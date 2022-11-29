У Європі не буде миру, якщо Україна не відновить суверенітет та територіальну цілісність, - глава МЗС Польщі Рау

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау вважає, що Україна має право повернути усі свої території у кордонах 1991 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, у Європі не буде миру, якщо Україна не відновить суверенітет та територіальну цілісність. Він зазначив, що НАТО не має альтернативи, окрім як спільно підтримувати Україну до кінця.

"Якби цього не було дотримано, значить, Росія здобула б найбільшу політичну перемогу, а саме, вдалося б нас розділити", - сказав він.

Рау переконаний, що Україна має повне право повернути свої території у межах міжнародно визнаних кордонів.

"НАТО послідовно проводить політику стримування та зміцнення східного флангу, включаючи зону країн Балтії, тут на першому місці знаходиться Польща", - сказав міністр.

Він наголосив, що Росія не може досягти будь-яких успіхів на полі бою, тому атакує енергетичну інфраструктуру і таким чином хоче зламати бойовий дух українців.

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