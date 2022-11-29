ЄС має бути швидшим та створити новий пакет санкцій проти РФ найближчим часом, - глава МЗС Естонії Рейнсалу
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу прокоментував роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти Росії, яка наразі триває в Європейському Союзі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, країни Балтії внесли свої пропозиції до цього пакету.
"Вони (пропозиції. - Ред.) зачіпають енергетичний сектор. Також – фінансовий, стосуються й банків. У нас усе ще великий список російських банків, які не відрізані від системи SWIFT", - сказав міністр.
"І, що дуже важливо (ми також підкреслювали це під час переговорів, які тривають навколо ліміту цін на нафту) – Європейський Союз має бути швидшим, і сигналізувати про те, що цей пакет санкцій буде створено найближчим часом", – додав Рейнсалу.
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