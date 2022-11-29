Європі треба готуватися до нової хвилі біженців з України, бо Путін використовує "зиму як зброю у війні", - Столтенберг

Генсек НАТО попередив, що Путін продовжуватиме атаки на цивільну інфраструктуру України через невдачі на полі бою. І це призведе до нової хвилі втікачів з України в Європу.

Єнс Столтенберг сказав про це у своєму виступі перед початком дводенної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті, головна тема якої - війна в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Керівник альянсу зазначив, що Росія була змушена відступити з територій навколо Києва, Харкова і Херсона, а це, на думку Столтенберга, "ознака її слабкості".

"Росія зазнає поразки на полі бою. У відповідь на це вони атакують цивільні міста, тому що не можуть завоювати нові території України, а також уникнути поступового звільнення окупованих територій українськими військовими", - вказав Столтенберг.

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Через масовані ракетні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можлива нова хвиля біженців у Європу, вважає Столтенберг.

"Останні дані показують, що з 24 лютого до 22 вересня понад 7,4 мільйона біженців втекли з України до Європи. Але ми повинні бути готові до того, що до Європи прибуде більше біженців", - пояснив він.

За словами Столтенберга, Путін використовує "зиму як зброю у війні".

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