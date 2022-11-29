Німеччина придбає і передасть Україні 14 наземних безпілотників THeMIS для евакуації поранених
Провідний європейський розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics і німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних апаратів (UGV) THeMIS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт естонської компанії.
"Із 14 транспортних засобів сім будуть призначені для евакуації поранених та будуть поставлені в Україну до кінця цього року. Інші сім, які будуть доставлені в другому кварталі 2023 року, будуть налаштовані на проходження маршруту з корисним навантаженням від французького виробника оборонної техніки CNIM Systèmes Industriels", - йдеться в повідомленні.
Закупівлю наземних безпілотників фінансує міністерство оборони Німеччини.
Повідомляється, що безпілотники призначені для перевезення поранених та розчищення маршрутів руху.
"Евакуація поранених і розчищення маршруту - це два трудомісткі види діяльності, які вимагають залучення кількох людей, які залишаються під постійною загрозою ворожого вогню. Автоматизація цих завдань за допомогою безпілотних транспортних засобів зменшує цю небезпеку та дозволяє більшій кількості військових залишатися в безпечній зоні або виконувати більш важливі завдання", - пояснив директор з оборонних досліджень і розробок Milrem Robotics Юрі Паюсте.
У компанії зазначили, що цього року Milrem Robotics передала українській благодійній організації один THeMIS для евакуації поранених, який виявився цінним активом.
Зазначено, що безпілотник THeMIS від Milrem Robotics - це багатоцільовий гусеничний транспортний засіб, який можна оснащувати різними системами. Він має камери, які дозволяють перевіряти небезпечні зони і зайвий раз наражає на небезпеку військових.
THeMIS управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Його можна запрограмувати на самостійне переміщення між різними точками. За інформацією розробника, швидкість комплексу становить 25 км/год.
Нагадаємо, у вересні робот THeMIS успішно пройшов випробування "Госпітальєрів".
Члени команди "Госпітальєрів" продемонстрували присутнім два способи евакуації пораненого. Перший – коли на завдання виходить група, у складі якої є бойовий медик, і під час вогневого контакту поранення зазнає один чи кілька бійців. За допомогою такого робота можлива евакуація поранених, щоб група далі могла продовжити виконання завдання та оперативно повернутися.
Другий випадок – коли поранений воїн з тих чи інших причин опинився наодинці і через шквальний вогонь не може сам евакуюватися. У такому разі робот знаходить його по заданих координатах і воїн сам за допомогою звукових команд оператора прикріплює себе до платформи.
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Але краще дали б більше IRIS-Т з ракетами та САУ ************** 2000 з ************.
Винуваті завжди попередники.
Бариги-олігархи, недержавники.
1. Армія: 100% правильна теза
2. Мова: на 60% правильна теза (мова не є винятковою ознакою українськості, у цій війні багато російськомовних українських героїв воюють і вмирають за Україну)
3. Віра: на 40% правильна теза.
Гринів вполітизував віру, я вважаю, що ця теза в цій триаді з'явилася виключно як символ і для того, щоб підкреслити перебільшену тему Томоса (та сприяти переведенню віруючих з УПЦ МП (зараз УПЦ) до УПЦ КП (зараз ПЦУ), що дозволило позбутися впливу на розум українських віруючих московитських фсбшників-попів). Однак.
Протягом століть православ'я від інших релігій в першу чергу відрізнялося тим, що попи завжди допомогали світській владі, насамперед, щоб підтримувати людей у смиренності до влади (також це стосується нинішньої раші с царем та фсб-шниками у рясі на чолі з патріархом Кірілом).
Проте, ступінь релігійності нашого суспільства, вважаю, дуже перебільшена. З часів радянської влади більшість виросли атеїстами. Думаю, що в Україні регулярно відвідує церкву не більше 5% громадян. Тому теза Гриніва-Порошенка про віру в гаслі АРМОВІР, на мою думку, є помилковою. Зрештою, олігарх Порошенко та його гасло й не знайшов належного відгуку у громадян.
Проте на цій посаді від державником так і не став, працював на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату та віруючих.
Судити потрібно не по словах, а по справах.
Можна згадати Гладковського, товариша Порошенка, згадати поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка доданої вартості була менше 5%),
формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Загалом же статки Порошенка разом з Roshen у 2021 році Forbes оцінив в 1,6 мільярда доларів.
Порошенко переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина, що фактично може дозволити уникнути арешту цих активів.
Експерти оцінюють Roshen у понад 1,1 мільярда доларів.
Що з 2014 року за час війни не знайшли можливості випустити? Не на часі було будувати, краще Roshen розбудовувати та нові фірмові магазини по всій країні відкривати.
https://www.youtube.com/watch?v=jQg4PLCZLdY
звичайно, з бойовим модулем вартість буде від 2/3 до 1/2 віртості самої платформи.
але це - потрібно. якщо, ми якістю перемагаємо кількість