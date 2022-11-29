Міністри юстиції G7 ухвалили Берлінську декларацію щодо відповідальності РФ за воєнні злочини в Україні

Зустріч міністрів юстиції країн G7 за участі України завершилася ухваленням Берлінської декларації і домовленістю координувати співпрацю заради розслідування воєнних злочинів в Україні та притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У зустрічі взяли участь міністри юстиції Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США, а також міністр юстиції і генпрокурор України, комісар ЄС з питань юстиції, генеральний прокурор Міжнародного кримінального суду..

"Воєнні злочини та інші звірства не повинні залишатися безкарними. Переслідування за основні злочини проти міжнародного права - для нас пріоритет… Наша спільна мета – притягнути до максимально можливої кримінальної відповідальності злочинців відповідно до верховенства права та належної процедури, та відновити справедливість щодо потерпілих і загиблих", - йдеться у документі.

Розслідування злочинів міжнародного права, скоєних в Україні стало основною темою зустрічі.

"Ми зустрілися вперше. Злочинна загарбницька війна путіна проти України катапультувала нас у нову еру. Ми протидіємо історичній несправедливості єдністю та рішучістю", - заявив за результатами господар зустрічі, міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

Він зазначив, що було домовлено координувати діяльність слідчих і прокурорських органів, уникати дублювання. Також вирішено створити центральний національний контактний пункт для переслідування міжнародних злочинців у кожній державі.

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Крім суто технічних моментів, за словами Бушмана, із Берліна сьогодні лунає політичний сигнал: "ми чітко показуємо, що держави G7 міцні не лише економічно, ми є спільнотою цінностей, ми відчуваємо свою відповідальність за принципи ліберальної демократії – гуманізм, права людини, повагу до закону. Чіткий сигнал: воєнні злочини не будуть безкарні".

Глава Мін'юсту ФРН визнав, що судовий розгляд злочинів в Україні триватиме роками, а може, й десятиліттями, але друзі України будуть добре підготовлені і терплячі. Окрім України розслідування проводить також німецька федеральна прокуратура, Міжнародний кримінальний суд, органи в інших державах. Лише в Україні, за словами Бушмана, вже задокументовано 45 тисяч злочинів, 2 тисяч підозрюваних ідентифіковані. Це показує масштаб завдання.

Бушман підкреслив, що воєнні злочинці не мають права і не будуть почуватися у безпеці, де б вони не були. Він висловив переконання, що врешті перед судом постане й вище керівництво РФ, а не лише виконавці.

Коментуючи українську ідею створення спеціального трибуналу для засудження злочину агресії, Бушман сказав, що важливо не підміняти Міжнародний кримінальний суд. "Є різні опції, ми радимося щодо цього… Спецтрибунал - одна з опцій", - сказав політик.

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