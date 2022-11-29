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Новини Війна
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Українським воїнам знадобилося б кілька тижнів для опанування ЗРК Patriot, - Повітряні сили

patriot

Передача Україні систем Patriot - це політичне питання, однак у разі їх поставок українські військові за кілька тижнів могли б їх опанувати.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на питання, як швидко українські військові зможуть опанувати системи ППО Patriot, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо приклади опанування Iris та NASAMS. Знадобилося всього кілька тижнів, щоб наші військовослужбовці - доволі молоді люди, але обрані були найкращі, найпідготовленіші фахівці - за кілька тижнів опанували техніку. Техніка новітня, техніка доволі таки сучасна і автоматизована. Тому там людський фактор помилки зменшений до мінімуму. Думаю, проблем із цим (підготовкою з опануванням Patriot. - Ред.) не буде, треба лише техніка", - зазначив Ігнат.

Він також пояснив, що дальність застосування однієї пускової установки Patriot становить 150 км. Тож чим більше систем передадуть ЗСУ, тим більшу лінію оборони буде перекрито.

Також читайте: Декількома ЗРК Patriot можна закрити велику ділянку повітряного простору, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3331) Повітряні сили (2814) Ігнат Юрій (814)


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Топ коментарі
+6
Причем использовали бы его намного эффективнее, чем предполагали инструкторы. Как обычно
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29.11.2022 16:32 Відповісти
+5
і ще б запропонували покращення ПЗ, не забувай
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29.11.2022 17:07 Відповісти
+4
А ще, https://www.youtube.com/watch?v=FYpe-P6l5Ds Гаррі Потер їх Навчав магії
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29.11.2022 16:32 Відповісти
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Причем использовали бы его намного эффективнее, чем предполагали инструкторы. Как обычно
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29.11.2022 16:32 Відповісти
і ще б запропонували покращення ПЗ, не забувай
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29.11.2022 17:07 Відповісти
А ще, https://www.youtube.com/watch?v=FYpe-P6l5Ds Гаррі Потер їх Навчав магії
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29.11.2022 16:32 Відповісти
...)))\это просто писец...\
жаль там нет ссылки на оригинал...!
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29.11.2022 16:40 Відповісти
https://www.tiktok.com/@kitkot808/video/7168558226361896197?is_from_webapp=v1&item_id=7168558226361896197&lang=en тыц, но запись не полная может в тук-туке есть лень листать почти 500 коментов
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29.11.2022 16:53 Відповісти
Німчура і на це відмазку найде.
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29.11.2022 16:41 Відповісти
До чого тут «німчура»? Це американська техніка і мова про німців взагалі в статт не йшла. Аби звинуватити в черговий раз Німеччину.
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29.11.2022 16:56 Відповісти
https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3621295-razmesenie-nemeckih-patriot-v-ukraine-sleduet-soglasovyvat-s-drugimi-clenami-nato-lambreht.html
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29.11.2022 17:21 Відповісти
Новина «Польща вважає, що Німеччина повинна передати Патріоти Україні» виходить раз 5-6 на добу. То Качинський, то Моравецький, то ще хтось з польського уряду про це говорять… але в цій статті взагалі мова про німців не йде, а центральною темою є потенційні спроможності наших військових. Тому згадування Німеччини в цьому контексті мені незрозуміло. Може українському уряду треба звернутись до виробника та запросити дозвіл у США на їх поставку
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29.11.2022 18:35 Відповісти
 
 