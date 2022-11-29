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Новини Війна
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Росіяни змінили тактику штурмів на Авдіївському напрямку та намагаються розтягнути лінію наступу, - керівник ВЦА Барабаш

авдіївка

Раніше російська армія намагалася вклинитись у лінію оборони ЗСУ, а тепер вона намагається розтягнути свій наступ.

Про це в ефірі Еспресо заявив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі росіяни змінили тактику. Раніше вони робили масований артобстріл, потім заходило багато техніки, яка прикривала піхоту. Бувало, що й 100, й 150 людей вони підіймали на штурми. Зараз вони змінили тактику - здебільшого працюють малими групами до відділення, максимум до взводу. 30-40 людей максимум", - зазначив він.

За словами Барабаша, росіяни ці групи намагаються відправляти одночасно з багатьох напрямків.

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"Раніше вони намагались вклинитись, то зараз намагаються розтягнути свій наступ. В першу чергу, йдуть "мобікі", за ними - більш підготовлені російські кадрові військові. Вони зайшли на наш напрямок з Херсону. Скільки їх приїхало, поки розуміння немає, але дуже велика кількість приїхала саме звідти", - підсумував Барабаш.

Автор: 

Авдіївка (2342)


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Навіщо рекламувати свої дії. Все це потім, в оглядах.
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29.11.2022 15:44 Відповісти
Рашисты -террористы -садисты выродки, подохните все на чужой земле
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29.11.2022 17:25 Відповісти
свиноцабаки ошиблись, их уровень - воевать с КНР...
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29.11.2022 15:51 Відповісти
зайвий бла бла бла не потрібно... Але якщо це розраховано на те що русня теж читає цю інфу то може хтось продумує все це спецом.. Наберемося терпіння... свінособак відстрілювати без пощади..... слава україні!!!
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29.11.2022 16:18 Відповісти
Кірдик їхній логістиці - повиздихають з голоду і холоду у власному гівні.
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29.11.2022 16:36 Відповісти
 
 