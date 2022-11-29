У Європі не буде миру, якщо Україна не відновить суверенітет та територіальну цілісність, - глава МЗС Польщі Рау
Міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау вважає, що Україна має право повернути усі свої території у кордонах 1991 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, у Європі не буде миру, якщо Україна не відновить суверенітет та територіальну цілісність. Він зазначив, що НАТО не має альтернативи, окрім як спільно підтримувати Україну до кінця.
"Якби цього не було дотримано, значить, Росія здобула б найбільшу політичну перемогу, а саме, вдалося б нас розділити", - сказав він.
Рау переконаний, що Україна має повне право повернути свої території у межах міжнародно визнаних кордонів.
"НАТО послідовно проводить політику стримування та зміцнення східного флангу, включаючи зону країн Балтії, тут на першому місці знаходиться Польща", - сказав міністр.
Він наголосив, що Росія не може досягти будь-яких успіхів на полі бою, тому атакує енергетичну інфраструктуру і таким чином хоче зламати бойовий дух українців.
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Потрібно розбудовувати систему та інституції держави, щоб державна бюрократична система працювала без прив'язки до чергових прізвищ Президентів, прем'єрів, ВР. Змінювались би тільки поточні пріоритети,
в залежності від результатів чергових виборів (в нас вибори Є, на відміну від раші та білорусі що вже є непогано).
Не так як в раші з її царизмом - коли цар фактично одноособово вирішує все і змінює Конституцію за пару тижнів (приєднуючи українські території).
Наприклад, як в США - коли прізвище чергового Президента та оновлення складу Конгресу та Сенату не радикально змінює життя пересічних громадян.
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В країні, особливо на фоні війни, є не задоволений на протязі 30 років запит на Справедливість.
Щоб усі були рівні перед законом (в тому числі багатії та пересічні громадяни). Потрібна невідворотність покарання, реформа правоохоронної, судової системи.
Потрібно ліквідувати корупцію на всіх рівнях у всіх її проявах (принаймні зменшити її до меж європейских країн).
Потрібна ліквідація приватних монополій олігархів та створення конкурентного економічного середовища.
Потрібне стимулювання в країні інновацій та виробництв з високою доданою вартістю. Відповідно, зменшення експорту сировини та продукції з невеликим ступінем переробки.
Потрібне стимулювання створення робочих місць, насамперед з високою продуктивністю, доданою вартістю та відповідною оплатою праці.
Потрібнен розвиток ІТ-технологій, перспективних наукоємних біо-та фарм технологій. Розвиток середньої та вищої освіти.
Світова економічна конкуренція нікуде не зникне.
І московія як наш сусід в майбутньому нікуди не зникне, навіть, якщо після війни розпадеться на кілька країн.
В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому. найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
Причому потрібно розбудовувати повний цикл свого виробництва зі створенням та набуттям ключових технологій у себе, передусім ракетних технологій, розбудову власних систем ППО та ПРО різних рівнів, високоточних та безпілотних технологій.
Це дасть змогу зменшити залежніть від постачань озброєнь та *********** з Заходу.
Ніякі гарантії безпеки навіть від США та НАТО не повинні нас відволікати від цієї мети.
На фоні цієї війни, смертей та руйнувань - ніхто нам слова не повинен казати.
Для економічного розвитку необхідно і продавати свою нову продукцію ВПК на світовому ринку. Вона повинна там привертати більшу увагу.