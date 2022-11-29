Заборона на ліки, вироблені компаніями, що продовжують працювати в Росії, не зашкодить українцям, - ЗМІ

Закон про обмеження обігу в Україні ліків, що вироблені на території РФ та Білорусі або вироблені компаніями, які продовжують працювати в росії, не зможе викликати дефіцит препаратів на ринку і не матиме жодних наслідків для пацієнтів.

Про це пише Mind.ua.

Попри міжнародні санкції та загальний тренд припинення діяльності в Росії, низка фармацевтичних компаній продовжує працювати на ринку агресора. Податки від їхньої діяльності, які потрапляють до бюджету РФ, використовуються серед іншого й для фінансування військово-промислового комплексу.

У листопаді Міністерство закордонних справ України оприлюднило перелік із 50 міжнародних компаній, які продовжують працювати в росії через дев’ять місяців із початку агресивної війни і є співучасниками воєнних злочинів на території України та геноциду українців. Кожна п’ята компанія зі списку – фармацевтична або медична. Водночас на українському ринку досі наявні лікарські засоби, вироблені цими компаніями – в тому числі безпосередньо на територіях РФ чи РБ. Зміни, внесені до Закону "Про лікарські засоби", покликані очистити аптеки від такої фармацевтичної продукції. При цьому такі санітарні дії не викличуть дефіцит препаратів або наслідки для пацієнтів, адже "заборонені" ліки займають дуже малу частку ринку. "Усі препарати, які вже були позбавлені реєстрації, мають десятки аналогів, що виробляються як українськими, так й іншими іноземними фармвиробниками. Наприклад, таблетки "Нормодипін" виробника "Гедеон Ріхтер" можна замінити одним із більш ніж 20 інших засобів із тією самою діючою речовиною. У таблеток "Мертеніл" є понад 30 аналогів, які доступні в будь-якій аптеці, – пише видання. – Вочевидь, тимчасова заборона застосування одного з десятків аналогічних лікарських засобів не може призвести до негативних наслідків для українських пацієнтів або до загрози їхньому здоров’ю та протоколам лікування".

В середньому, згідно з результатами дослідження, кожний вилучений з обігу препарат має щонайменше 5 аналогів, що виробляються безпосередньо в Україні.