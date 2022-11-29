З одеських портів протягом 29 листопада вийшли три судна з агропродукцією для Азії та Європи, - Мінінфраструктури

З портів Великої Одеси вийшли ще три судна із 61 тисячею тонн агропродукції для Азії та Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство інфраструктури України повідомило в фейсбуці.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 23 судна, на них завантажують 856 тис. тонн української агропродукції.

За інформацією відомства, по "зерновому коридору" рухається три судна під завантаження 85,5 тисяч тонн агропродукції.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 504 судна, які експортували 12,27 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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