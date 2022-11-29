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Суд арештував президента УАФ Павелка на 2 місяці, застава - 9,8 млн грн

павелко

Печерський суд взяв на два місяці під арешт президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Голові Української Футбольної Асоціації - Андрію Павелку, кілька хвилин тому Печерський суд призначив міру запобіжного заходу - АРЕШТ на 2 місяці, до 22 січня 2023 року. Щоправда є опція внесення застави - 9 мільйонів 880 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, Павелко отримав підозру від Генпрокуратури у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучних футбольних полів, а також закупівлі продуктів для Федерації футболу України.

Читайте: Мати керівника УАФ Павелка під час війни стала власницею маєтку за понад $5 млн. ФОТО

Автор: 

арешт (2540) суд (11761) футбол (1589) Андрій Павелко (53)


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Топ коментарі
+9
В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський

Призначити І. Венедіктову послом України в Швейцарії, - указ Зеленського
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29.11.2022 15:52 Відповісти
+8
Челяба
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29.11.2022 15:52 Відповісти
+4
Кто-то сомневаться что деньги найдутся?
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29.11.2022 15:52 Відповісти
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Челяба
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29.11.2022 15:52 Відповісти
Суровые мужики курят что то
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29.11.2022 16:00 Відповісти
Кто-то сомневаться что деньги найдутся?
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29.11.2022 15:52 Відповісти
к хозяину ровенского "Вереса" уже обратились за денюжкой
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29.11.2022 15:59 Відповісти
такую суму может только рыжий кореш павелка - Ахметов выложить но вряд-ли
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29.11.2022 16:07 Відповісти
В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський

Призначити І. Венедіктову послом України в Швейцарії, - указ Зеленського
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29.11.2022 15:52 Відповісти
І це не його заслуга, на превеликий жаль, а Ху@ла...
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29.11.2022 16:27 Відповісти
Лемко досягнув таких висот і на маєш!
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29.11.2022 15:52 Відповісти
Він такий лемко як шуфрич українець.
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29.11.2022 16:09 Відповісти
Павелко, Міхалко і тд. про походження щось мовить?
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29.11.2022 16:48 Відповісти
не більше, ніж кірієнко і ковальчук
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29.11.2022 17:04 Відповісти
уаф - проросійська вкрай корупційна структура. Хоч не дивись укр. футбол.
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29.11.2022 15:52 Відповісти
особливо зважаючи на сьогоднішній рівень ДК
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29.11.2022 15:56 Відповісти
а шахта что лучше что-ли сейчас?
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29.11.2022 16:03 Відповісти
Хочеться щоб і зєлєнского, але поки не на часі
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29.11.2022 15:54 Відповісти
Правильно! За переслідування реформатора з йєдинодемократичної опозиції депутата БПП в 2014-19 роках мужнього патріота Павелка. Ганьба клованам
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29.11.2022 16:22 Відповісти
як так?! це ж така людина! член БПП! Голова бюджетного комітету ВР минулого скликання! Не можу повірити
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29.11.2022 15:55 Відповісти
нет ты не в курсе - но павелко сейчас скорее член БРА блока рината ахметова
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29.11.2022 16:04 Відповісти
От жалко пацана)
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29.11.2022 16:02 Відповісти
не погодаи молодая жена и вуаля - ты уже в цугундере
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29.11.2022 16:06 Відповісти
У него обуви больше , чем сумма заставы. Тут на Цензоре фото его обувной комнаты было , там целый магазин по размерам. Понты для приезжих от зеленого шапито.
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29.11.2022 16:25 Відповісти
Мартиненка 7 ріків судять... тут схоже буде теж. А Беня, який вкрав 5 млрд. доларів, то зовсім поважний бізнесмен.
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29.11.2022 16:36 Відповісти
За кожен матч , який я не побачив(трансльований на платних *******),
Павелці --- рік в клітинку, й не на дачах ,а в повноціних зоновських півнях.
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29.11.2022 16:47 Відповісти
эта сумма для него просто смешная, это как для меня 10 грн...
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29.11.2022 16:51 Відповісти
Нарушил Конвенцию, украл завод у братьев..... Частная собственность-это святое. Когда же освободит место. А то за сем лет братья кучу денег упустили. Ну а Моне Стырскому респект, идет война, а деньги нужно зарабатывать.
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29.11.2022 17:17 Відповісти
9 мільйонів 880 тисяч - Для павелки и его кореша "Нарика" - это пыль !
Скоро мы его увидим в Ницце или Вене , спокойно пьющего кофе
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29.11.2022 17:44 Відповісти
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29.11.2022 19:00 Відповісти
 
 