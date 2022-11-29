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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 29 листопада російські окупанти завдали 26 авіаційних ударів та здійснили 10 обстрілів із РСЗВ по території України, - Генштаб

обстріл

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російських ударів по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, а також формування нових частин та підрозділів.

За добу противник завдав ракетного удару по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка Харківської області, здійснив 26 авіаційних ударів та 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ".

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Автор: 

обстріл (29540) ЗСУ (7719)


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26авіаударів,ппц,і де пзрк?
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29.11.2022 19:51 Відповісти
У меня тоже очень большое удивление
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29.11.2022 21:25 Відповісти
26 авіаударів це дуже багато. Чрму дозволяють кацапам залітати ближче для нанесення ударів по військах?
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29.11.2022 20:52 Відповісти
 
 