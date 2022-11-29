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Новини Війна
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Європі треба готуватися до нової хвилі біженців з України, бо Путін використовує "зиму як зброю у війні", - Столтенберг

біженці,польща

Генсек НАТО попередив, що Путін продовжуватиме атаки на цивільну інфраструктуру України через невдачі на полі бою. І це призведе до нової хвилі втікачів з України в Європу.

Єнс Столтенберг сказав про це у своєму виступі перед початком дводенної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті, головна тема якої - війна в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Керівник альянсу зазначив, що Росія була змушена відступити з територій навколо Києва, Харкова і Херсона, а це, на думку Столтенберга, "ознака її слабкості".

"Росія зазнає поразки на полі бою. У відповідь на це вони атакують цивільні міста, тому що не можуть завоювати нові території України, а також уникнути поступового звільнення окупованих територій українськими військовими", - вказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії закінчуються боєприпаси, тому вона просить Іран про допомогу, - Столтенберг

Через масовані ракетні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можлива нова хвиля біженців у Європу, вважає Столтенберг.

"Останні дані показують, що з 24 лютого до 22 вересня понад 7,4 мільйона біженців втекли з України до Європи. Але ми повинні бути готові до того, що до Європи прибуде більше біженців", - пояснив він.

За словами Столтенберга, Путін використовує "зиму як зброю у війні".

Також читайте: Кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла близько 4,7 млн людей, - ООН

Автор: 

біженці (1911) путін володимир (24218) росія (66461) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+11
Капитан очевидность.Вместо очередного пустопорожнего трёпа, лучше бы уломали дойчей на пэтриоты.Хотя бы.Сцыкуны🙄

.
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29.11.2022 16:05 Відповісти
+7
а дали б томагавки і атакамс, рашки вже не було б
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29.11.2022 16:22 Відповісти
+6
Дали бы далекобойные ракеты лучше знали бы что будет ответ на удары по энергетической структуры и на те места откуда бомбят
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29.11.2022 16:12 Відповісти
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саме на це і розраховує ***** !!!
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29.11.2022 16:01 Відповісти
А не ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ , как во время Второй Мировой и НОВЕЙШИМ ОРУЖИЕМ и Военными ⁉️НЕУЖЕЛИ ,ВАМ НРАВИТСЯ НАБЛЮДАТЬ ЗА НЕВЫНОСИМЫМИ СТРАДАНИЯМИ НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ людей ! Если хотите накажите и арестуйте тех , кто марадерит и пособничает русским НАZИСТАМ ВЫРОДКАМ они ещё хуже путлера
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29.11.2022 17:32 Відповісти
Капитан очевидность.Вместо очередного пустопорожнего трёпа, лучше бы уломали дойчей на пэтриоты.Хотя бы.Сцыкуны🙄

.
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29.11.2022 16:05 Відповісти
Дали бы далекобойные ракеты лучше знали бы что будет ответ на удары по энергетической структуры и на те места откуда бомбят
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29.11.2022 16:12 Відповісти
Нехай готуються, діточок треба зберегти, що поробиш.
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29.11.2022 16:18 Відповісти
дійде і до їхніх діточок черга
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29.11.2022 19:12 Відповісти
Дуже багато пустопорожнього Столтенберга останнім часом. Уже у Зєлі з його відосіками хліб забирає...
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29.11.2022 16:21 Відповісти
а дали б томагавки і атакамс, рашки вже не було б
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29.11.2022 16:22 Відповісти
ПВО давай,а не пи#ди.
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29.11.2022 16:31 Відповісти
Чому гаранти мовчки спостерігають як параша чинить геноцид?
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29.11.2022 16:45 Відповісти
У мене зустрічне питання: чому той лисий довпойоп, який віддавав ЯЗ без конкретних гарантій досі на волі?
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29.11.2022 16:48 Відповісти
Потому , что народ ,таки терпилы и лохи ,в другой стране Кучму и его зятя , уже давно -бы взяли ,хоть за горло подержать , а главное национализировать миллиарды НАГРАБЛЕННОГО ЗА , то что подарилстратегически важные объекты БОГУСЛАЕВЫМ И ДРУГИМ ПОДРАШИСТНИКАМ‼️
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29.11.2022 17:39 Відповісти
Многие забыли как много лет подряд зятёк пинчук устраивал комедь под названием ,,завтрак в Давосе,, ну как то так. Фуршетики-банкетики залипушные звать дурачка инвестора! Там дураков сроду не было. И знали это у нас---тырили безбожно. Раз народ лох и быдло хуторянский. Вот и время платить пришло кровью. И далеко не всё ясно пока чем кончится это.
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29.11.2022 21:21 Відповісти
Надо быть полными дятлами, чтобы ждать миллионы беженцев, вместо того, чтобы дать Украине дальнобойные ракеты, истребители и ПВО
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29.11.2022 17:30 Відповісти
Все кто хотел, уже уехали , остались кто не хочет или не может . Достал уже этот бред и пужалки. Хотите помочь, дайте больше оружия , танки, самолёты, а просто так ,не хер звиздеть
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29.11.2022 17:57 Відповісти
А може краще надати більш далекобійну зброю?
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29.11.2022 19:10 Відповісти
 
 