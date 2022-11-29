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КМДА опублікувала порядок дій для ЖЕКів та ОСББ, щоб не допустити замерзання системи теплопостачання у разі позаштатної ситуації

отопление,тепло,батарея

Київська міська держадміністрація закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3C і нижче.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм", - йдеться у повідомленні.

Ця інформація як керівництво до дії стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК.

Персонал обслуговуючих організацій повинен:

  • Відключити (за наявності) обладнання теплового пункту.
  • Закрити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж
  • Відкрити зпусники на внутрішньобудинковій системі опалення та злити воду в дренажний приямок або інше передбачене для цього місце.
  • Відкрити крани для випуску повітря із будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку.
  • Після стікання води із спусників – закрити крани для випуску повітря із системи опалення на горищі або технічному поверсі.

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Зазначається, що підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.

У разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.

КМДА опублікувала порядок дій для ЖЕКів та ОСББ, щоб не допустити замерзання системи теплопостачання у разі позаштатної ситуації 01

Автор: 

КМДА (2382) Київ (19793) опалювальний сезон (1758)


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Топ коментарі
+14
Іра, Ви уважно прочитали статтю?
У разі надзвичайної ситуації! Це якщо ракета влучить в котельню! Якщо замерзнуть труби, то порозриває все нахрєн!
При чому тут тарифи?
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29.11.2022 19:42 Відповісти
+9
Если не слить систему, то при морозе 15-20 *С трубопроводы на техэтаже замёрзнут и полопаются. Тогда действительно до весны уже систему сливать не нужно будет.
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29.11.2022 20:04 Відповісти
+4
замерзніть нахрін, головне щоб не втекли за кордон
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29.11.2022 19:44 Відповісти
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Какая прелесть)) Відключити. Закрити.
Коротше, залишити людей ВЗИМКУ в холодних домівках без світла, тепла та води.
Так би й казали!
А все це тому, що неможна поки піднімати тарифи, от й отримуйте побічні ефекти))
Господарі обленергІВ та водоканалів тож їстоньки хотять)) У Монако та Парижі))
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29.11.2022 19:37 Відповісти
Іра, Ви уважно прочитали статтю?
У разі надзвичайної ситуації! Це якщо ракета влучить в котельню! Якщо замерзнуть труби, то порозриває все нахрєн!
При чому тут тарифи?
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29.11.2022 19:42 Відповісти
те саме казали про бензин та дизель, поки не відмінили штучне обмеження на ціноутворення! як тіки відмінили, не зрозуміло звідки зʼявилися і автоцистерни в потрібній кількості і таможня почала працювати як треба і на всіх заправках зʼявилося паливо!
а як було штучне обмеження так проблем було - не продихнути
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29.11.2022 19:46 Відповісти
замерзніть нахрін, головне щоб не втекли за кордон
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29.11.2022 19:44 Відповісти
Ой, скільки той жизні...
Переживемо
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29.11.2022 20:00 Відповісти
Ви самі у цьому винні,живіть на вулиці.
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29.11.2022 19:50 Відповісти
Про задвижки понятно. Но если можно, поясните зачем сливать систему. Это из-за сужения труб? Наше теплоэнерго наоборот просит этого не делать даже в отсутствие отопления на протяжении довольно продолжительного времени - 6-8 часов, и гарантирует тем, кто это сделает возвращени тепла в последнюю очередь.
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29.11.2022 19:57 Відповісти
Если не слить систему, то при морозе 15-20 *С трубопроводы на техэтаже замёрзнут и полопаются. Тогда действительно до весны уже систему сливать не нужно будет.
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29.11.2022 20:04 Відповісти
Ясно, спасибо
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29.11.2022 20:06 Відповісти
в мене у лютому, коли ракети випотрошили будинок вибуховою хаилею, вцілілі речі були донищені розірвавшоюся системою опалення.... текла вода кілька днів....
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29.11.2022 21:13 Відповісти
Подача теплоносителя перекрывается на элеваторном узле в подвале дома (если есть доступ), или в ближайшей тепловой камере ввода.
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29.11.2022 21:47 Відповісти
коли 3 дні лупили калібрами по військовому обьекту - там не то шо до винтелів не дойти було а й за 800 метрів до того місця бої були
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29.11.2022 21:59 Відповісти
в мене теж уламки від вибуху влучили в фасад дома і перебили труби теплопостачяння! так вся вода злилась за 5 секунд Ніагарським водопадом
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29.11.2022 22:18 Відповісти
"сужение труб"? це через те, що вода замерзаючи перетворюється на лід, а лід, як свідчить фізіка 2 класа першої чверті, займає більшій обʼєм, оскільки льоду нікуди діватися - він рве труби
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29.11.2022 21:29 Відповісти
Смотря где, я себе плохо представляю лед в трубе в подвале многоэтажки, не приводилось с таким сталкиваться и надеюсь не придется. Никому. Но есть технический этаж, о котором я подзабыл. И человек выше описал ситуацию в двух словах, за что ему спасибо.
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29.11.2022 22:13 Відповісти
Вопрос формулировки, не больше.
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29.11.2022 22:30 Відповісти
як би замерзали і лопалися труби - то пропонували б демонтувати їх, а не зливати теплоносій
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29.11.2022 22:24 Відповісти
І холодну і гарячу воду,там де вона є,теж треба буде зливати.Печалька....
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29.11.2022 19:58 Відповісти
..все написане правильно, якщо не хочете Алчевська2 у державних масштабах..
так само думаю про свій другий малий будинок за сотню км від першого і моніторю температуру на дворі, аби, якщо шо, або гріти ту хату або зливати воду.. це не жарти- це гроші, а для держави - великі гроші
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29.11.2022 20:00 Відповісти
арахамію!!!!!!!!!!!!!!! нех гнида диханням нагріває!!!
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29.11.2022 20:00 Відповісти
Язиком краще)
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29.11.2022 20:19 Відповісти
Лучше всех тех кто в этой КМДА сидит и попы свои греет
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29.11.2022 20:28 Відповісти
От тільки вже (точніше ще влітку було) зараз треба знайти вентилі. Що, який перекриває. Перевірити чи вони взагалі крутяться. Замінити при необхідності.
Бо боюсь з брєжнєвских часів їх ніхто не чипав. І раптом що- доведеться терміново зрізати їх, бо чорта вони відкрутяться
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29.11.2022 20:23 Відповісти
Два п'яних сантехніка будуть до посиніння шукати ті вентилі.
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29.11.2022 20:46 Відповісти
Ні,в нашому будинку кожного року зливають,бо утворюється пробка...
"Сталінка" 1961р,але вентілі крутяться...
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29.11.2022 21:40 Відповісти
Єдиний вихід,окрім зливати-залити в систему антифріз,самий дешевий.Але,це дуже дорого.
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29.11.2022 21:04 Відповісти
Во-первых, в системах отопления циркулирует не вода, а специальное жидкое вещество - теплоноситель. Во-вторых, подготовка теплоносителя подразумевает проведение целого ряда ресурсозатратных процедур (с использование электроэнергии и химреактивов) - умягчение водной среды, деаэрация (обескислороживание), регенерация и т.д. И, в-третьих, массовое дренирование (слив) теплоносителя из систем отопления, приведёт к элементарному коллапсу всей отрасли центрального теплоснабжения.
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29.11.2022 21:38 Відповісти
Специалисты 3 и 4 пункт перепутали. В принципе и так можно.
Но не верно.
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29.11.2022 23:45 Відповісти
 
 