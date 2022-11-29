Росіяни не поспішають повертатися з Фінляндії додому й підробляють штампи, - фінські прикордонники

Майже усі громадяни Росії, які в’їхали до Фінляндії після оголошення в РФ мобілізації, не повернулися додому і після того, як минули крайні терміни.

Про це пише фінське видання Yle, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Прикордонники не мають точних даних, скільки людей у Фінляндії чи інших країнах Шенгену досі залишаються там з протермінованим дозволом на перебування. У Прикордонній службі підозрюють, що багато таких росіян намагаються приховати перевищення дозволеного терміну перебування за допомогою підроблених штампів.

"Терміни перебування оцінюються по штампах у паспортах, але їх підроблюють, тож протермінування не завжди вдається помітити. Цієї осені у кілька разів зросла кількість підроблених штампів у паспортах і картках резидента, виявлених на пунктах пропуску на південному сході Фінляндії", - розповів Міка Вілкко, директор розслідувального відділу прикордонників південно-східної Фінляндії.

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Лише у їхньому відділі розслідують 88 випадків підробок, пов’язаних з візами. Загалом за 2022 рік виявили 350 підроблених штампів, що в рази більше, ніж за попередні роки.

За словами Вілкко, чимала частка росіян, яких впіймали з підробленими штампами - родом з Північного Кавказу.

Фахівці зазначають, що коли з наступного року запрацює Європейська прикордонна система, приховувати нелегальне перебування в країнах Шенгенської зони стане набагато важче.

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Як відомо, у перший час після оголошення в Росії мобілізації на кордоні з Фінляндією виникли великі черги. В окремі дні за добу кордон з РФ до Фінляндії перетинали понад 7000 осіб.