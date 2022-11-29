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Моравецький про ППО Patriot: Захист заходу України є найкращим захистом для Польщі

моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину передати Україні системи ЗРК Patriot, щоб допомогти захистити хоча б частину українського неба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, питання про розміщення ЗРК Patriot будуть вирішувати, коли комплекси прибудуть до Польщі.

"Є така німецька пропозиція, якій я дуже радий. Я б закликав наших партнерів допомогти Україні захистити хоча б частину міст, частину неба, як цього найбільше хочуть українці", - сказав прем'єр.

За його словами, Польща прийме системи Patriot, якщо Німеччина все ж відмовиться передати ЗРК Україні.

"Так, ми будемо розглядати такий варіант, звісно, але звертаємо увагу на те, що, врешті-решт, ніхто не хоче купувати техніку тільки для того, щоб вона стояла. Тому нехай ця зброя, яка надсилається, служить якнайкраще для захисту українського неба. Таким чином, вона також слугуватиме для захисту польського неба", - заявив Моравецький.

Польський прем'єр додав, що "прикра подія в Пшеводуві, сталася швидше за все тому, що українська ППО намагалася збити російські ракети, які падали на українські міста".

"Ці ракети випадково впали на територію Республіки Польща, тому захист цієї частини України також є найкращим захистом для громадян Польщі", – сказав він.

Моравецький висловив сподівання, що "вдасться організувати весь процес таким чином, щоб західна частина України принаймні мала цей захист через сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моравецький про німецькі ЗРК Patriot: "Ніхто не хоче брати техніку тільки для того, щоб вона стояла"

Автор: 

Німеччина (7517) ППО (3331) Польща (8663) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+12
https://www.youtube.com/watch?v=_BBBc2b2xW0

Дело в том, что Пэтриот является основным средством защиты неба США, и если нам его поставят, то кроме права пользоваться этим замечательным средством, мы берем на себя обязательства такого плана, что технологии, задействованные в нем, никоим образом не попадут в руки противника. А теперь - ставим себя на место американцев и пытаемся найти ответ на вопрос, почему у нас нет этих ракет.
Итак, американцы и англичане не раз и не два призывают политическое руководство Украины избавиться от кротовой фермы в самом высшем политическом руководстве Украины. Конгрессмены прямо указывают на персонажей, с кодовым обозначением «Е», «А» и далее - по списку и настаивают на их удалении если не из верхушки власти, то из всех сфер деятельности, связанных с обороной. Борис Джонсон явно демонстрирует то, о ком идет речь, не подавая руки кротам и что же? Кроты сидят на своих местах.
Опять же, просто допускаем, что из Вашингтона прямо указали на то, что пока вверху будут находиться лица, на которых они имеют пачки компромата и точно идентифицировали как кротов, чувствительное для США оружие, то же самое ПВО, самолеты или танки, поставляться не будут, при всем уважении и восхищении тем, что делает ВСУ. Может быть такое? Или не так, как бы вы поступили на месте американского руководства в этом случае?
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29.11.2022 18:08 Відповісти
+3
Свої роздивляйтеся, тільки одвернись, зразу в труси всім лізуть. Неукраїнське мислення
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29.11.2022 18:17 Відповісти
+3
Я так скажу - пусть его радует хоть дыра в стене, пока он наш первый союзник
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29.11.2022 18:18 Відповісти
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С Моравецьким всьо понятно. Но общая тенденция напоминает кастинг на тему - кто лучший союзник Украины. Это, конечно радует, но и слегка напрягает. Нет ли подвоха.
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29.11.2022 18:00 Відповісти
Подвох есть

"...щоб західна частина України принаймні мала цей захист через ******* системи..."

Его интересует защита всей части Украины, или конкретной?. Как то оно не радует вот такое
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29.11.2022 18:08 Відповісти
Я так скажу - пусть его радует хоть дыра в стене, пока он наш первый союзник
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29.11.2022 18:18 Відповісти
Згадай географію, де Польща, а де північ, схід і південь України
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29.11.2022 18:22 Відповісти
Ну допустим, и что дальше?
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29.11.2022 19:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_BBBc2b2xW0

Дело в том, что Пэтриот является основным средством защиты неба США, и если нам его поставят, то кроме права пользоваться этим замечательным средством, мы берем на себя обязательства такого плана, что технологии, задействованные в нем, никоим образом не попадут в руки противника. А теперь - ставим себя на место американцев и пытаемся найти ответ на вопрос, почему у нас нет этих ракет.
Итак, американцы и англичане не раз и не два призывают политическое руководство Украины избавиться от кротовой фермы в самом высшем политическом руководстве Украины. Конгрессмены прямо указывают на персонажей, с кодовым обозначением «Е», «А» и далее - по списку и настаивают на их удалении если не из верхушки власти, то из всех сфер деятельности, связанных с обороной. Борис Джонсон явно демонстрирует то, о ком идет речь, не подавая руки кротам и что же? Кроты сидят на своих местах.
Опять же, просто допускаем, что из Вашингтона прямо указали на то, что пока вверху будут находиться лица, на которых они имеют пачки компромата и точно идентифицировали как кротов, чувствительное для США оружие, то же самое ПВО, самолеты или танки, поставляться не будут, при всем уважении и восхищении тем, что делает ВСУ. Может быть такое? Или не так, как бы вы поступили на месте американского руководства в этом случае?
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29.11.2022 18:08 Відповісти
Такой вариянт возможен. И я бы поступил точно так же.. Нажаль не маю впливу на ситуацію
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29.11.2022 18:14 Відповісти
Ну бред же, почему тогда другое вооружение передают?? Очевидно же что они действуют осторожно, шаг за шагом, с постоянньіми консультациями с НАТО, Китаем, да и рашкой тоже (на предмет - а не хотите ли вьі уже ********* из Украиньі). Все дадут, и ПВО, и истребители, и ракетьі, всему свое время (я понимаю как ето тяжело для нас звучит)
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29.11.2022 19:32 Відповісти
Критично важливо прикрити ПРО Петріоти наші АЕС: і для енергопостачання, і ще більше - для запобігання ядерній катастрофі


Відповідальні західні політики мали б зробити це ще з самого початку рашиського вторгнення -

АЕС в зоні конфлікту мають переходити під захист сил ООН
Але під повноцінний захист - і наземний і протиповітряний
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29.11.2022 18:32 Відповісти
Подивимось чи має Байден міцні фаберже
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29.11.2022 18:10 Відповісти
Свої роздивляйтеся, тільки одвернись, зразу в труси всім лізуть. Неукраїнське мислення
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29.11.2022 18:17 Відповісти
Шолца сказала що "патріотів" не дасть тому що ми не в НАТО!
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29.11.2022 18:17 Відповісти
а не в НАТО ми тому що не маємо Петріоти

"німецька карусель"
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29.11.2022 18:34 Відповісти
судячи по цим йорзанням сракою, шольцу не лише Україна *****
йому ***** і польща і вся європа, аби тільки догодити *****
бо Моравецький правий
закрите небо над Волиньщиною, 100% гарантія безпеки Полщі
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29.11.2022 18:33 Відповісти
Це абсолютно раціональне мислення - винести поле бою якнайдалі від себе
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29.11.2022 18:36 Відповісти
в цбому є два+
ми маємо петріоти а польща спокій
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29.11.2022 18:39 Відповісти
Але тільки не для Німетчини з Францією які дали як бі рахувалося що щось дають в обмін на ядерні ракеті які Україна віддала. Вони і Полщу можуть в обмін пустити як Україну за природні ресурси РФ.
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29.11.2022 18:38 Відповісти
Але напевно в Польщі польська влада яка за Польщу турбуються а не більш за себе як в українська.
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29.11.2022 18:40 Відповісти
Ну відразу і сказав"для захисту Речі ПоспоЛітой ".
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17.04.2023 15:41 Відповісти
 
 