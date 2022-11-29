Україна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО, - Кулеба

Україна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО, а також про спільне виготовлення на базі українських оборонних підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України, про це заявив міністр закордонних справ України у вівторок Дмитро Кулеба під час спілкування із журналістами в Бухаресті.

За словами очільника українського МЗС, ключовими темами заходів НАТО, ОБСЄ та Групи семи в Румунії та Польщі будуть питання постачання Україні систем протиповітряної оборони та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Зокрема, в рамках зустрічей із міністрами закордонних справ НАТО і ОБСЄ він обговорюватиме конкретні дати та обсяги постачання Україні обладнання та комплектуючих для забезпечення енергетичних потреб на тлі російських ракетних атак.

"На засіданнях в Бухаресті та Лодзі у мене будуть два ключових меседжі: "Патріоти" і трансформатори. Час розмов пройшов. Поки хтось розмірковує, який генератор поставити і яким шляхом, українці мерзнуть без електрики, опалення і води через ракетні удари рф", - повідомив Кулеба.

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Глава МЗС також відзначив, що нині критично важливо не лише відновити енергетичні потужності, але і забезпечити надійний захист цього обладнання від подальших атак Росії.

"Це можливо досягнути шляхом зміцнення протиповітряної і протиракетної оборони нашої країни", - заявив він.

Кулеба також закликав міжнародних партнерів збільшувати потужності задля виготовлення зброї, аби Україна мала достатньо засобів для ефективної контрбатарейної боротьби.

"Ми ведемо переговори про виробництво зброї та боєприпасів для України на території НАТО, а також про спільне виробництво і ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств. Цим рішенням немає альтернативи", - заявив глава МЗС України.

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Він також додав, що українська протиповітряна система має бути інтегрована з системою ППО НАТО, що відповідатиме спільним інтересам України та Альянсу.