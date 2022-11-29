За уточненою інформацією, 27 листопада поранено 470 окупантів, знищено 50 одиниць техніки, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат противника 27 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине на Луганщині. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів".
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