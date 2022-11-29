Через російські обстріли в Україні пошкоджені майже 600 об’єктів електро- і теплопостачання, - Мінрегіон
Майже 600 об’єктів електро- і теплопостачання пошкоджені в Україні через російські обстріли.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.
Серед них - 444 котельні, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів. Наразі відновили роботу вже 316 об’єктів електро- й теплопостачання.
Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.
Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.
На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС були відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.
Повітряні сили повідомляли, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.
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А, якщо саботували вимоги Законодавства з питань безпеки України, то мусять усі разом зформувати окрему роту з нікчемних урядовців, і вперед на фронт, в закупленій ЗИМОВІЙ ФОРМІ, заодно і побачуть та почують думку Захисників України про Себе‼️🇺🇦⚔️❤️🤯😡🤔👍👏😠🙈
Стефанчук-Зеленський про них на марафонять у відосиках ‼️⚔️🇺🇦❤️😃😄