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Новини Війна Мобілізація в РФ
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"Закрываю глаза и вижу трупы": Історія мобілізованого російського кухаря, якого призначили санітаром в окупаційних військах

рф

Мобілізований росіянин розповів про стан справ у російській армії.

Про це пише видання "Осторожно Media", передає Цензор.НЕТ.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні 28-річний Ілля працював кухарем у Нижньому Тагілі. Десять років тому він відучився на технолога громадського харчування, відслужив строкову службу і відразу пішов працювати за професією. Його бабуся живе у центрі Києва - у 2014 році їхнє спілкування пішло на спад. Багатьох його друзів, які служать за контрактом, відправили до зони бойових дій.

Наприкінці жовтня його мобілізували, а за три дні він уже їхав у військове містечко в Єкатеринбурзі.

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За його словами, у містечку новобранців було нікуди розміщувати. Незабаром мобілізовані почали проносити до частини спиртне, почалися п'яні бійки.

Там же Ілля отримав свою військову спеціальність. "Мене раптом спитали: "Бинтувати вмієш? Першу допомогу надавати?" - Я відповів, що вмію. - "Ну, значить, підеш до нас медиком", - розповів він.

Так він став фельдшером у евакуаційній бригаді. Медичної освіти він не має, спеціальність у його військовому квитку - водій БМП. Надавати першу допомогу навчився завдяки друзям-медикам та курсам першої допомоги.

З Єкатеринбурга Іллю відправили до Ростовської області. Там його разом із товаришами по службі висадили в лісі, де вони провели цілий день під зливою. Потім військова поліція довезла до табору. 

За кілька днів його та ще одного військового вирішили відправити на Лиманський напрямок, де регулярно велися бої. У дорогу медикам дали АК-74, "покритий шаром іржі". Увечері до відправлення Ілля очищав зброю соляркою.

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Спочатку Ілля тільки розвантажував машини з пораненими та вбитими
Незабаром Ілля став і сам їздити на виклики та евакуювати бійців. За його словами, у "найкращий день" він приймав по шість трупів.

Наразі Ілля проходить курс лікування - це терапія та седативні препарати. Від проходження комісії лікарі відмовилися – "немає потреби". Хлопцю сказали, що його "підлікують, а далі невідомо". При цьому, каже він, усіх тут виписують з категорією А і знову відправляють воювати.

"Заплющую очі і бачу трупи. Відірвані кінцівки, кишки і постійно цей сморід у носі. Наче він там застряг. Вже тут, у Росії, мені постійно ввижаються дрони. Я почав лякатися гучних хлопків. Все через артилерійські атаки", - каже він.

Повертатись на фронт хлопець відмовляється. Мобілізований написав заяву до військової прокуратури, де просить перевести його на альтернативну службу через "втрату довіри до компетентності командного складу". У чому він некомпетентний, Ілля не захотів конкретизувати: "Я не хотів би дискредитувати армію РФ або потрапити під статтю".

Також читайте: У Росії та на тимчасово окупованих територіях України окупанти готують нову хвилю прихованої мобілізації, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18043) росія (66461) мобілізація (3141)


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Топ коментарі
+24
Ти ба який чуттєвий, от ми дивимося на їх трупи без кінцівок, запечені об'їдені собаками та свиньями, їх кишки та різні фрагменти тіла і то викликає лише заспокійливе задоволення.
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29.11.2022 17:49 Відповісти
+18
Це у кого як. У мне, наприклад, відразу і відчуття справедливості - отримали по заслугам.
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29.11.2022 17:57 Відповісти
+17
*****.
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29.11.2022 17:42 Відповісти
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29.11.2022 17:42 Відповісти
Жаль , что не сдохла русиш швайн !
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29.11.2022 17:47 Відповісти
Ти ба який чуттєвий, от ми дивимося на їх трупи без кінцівок, запечені об'їдені собаками та свиньями, їх кишки та різні фрагменти тіла і то викликає лише заспокійливе задоволення.
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29.11.2022 17:49 Відповісти
Це у кого як. У мне, наприклад, відразу і відчуття справедливості - отримали по заслугам.
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29.11.2022 17:57 Відповісти
написали так, наче хотіли, що б ми відчули співчуття до головного "героя"... але... він поїхав в Україну, перетнув кордон, взяв в руки автомат і допомагав терористичному режиму вбивати українців...
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29.11.2022 17:53 Відповісти
Сасать умееш? Научат. Значит пайдешь в вагнер
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29.11.2022 17:54 Відповісти
Складається враження, що кацапська армія складається лише з санітарів.
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29.11.2022 17:54 Відповісти
З трупів.
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29.11.2022 18:28 Відповісти
І про що ця ''потрясна'' новина. Світла немає 10 годин, трансформаторною будкою не може? В расход - улюблений вислів кацапії
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29.11.2022 18:01 Відповісти
Який автомат - лікарі (фельдшер - теж лікар) дають клятву Гіпократа, яка забороняє навмисне вбивство? Цікаво, як воєнні лікарі захищаються, якщо таки да необхідно?
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29.11.2022 18:02 Відповісти
Какая милая *****! Я плакаль
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29.11.2022 18:06 Відповісти
І що нам тепер, плакати через його нещасну долю?
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29.11.2022 18:09 Відповісти
Водій БМП? Нeма БМП, є багато 200 і 300-х, будeш санітаром. А натура тонка, бо бабуся в Києві. "Настоящий орк нe имeeт жалости!"
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29.11.2022 18:45 Відповісти
Нащо мені "слізна" історія цього підара? Не може жити - нехай повіситься.
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29.11.2022 19:03 Відповісти
ну? що? те що я недавно і писав..."слізні розповіді"..і це пропагують..
А те що в Україні твориться -ні.
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29.11.2022 19:29 Відповісти
У хароших рускіх реліз оновлень тепер кожен з них має бабушку в Києві.
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29.11.2022 20:01 Відповісти
Так «адінжинорот». Це вже наші гниди підігрують кацапам. Добре,хоч припинили цю дурню з «виплатами за здачу в полон з технікою». Багато наздавали? Вони прийшли нас ВБИТИ,а не здаватись за гроші
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29.11.2022 22:25 Відповісти
А для чого цензор виклав біографію якогось гівнюка? Нема про що писати більше? там такого лайна 140 млн. Про кожного будете? Ще пожалійте його...
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29.11.2022 21:40 Відповісти
Всі ці розповіді «празрєвших» підарів-не що інше,як ОЛЮДНЕННЯ ВОРОГА. З якою метою це все нам подається владою-неважко здогадатись. Сподіваюсь,що у влади не вийде в черговий раз використати нашу людяність проти нашого ж майбутнього.
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29.11.2022 22:20 Відповісти
На тему їжі: кацап кухарям сняться трупи, тварини.
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30.11.2022 06:08 Відповісти
 
 