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Новини Війна
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Сигнал повітряної тривоги по всій Україні сьогодні лунав через загрозу ракетного удару з наземного озброєння, - Повітряні сили

сирена,тривога

В Україні 29 листопада лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу ракетного удару з наземного озброєння.

Про це під час телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Повітряну тривогу може бути оголошено у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням", - сказав він.

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

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Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС були відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляли, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, загинули щонайменше 10 людей.

До кінця тижня енергетикам вдалося стабілізувати систему, але відключення продовжуються.

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Українців попереджали, що цього тижня росіяни знову можуть завдати масованих ракетних ударів по території України.

В ОК "Південь" зазначали, що росіяни вперше за останні кілька днів вивели в Чорне море ракетоносій, що може свідчити про підготовку до обстрілу.

Автор: 

обстріл (29540) Ігнат Юрій (814)


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А де лунав? Навіть по телефону тільки тренування адского гудка, сирени в село не долітають
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29.11.2022 18:04 Відповісти
В Києві лунав. Звертайтесь до голови своєї громади з цим питанням.
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29.11.2022 18:59 Відповісти
Ви живете в Україні? Так? Тоді наступне питання: колись спілкувались без валідолу хоч з найменьшою какашкою влади навіть вибраною особисто вами?
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30.11.2022 01:54 Відповісти
 
 