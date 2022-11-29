Суд арештував президента УАФ Павелка на 2 місяці, застава - 9,8 млн грн
Печерський суд взяв на два місяці під арешт президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.
Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Голові Української Футбольної Асоціації - Андрію Павелку, кілька хвилин тому Печерський суд призначив міру запобіжного заходу - АРЕШТ на 2 місяці, до 22 січня 2023 року. Щоправда є опція внесення застави - 9 мільйонів 880 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
За даними ЗМІ, Павелко отримав підозру від Генпрокуратури у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучних футбольних полів, а також закупівлі продуктів для Федерації футболу України.
Топ коментарі
+9 Павло ШОвте
показати весь коментар29.11.2022 15:52 Відповісти Посилання
+8 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар29.11.2022 15:52 Відповісти Посилання
+4 Zebra Zebr
показати весь коментар29.11.2022 15:52 Відповісти Посилання
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Павелці --- рік в клітинку, й не на дачах ,а в повноціних зоновських півнях.
Скоро мы его увидим в Ницце или Вене , спокойно пьющего кофе