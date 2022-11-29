Українським воїнам знадобилося б кілька тижнів для опанування ЗРК Patriot, - Повітряні сили

Передача Україні систем Patriot - це політичне питання, однак у разі їх поставок українські військові за кілька тижнів могли б їх опанувати.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на питання, як швидко українські військові зможуть опанувати системи ППО Patriot, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо приклади опанування Iris та NASAMS. Знадобилося всього кілька тижнів, щоб наші військовослужбовці - доволі молоді люди, але обрані були найкращі, найпідготовленіші фахівці - за кілька тижнів опанували техніку. Техніка новітня, техніка доволі таки сучасна і автоматизована. Тому там людський фактор помилки зменшений до мінімуму. Думаю, проблем із цим (підготовкою з опануванням Patriot. - Ред.) не буде, треба лише техніка", - зазначив Ігнат.

Він також пояснив, що дальність застосування однієї пускової установки Patriot становить 150 км. Тож чим більше систем передадуть ЗСУ, тим більшу лінію оборони буде перекрито.

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