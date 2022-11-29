Росіяни змінили тактику штурмів на Авдіївському напрямку та намагаються розтягнути лінію наступу, - керівник ВЦА Барабаш

Раніше російська армія намагалася вклинитись у лінію оборони ЗСУ, а тепер вона намагається розтягнути свій наступ.

Про це в ефірі Еспресо заявив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі росіяни змінили тактику. Раніше вони робили масований артобстріл, потім заходило багато техніки, яка прикривала піхоту. Бувало, що й 100, й 150 людей вони підіймали на штурми. Зараз вони змінили тактику - здебільшого працюють малими групами до відділення, максимум до взводу. 30-40 людей максимум", - зазначив він.

За словами Барабаша, росіяни ці групи намагаються відправляти одночасно з багатьох напрямків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстановка на Донеччині: ранковий обстріл Авдіївки, Лиман зазнав ракетного удару

"Раніше вони намагались вклинитись, то зараз намагаються розтягнути свій наступ. В першу чергу, йдуть "мобікі", за ними - більш підготовлені російські кадрові військові. Вони зайшли на наш напрямок з Херсону. Скільки їх приїхало, поки розуміння немає, але дуже велика кількість приїхала саме звідти", - підсумував Барабаш.