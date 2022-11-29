Німеччина придбає і передасть Україні 14 наземних безпілотників THeMIS для евакуації поранених

Провідний європейський розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics і німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних апаратів (UGV) THeMIS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт естонської компанії.

"Із 14 транспортних засобів сім будуть призначені для евакуації поранених та будуть поставлені в Україну до кінця цього року. Інші сім, які будуть доставлені в другому кварталі 2023 року, будуть налаштовані на проходження маршруту з корисним навантаженням від французького виробника оборонної техніки CNIM Systèmes Industriels", - йдеться в повідомленні.

Закупівлю наземних безпілотників фінансує міністерство оборони Німеччини.

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Повідомляється, що безпілотники призначені для перевезення поранених та розчищення маршрутів руху.

"Евакуація поранених і розчищення маршруту - це два трудомісткі види діяльності, які вимагають залучення кількох людей, які залишаються під постійною загрозою ворожого вогню. Автоматизація цих завдань за допомогою безпілотних транспортних засобів зменшує цю небезпеку та дозволяє більшій кількості військових залишатися в безпечній зоні або виконувати більш важливі завдання", - пояснив директор з оборонних досліджень і розробок Milrem Robotics Юрі Паюсте.

У компанії зазначили, що цього року Milrem Robotics передала українській благодійній організації один THeMIS для евакуації поранених, який виявився цінним активом.

Зазначено, що безпілотник THeMIS від Milrem Robotics - це багатоцільовий гусеничний транспортний засіб, який можна оснащувати різними системами. Він має камери, які дозволяють перевіряти небезпечні зони і зайвий раз наражає на небезпеку військових.

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THeMIS управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Його можна запрограмувати на самостійне переміщення між різними точками. За інформацією розробника, швидкість комплексу становить 25 км/год.

Нагадаємо, у вересні робот THeMIS успішно пройшов випробування "Госпітальєрів".

Члени команди "Госпітальєрів" продемонстрували присутнім два способи евакуації пораненого. Перший – коли на завдання виходить група, у складі якої є бойовий медик, і під час вогневого контакту поранення зазнає один чи кілька бійців. За допомогою такого робота можлива евакуація поранених, щоб група далі могла продовжити виконання завдання та оперативно повернутися.

Другий випадок – коли поранений воїн з тих чи інших причин опинився наодинці і через шквальний вогонь не може сам евакуюватися. У такому разі робот знаходить його по заданих координатах і воїн сам за допомогою звукових команд оператора прикріплює себе до платформи.