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З одеських портів протягом 29 листопада вийшли три судна з агропродукцією для Азії та Європи, - Мінінфраструктури

зерно

З портів Великої Одеси вийшли ще три судна із 61 тисячею тонн агропродукції для Азії та Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство інфраструктури України повідомило в фейсбуці.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 23 судна, на них завантажують 856 тис. тонн української агропродукції.

За інформацією відомства, по "зерновому коридору" рухається три судна під завантаження 85,5 тисяч тонн агропродукції.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 504 судна, які експортували 12,27 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З портів Одеси вийшли 7 суден з 248 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи

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зерно (3142) порт (2062) експорт (4547)


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продай сраку-купи яблук
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29.11.2022 20:01 Відповісти
подивіться, скільки африканських країн підтримали Україну в ООН.
переважно утримувались.
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29.11.2022 20:24 Відповісти
Нафіг обізян взагалі в ООН приймали?
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29.11.2022 23:16 Відповісти
екзотика
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30.11.2022 00:30 Відповісти
 
 