яких, зокрема, були голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін, народний депутат Сергій Лещенко та екс-член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА) Руслан Рябошапка.
Як повідомляється у Facebook «Команди Зеленського», таким чином команда шоумена приєдналася до антикорупційного порядку денного, запропонованого представниками громадськості.
«На противагу нинішній владі, ми не будемо боротися з громадськістю, а навпаки - спільними зусиллями реалізуємо антикорупційний порядок денний ... Детальна дорожня карта із реалізації антикорупційного порядку денного буде розроблена та впроваджена спільно з громадськістю».
Шабуніну це дуже сподобалось і він поділився тим, який "добрий" Зеленський і який "поганець" Порошенко з усіма СМІ та суспільством.
А не за...бали ви подібне творити зараз, коли потрібні більш жорсткі критерії відбору та покарань?
Яка підозра??? Конфіскація всього та вперед на розбір замінованих завалів у містах.