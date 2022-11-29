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Україна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО, - Кулеба

дмитро,кулеба

Україна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО, а також про спільне виготовлення на базі українських оборонних підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України, про це заявив міністр закордонних справ України у вівторок Дмитро Кулеба під час спілкування із журналістами в Бухаресті.

За словами очільника українського МЗС, ключовими темами заходів НАТО, ОБСЄ та Групи семи в Румунії та Польщі будуть питання постачання Україні систем протиповітряної оборони та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Зокрема, в рамках зустрічей із міністрами закордонних справ НАТО і ОБСЄ він обговорюватиме конкретні дати та обсяги постачання Україні обладнання та комплектуючих для забезпечення енергетичних потреб на тлі російських ракетних атак.

"На засіданнях в Бухаресті та Лодзі у мене будуть два ключових меседжі: "Патріоти" і трансформатори. Час розмов пройшов. Поки хтось розмірковує, який генератор поставити і яким шляхом, українці мерзнуть без електрики, опалення і води через ракетні удари рф", - повідомив Кулеба.

Також дивіться: Кулеба обговорив із генсеком МАГАТЕ ситуацію на ЗАЕС

Глава МЗС також відзначив, що нині критично важливо не лише відновити енергетичні потужності, але і забезпечити надійний захист цього обладнання від подальших атак Росії.

"Це можливо досягнути шляхом зміцнення протиповітряної і протиракетної оборони нашої країни", - заявив він.

Кулеба також закликав міжнародних партнерів збільшувати потужності задля виготовлення зброї, аби Україна мала достатньо засобів для ефективної контрбатарейної боротьби.

"Ми ведемо переговори про виробництво зброї та боєприпасів для України на території НАТО, а також про спільне виробництво і ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств. Цим рішенням немає альтернативи", - заявив глава МЗС України.

Читайте: Кулеба закликав НАТО збільшити виробництво зброї: "Без цього не перемогти"

Він також додав, що українська протиповітряна система має бути інтегрована з системою ППО НАТО, що відповідатиме спільним інтересам України та Альянсу.

Автор: 

НАТО (6638) зброя (7566) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
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29.11.2022 18:36 Відповісти
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29.11.2022 18:31 Відповісти
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29.11.2022 18:32 Відповісти
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29.11.2022 18:30 Відповісти
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29.11.2022 18:31 Відповісти
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29.11.2022 18:32 Відповісти
мда, чергова пліснява "сенсація" від ЗЄльонського

вже не дивує й не обурює,
вже навіть не "скільки можно" ...
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29.11.2022 18:44 Відповісти
Это реклама ?
Или приглашение оставшимся "Калибрам" ?
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30.11.2022 06:54 Відповісти
Найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
Причому потрібно розбудовувати повний цикл свого виробництва зі створенням та набуттям ключових технологій у себе, передусім ракетних технологій, розбудову власних систем ППО та ПРО різних рівнів, високоточних та безпілотних технологій.
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29.11.2022 18:32 Відповісти
В нас не буде 20 років!
Ви що буйло за дурня тримаєте?
Максимум 2-5 років і знову буде війна

Українські оборонні підприємства треба створювати у сусідніх державах
Саме українські, які б належали нашій державі і з нашими робітниками.
Це - єдиний вихід
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29.11.2022 18:49 Відповісти
Російські пропагандони радіють, що вивели з ладу техніку придбану спільно волонтерами та Порошенком. Правда, є нюанс. Пошкоджено, а не знищено, лише 2 бронемобілі SHIELD з 11-ти. Але вони відремонтуються і знову будуть захищати десантників.
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29.11.2022 18:34 Відповісти
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29.11.2022 18:36 Відповісти
Для руцькой пропаганды, выдуманные пабеды это обычное дело. И в Сирии территории "освободили" в два раза больше чем вся Сирии, и все Хаймарсы уничтожили в три раза больше, чем их есть в наличии
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29.11.2022 18:44 Відповісти
Та й літаків вдвічі більше ніж взагалі було
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29.11.2022 19:33 Відповісти
В 2018 году Украина начала производство 152 мм снарядов. В 2019 году почему-то прекратила. Вопрос ПОЧЕМУ? Кому мешал производство собственных боеприпасов? Зеленскому или Ермаку ? Вопрос конечно наивный. За все отвечает ПРЕЗИДЕНТ... И за Вагнергейт и за Цемаха, и за ... еще СТО всяких вопросов
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29.11.2022 18:40 Відповісти
лучше же было финансировать асфальт и получить мани.мани......а со снаряда ничего украсть не получиться ....и не на часи було....треба було подывытысь в глаза северного соседа...
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29.11.2022 18:57 Відповісти
У кращому разі...
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29.11.2022 19:15 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-63792650

У 2017-2019 роках Україна вела розробки і працювала над запуском серійного виробництва 152-мм снарядів для "Гіацинтів" на київському заводі "Артем".

Цей процес супроводжували скандали. У 2019 році правоохоронці затримали ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка, який, за їхніми даними, сприяв зриву виробництва цих снарядів
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29.11.2022 19:24 Відповісти
В Киеве запустили серийное производство снарядов калибра 152 мм Четвер, 9 серпня 2018, 10:48
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29.11.2022 19:52 Відповісти
Я про Бровченка
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29.11.2022 21:28 Відповісти
а я про зелебенка
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30.11.2022 02:34 Відповісти
Юрій Петрович Брóвченко (нар. 12 травня 1968 року) - заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (з липня 2016).
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29.11.2022 19:26 Відповісти
Україна веде переговори про виробництво зброї та *********** на території НАТО, - Кулеба ,яке треба було налагодити вісім з хвостиком років тому
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29.11.2022 18:55 Відповісти
а що саме якщо не секрет?
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29.11.2022 19:05 Відповісти
список большой будет...погуглите и найдете ...и новейшие разработки также...и здесь на сайте эти темы часто подымаются.
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29.11.2022 19:16 Відповісти
и посмотрите какая армия у нас была до 14 года....
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29.11.2022 19:17 Відповісти
ок.Я знаю тільки про один вид озброєнь
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29.11.2022 19:39 Відповісти
Тварюки вже три роки піаряться на тому, що зробив Порох, а вони зарубали зразу як схватили булаву в руки. Тепер вони "усьо налагоджують і усьо в ніх проісходіт вперше в історії України". Рідкісні небачені донині мерзотні тварюки.
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29.11.2022 18:55 Відповісти
золотые слова
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29.11.2022 19:03 Відповісти
ВПК України потрібно розбудовувати з урахуванням можливостей ворога з ураження нашого виробництва. Іншими словами, заводи та склади мають бути бункерного типу. Навіть ті ж трансформатори (а це від 200 до 300 тонн міді!) варто закопувати в якісь захищені капоніри. Не знаю як це зробити правильно, але те що сьогодні кацапи легко влучають в обєкти критичної інфрастуктури, викликає справжнє занепокоєння. Наші інженери мають почати працювати над безпекою енергетичних та військових обєктів ще на етапі початкових ескізів. У нас є велика кількість підземних обєктів та печер які можна пристосувати під ці завдання.
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29.11.2022 19:00 Відповісти
А можна не #здіти, а просто мовчки робити?!
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29.11.2022 19:06 Відповісти
Шо, кулєба, у дупу клюнув смажений півень? Знали, що війна буде та продовжували закатувати в асфальт гроші платників податків, піарячись на цьому. А власні військові програми тихенько поховали!...
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29.11.2022 19:30 Відповісти
Ні, не можна, бо вони -- справжні фахівці у жанрі по#здіти. Ну, ще у жанрі "вкрасти/отримати хабаря".
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29.11.2022 19:33 Відповісти
А до цього що робила зелень? Пиляла бабло на великому крадівництві і розповідала лохам який маладєтс квартальний клоун.
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29.11.2022 19:07 Відповісти
Шановні, на 9-му місяці війни ви повинні не вести переговори, а вже виробляти ці ********** і зброю на території країн НАТО, які захищені від цапських ракет.
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29.11.2022 19:07 Відповісти
Давно пора
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29.11.2022 19:43 Відповісти
А если еврогеи, ну комиссары ЕС решат заморозить работу этих фабрик? Из человеколюбия.... Кстати, прецеденты этому есть. например внутри НАТО, Турции отказали канадцы в поставках. На Байрактары, в частности.
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29.11.2022 19:45 Відповісти
Турция, то другая песня, она под санкциями штатов, которые наложил Трамп, а именно на поставки оружия и комплектующих. Канада действовала в этой струе. Почему Турция демонстративно закупала С400 у козломордии.
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29.11.2022 20:26 Відповісти
Ну кто в новостях объявляет о чём и с кем переговоры ?
Путину должно стать завидно ?
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30.11.2022 07:02 Відповісти
 
 