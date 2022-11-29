"Закрываю глаза и вижу трупы": Історія мобілізованого російського кухаря, якого призначили санітаром в окупаційних військах

Мобілізований росіянин розповів про стан справ у російській армії.

Про це пише видання "Осторожно Media", передає Цензор.НЕТ.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні 28-річний Ілля працював кухарем у Нижньому Тагілі. Десять років тому він відучився на технолога громадського харчування, відслужив строкову службу і відразу пішов працювати за професією. Його бабуся живе у центрі Києва - у 2014 році їхнє спілкування пішло на спад. Багатьох його друзів, які служать за контрактом, відправили до зони бойових дій.

Наприкінці жовтня його мобілізували, а за три дні він уже їхав у військове містечко в Єкатеринбурзі.

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За його словами, у містечку новобранців було нікуди розміщувати. Незабаром мобілізовані почали проносити до частини спиртне, почалися п'яні бійки.

Там же Ілля отримав свою військову спеціальність. "Мене раптом спитали: "Бинтувати вмієш? Першу допомогу надавати?" - Я відповів, що вмію. - "Ну, значить, підеш до нас медиком", - розповів він.

Так він став фельдшером у евакуаційній бригаді. Медичної освіти він не має, спеціальність у його військовому квитку - водій БМП. Надавати першу допомогу навчився завдяки друзям-медикам та курсам першої допомоги.

З Єкатеринбурга Іллю відправили до Ростовської області. Там його разом із товаришами по службі висадили в лісі, де вони провели цілий день під зливою. Потім військова поліція довезла до табору.

За кілька днів його та ще одного військового вирішили відправити на Лиманський напрямок, де регулярно велися бої. У дорогу медикам дали АК-74, "покритий шаром іржі". Увечері до відправлення Ілля очищав зброю соляркою.

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Спочатку Ілля тільки розвантажував машини з пораненими та вбитими

Незабаром Ілля став і сам їздити на виклики та евакуювати бійців. За його словами, у "найкращий день" він приймав по шість трупів.

Наразі Ілля проходить курс лікування - це терапія та седативні препарати. Від проходження комісії лікарі відмовилися – "немає потреби". Хлопцю сказали, що його "підлікують, а далі невідомо". При цьому, каже він, усіх тут виписують з категорією А і знову відправляють воювати.

"Заплющую очі і бачу трупи. Відірвані кінцівки, кишки і постійно цей сморід у носі. Наче він там застряг. Вже тут, у Росії, мені постійно ввижаються дрони. Я почав лякатися гучних хлопків. Все через артилерійські атаки", - каже він.

Повертатись на фронт хлопець відмовляється. Мобілізований написав заяву до військової прокуратури, де просить перевести його на альтернативну службу через "втрату довіри до компетентності командного складу". У чому він некомпетентний, Ілля не захотів конкретизувати: "Я не хотів би дискредитувати армію РФ або потрапити під статтю".

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