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Через російські обстріли в Україні пошкоджені майже 600 об’єктів електро- і теплопостачання, - Мінрегіон

обстріл,запорізька

Майже 600 об’єктів електро- і теплопостачання пошкоджені в Україні через російські обстріли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

Серед них - 444 котельні, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів. Наразі відновили роботу вже 316 об’єктів електро- й теплопостачання.

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Систематичне знищення української енергосистеми - воєнний злочин, - Німеччина

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС були відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляли, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

Автор: 

обстріл (29540) ТЕС (918) енергетика (2632) Мінрегіонрозвитку (760)


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А скільки пошкодили ми в них?Висновок робіть самі
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29.11.2022 19:06 Відповісти
Але ж мудрий Шмигаль разом з урядовцями та купою держсекретарів, мабуть завчасно, за 3 роки виконали ВИМОГИ Закону УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"‼️🤷‍♂️😡🤔🤯‼️🇺🇦⚔️❤️

А, якщо саботували вимоги Законодавства з питань безпеки України, то мусять усі разом зформувати окрему роту з нікчемних урядовців, і вперед на фронт, в закупленій ЗИМОВІЙ ФОРМІ, заодно і побачуть та почують думку Захисників України про Себе‼️🇺🇦⚔️❤️🤯😡🤔👍👏😠🙈
Стефанчук-Зеленський про них на марафонять у відосиках ‼️⚔️🇺🇦❤️😃😄
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29.11.2022 21:02 Відповісти
 
 