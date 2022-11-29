КМДА опублікувала порядок дій для ЖЕКів та ОСББ, щоб не допустити замерзання системи теплопостачання у разі позаштатної ситуації
Київська міська держадміністрація закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3C і нижче.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм", - йдеться у повідомленні.
Ця інформація як керівництво до дії стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК.
Персонал обслуговуючих організацій повинен:
- Відключити (за наявності) обладнання теплового пункту.
- Закрити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж
- Відкрити зпусники на внутрішньобудинковій системі опалення та злити воду в дренажний приямок або інше передбачене для цього місце.
- Відкрити крани для випуску повітря із будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку.
- Після стікання води із спусників – закрити крани для випуску повітря із системи опалення на горищі або технічному поверсі.
Зазначається, що підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.
У разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.
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Коротше, залишити людей ВЗИМКУ в холодних домівках без світла, тепла та води.
Так би й казали!
А все це тому, що неможна поки піднімати тарифи, от й отримуйте побічні ефекти))
Господарі обленергІВ та водоканалів тож їстоньки хотять)) У Монако та Парижі))
У разі надзвичайної ситуації! Це якщо ракета влучить в котельню! Якщо замерзнуть труби, то порозриває все нахрєн!
При чому тут тарифи?
а як було штучне обмеження так проблем було - не продихнути
Переживемо
так само думаю про свій другий малий будинок за сотню км від першого і моніторю температуру на дворі, аби, якщо шо, або гріти ту хату або зливати воду.. це не жарти- це гроші, а для держави - великі гроші
Бо боюсь з брєжнєвских часів їх ніхто не чипав. І раптом що- доведеться терміново зрізати їх, бо чорта вони відкрутяться
"Сталінка" 1961р,але вентілі крутяться...
Но не верно.