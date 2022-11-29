Моравецький про ППО Patriot: Захист заходу України є найкращим захистом для Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину передати Україні системи ЗРК Patriot, щоб допомогти захистити хоча б частину українського неба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, питання про розміщення ЗРК Patriot будуть вирішувати, коли комплекси прибудуть до Польщі.

"Є така німецька пропозиція, якій я дуже радий. Я б закликав наших партнерів допомогти Україні захистити хоча б частину міст, частину неба, як цього найбільше хочуть українці", - сказав прем'єр.

За його словами, Польща прийме системи Patriot, якщо Німеччина все ж відмовиться передати ЗРК Україні.

"Так, ми будемо розглядати такий варіант, звісно, але звертаємо увагу на те, що, врешті-решт, ніхто не хоче купувати техніку тільки для того, щоб вона стояла. Тому нехай ця зброя, яка надсилається, служить якнайкраще для захисту українського неба. Таким чином, вона також слугуватиме для захисту польського неба", - заявив Моравецький.

Польський прем'єр додав, що "прикра подія в Пшеводуві, сталася швидше за все тому, що українська ППО намагалася збити російські ракети, які падали на українські міста".

"Ці ракети випадково впали на територію Республіки Польща, тому захист цієї частини України також є найкращим захистом для громадян Польщі", – сказав він.

Моравецький висловив сподівання, що "вдасться організувати весь процес таким чином, щоб західна частина України принаймні мала цей захист через сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони".

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