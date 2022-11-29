Зеленський обговорив із Шольцом співпрацю для захисту України від ракетного терору Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямн на Твіттер президента.

"Провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за підтримку ініціативи Grain From Ukraine. Також обговорили реалізацію української формули миру та співпрацю задля захисту України від російського ракетного терору", - повідомив Зеленський.

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