КМДА опублікувала порядок дій для ЖЕКів та ОСББ, щоб не допустити замерзання системи теплопостачання у разі позаштатної ситуації

Київська міська держадміністрація закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3C і нижче.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм", - йдеться у повідомленні.

Ця інформація як керівництво до дії стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК.

Персонал обслуговуючих організацій повинен:

Відключити (за наявності) обладнання теплового пункту.

Закрити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж

Відкрити зпусники на внутрішньобудинковій системі опалення та злити воду в дренажний приямок або інше передбачене для цього місце.

Відкрити крани для випуску повітря із будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку.

Після стікання води із спусників – закрити крани для випуску повітря із системи опалення на горищі або технічному поверсі.

Також читайте: У Києві назвали номери для виклику швидкої допомоги у разі перебоїв у роботі лінії 103

Зазначається, що підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.

У разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.