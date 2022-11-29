Моравецький про ППО Patriot: Захист заходу України є найкращим захистом для Польщі
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину передати Україні системи ЗРК Patriot, щоб допомогти захистити хоча б частину українського неба.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, питання про розміщення ЗРК Patriot будуть вирішувати, коли комплекси прибудуть до Польщі.
"Є така німецька пропозиція, якій я дуже радий. Я б закликав наших партнерів допомогти Україні захистити хоча б частину міст, частину неба, як цього найбільше хочуть українці", - сказав прем'єр.
За його словами, Польща прийме системи Patriot, якщо Німеччина все ж відмовиться передати ЗРК Україні.
"Так, ми будемо розглядати такий варіант, звісно, але звертаємо увагу на те, що, врешті-решт, ніхто не хоче купувати техніку тільки для того, щоб вона стояла. Тому нехай ця зброя, яка надсилається, служить якнайкраще для захисту українського неба. Таким чином, вона також слугуватиме для захисту польського неба", - заявив Моравецький.
Польський прем'єр додав, що "прикра подія в Пшеводуві, сталася швидше за все тому, що українська ППО намагалася збити російські ракети, які падали на українські міста".
"Ці ракети випадково впали на територію Республіки Польща, тому захист цієї частини України також є найкращим захистом для громадян Польщі", – сказав він.
Моравецький висловив сподівання, що "вдасться організувати весь процес таким чином, щоб західна частина України принаймні мала цей захист через сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони".
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"...щоб західна частина України принаймні мала цей захист через ******* системи..."
Его интересует защита всей части Украины, или конкретной?. Как то оно не радует вот такое
Дело в том, что Пэтриот является основным средством защиты неба США, и если нам его поставят, то кроме права пользоваться этим замечательным средством, мы берем на себя обязательства такого плана, что технологии, задействованные в нем, никоим образом не попадут в руки противника. А теперь - ставим себя на место американцев и пытаемся найти ответ на вопрос, почему у нас нет этих ракет.
Итак, американцы и англичане не раз и не два призывают политическое руководство Украины избавиться от кротовой фермы в самом высшем политическом руководстве Украины. Конгрессмены прямо указывают на персонажей, с кодовым обозначением «Е», «А» и далее - по списку и настаивают на их удалении если не из верхушки власти, то из всех сфер деятельности, связанных с обороной. Борис Джонсон явно демонстрирует то, о ком идет речь, не подавая руки кротам и что же? Кроты сидят на своих местах.
Опять же, просто допускаем, что из Вашингтона прямо указали на то, что пока вверху будут находиться лица, на которых они имеют пачки компромата и точно идентифицировали как кротов, чувствительное для США оружие, то же самое ПВО, самолеты или танки, поставляться не будут, при всем уважении и восхищении тем, что делает ВСУ. Может быть такое? Или не так, как бы вы поступили на месте американского руководства в этом случае?
Відповідальні західні політики мали б зробити це ще з самого початку рашиського вторгнення -
АЕС в зоні конфлікту мають переходити під захист сил ООН
Але під повноцінний захист - і наземний і протиповітряний
"німецька карусель"
йому ***** і польща і вся європа, аби тільки догодити *****
бо Моравецький правий
закрите небо над Волиньщиною, 100% гарантія безпеки Полщі
ми маємо петріоти а польща спокій