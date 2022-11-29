Пригожин визнав, що його ПВК завербувала студента із Замбії Ньїренду, який загинув в Україні

Російський бізнесмен та засновник "Приватної військової компанії Вагнера" Євген Пригожин підтвердив, що його воєнізоване угруповання завербувало в російській колонії громадянина Замбії Натана Ньїренду.

Коментар Пригожина опублікувала пресслужба його компанії "Конкорд", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

За словами засновника ПВК, він добре пам’ятає Ньїренду і сам спілкувався з ним у Тверській області. Пригожин стверджує, що спитав замбійця, навіщо йому йти на війну. Ньїренда нібито відповів, що "росіяни багато років допомагали африканцям здобути незалежність", а ПВК "рятує тисячі африканців".

Нагадаємо, про загибель Натана Ньїренди на території України стало відомо в середині листопада. Про це повідомило Міністерство закордонних країн Замбії. Тоді ж у пресі з’явилися повідомлення про те, що африканця завербували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про студента із Замбії, який загинув на війні проти України: "Африканці не повинні помирати за хворі імперські амбіції Путіна"

Ньїренді було 23 роки, він навчався в Московському інженерно-фізичному інституті та підробляв кур’єром. Навесні 2020 року його засудили до дев’яти з половиною років колонії у справі про зберігання наркотиків.