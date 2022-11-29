УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5090 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 232 5

Зеленський обговорив із Шольцом співпрацю для захисту України від ракетного терору Росії

макрон,зеленський,шольц

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямн на Твіттер президента.

"Провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за підтримку ініціативи Grain From Ukraine. Також обговорили реалізацію української формули миру та співпрацю задля захисту України від російського ракетного терору", - повідомив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії більше нема шансів перемогти Україну, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7517) Зеленський Володимир (24576) Шольц Олаф (1142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Співпраця і два офігених ''робітника''. Співоббивання груш, більш точно
показати весь коментар
29.11.2022 17:18 Відповісти
Можете краще? То робіть.
показати весь коментар
29.11.2022 17:37 Відповісти
З/п не таке і повноваження
показати весь коментар
29.11.2022 17:54 Відповісти
Ага...Дядя Андрюша **** колотить груші)
показати весь коментар
29.11.2022 20:03 Відповісти
Говорили - балакали....
Патріоти де ?
показати весь коментар
29.11.2022 18:27 Відповісти
 
 