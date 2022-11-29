УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5165 відвідувачів онлайн
Новини Війна
450 4

Favbet підтримав забіг "Об’єднані сміливістю" для збору коштів на "Ловця шахедів"

фавбет

Компанія Favbet підтримала організаторів благодійного забігу "Об’єднані сміливістю" від Run Ukraine, мета якого - привернути увагу світу до ситуації в Україні, підтримати українців та показати незламність духу нації.

Про це йдеться у повідомленні компанії, пише РБК Україна.

"Ми всі підтримуємо нашу країну та Збройні сили, які боронять наш спокій. І дуже класно, коли цю підтримку можна поєднати зі своїм захопленням бігом. Мені дуже приємно, що Favbet став партнером цього заходу та запропонував своїм співробітникам стати частиною спільного руху до нашої якнайшвидшої перемоги", - поділився своїми враженнями від забігу співробітник Favbet Олександр Тарасов.

Благодійний забіг зібрав активних українців, які показали, що сміливість об’єднує Україну, а Україна - об’єднує світ.

70% прибутку від цьогорічного забігу Run Ukraine передає ініціативі Президента України United24 на закупівлю "Ловця шахедів".

Збір коштів на систему протидії ворожим дронам на фандрейзинговій платформі проводять спільно зі всесвітньо відомим істориком Тімоті Снайдером.

Автор: 

букмекери (94)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А почему на цензоре нет их рекламы? А я знаю - почему
показати весь коментар
29.11.2022 18:05 Відповісти
Тому що вона вже у формі джинса)
показати весь коментар
29.11.2022 18:19 Відповісти
Зачем фавбету джинса? У них другая рекламная политика. Джинса им скорее вредит
показати весь коментар
29.11.2022 18:22 Відповісти
Чому на цензорі відсутня реклама фавбета? А навіщо платити за те, що можна отримати задарма?
показати весь коментар
29.11.2022 18:19 Відповісти
 
 