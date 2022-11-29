Морпіхи знищили ворожий БПЛА та два сховища з боєприпасами, - ВМС
Українські морські піхотинці знищили 5 окупантів, російський БПЛА та два сховища з боєприпасами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.
"Минулої доби, 28 листопада, морські піхотинці знищили 5 окупантів, БПЛА та 2 сховища з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.
Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого знищили БМП (бойова машина піхоти) окупантів.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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Alessandro Moretti
показати весь коментар29.11.2022 16:21 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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