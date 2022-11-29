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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За уточненою інформацією, 27 листопада поранено 470 окупантів, знищено 50 одиниць техніки, - Генштаб

оос,техніка

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат противника 27 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине на Луганщині. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів".

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Автор: 

армія рф (18043) втрати (4479)


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Красавчики!
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29.11.2022 19:25 Відповісти
оце норм, слава воїнам!
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29.11.2022 19:31 Відповісти
Гарно відмінісували орків,темп утілізаціїї вражає!
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29.11.2022 19:51 Відповісти
Нормально так , ***** и дальше, собрался воевать Или он агент ЦРУ , работает на уничтожение расии , Ахметка Дыров на пол ставки подрабатывает.
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29.11.2022 19:56 Відповісти
А, z, це напевно , знищено
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29.11.2022 19:58 Відповісти
Україна, традиційний могильник кацапів.
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30.11.2022 06:19 Відповісти
 
 