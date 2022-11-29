Через російські обстріли в Україні пошкоджені майже 600 об’єктів електро- і теплопостачання, - Мінрегіон

Майже 600 об’єктів електро- і теплопостачання пошкоджені в Україні через російські обстріли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

Серед них - 444 котельні, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів. Наразі відновили роботу вже 316 об’єктів електро- й теплопостачання.

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

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Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС були відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляли, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.