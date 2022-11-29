Морпіхи знищили ворожий БПЛА та два сховища з боєприпасами, - ВМС

Українські морські піхотинці знищили 5 окупантів, російський БПЛА та два сховища з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"Минулої доби, 28 листопада, морські піхотинці знищили 5 окупантів, БПЛА та 2 сховища з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого знищили БМП (бойова машина піхоти) окупантів.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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