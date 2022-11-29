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Новини Війна
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Пригожин визнав, що його ПВК завербувала студента із Замбії Ньїренду, який загинув в Україні

пригожин

Російський бізнесмен та засновник "Приватної військової компанії Вагнера" Євген Пригожин підтвердив, що його воєнізоване угруповання завербувало в російській колонії громадянина Замбії Натана Ньїренду.

Коментар Пригожина опублікувала пресслужба його компанії "Конкорд", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

За словами засновника ПВК, він добре пам’ятає Ньїренду і сам спілкувався з ним у Тверській області. Пригожин стверджує, що спитав замбійця, навіщо йому йти на війну. Ньїренда нібито відповів, що "росіяни багато років допомагали африканцям здобути незалежність", а ПВК "рятує тисячі африканців".

Нагадаємо, про загибель Натана Ньїренди на території України стало відомо в середині листопада. Про це повідомило Міністерство закордонних країн Замбії. Тоді ж у пресі з’явилися повідомлення про те, що африканця завербували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про студента із Замбії, який загинув на війні проти України: "Африканці не повинні помирати за хворі імперські амбіції Путіна"

Ньїренді було 23 роки, він навчався в Московському інженерно-фізичному інституті та підробляв кур’єром. Навесні 2020 року його засудили до дев’яти з половиною років колонії у справі про зберігання наркотиків.

Автор: 

Замбія (10) найманці рф (2067) ПВК Вагнер (1543) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+9
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29.11.2022 20:26 Відповісти
+7
Петушиные батальйоны петушка Пригожина нуждаются в черных членах...
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29.11.2022 20:09 Відповісти
+6
прігожин - це той, що роками *** на зоні відсмоктував?))
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29.11.2022 20:08 Відповісти
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прігожин - це той, що роками *** на зоні відсмоктував?))
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29.11.2022 20:08 Відповісти
Вал Мишель



У Путина уже давно отдельная посуда. Теперь понятно, почему.
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29.11.2022 20:11 Відповісти
ЦЕ ПОДІЯ, ЧИ НОВИНА...щось я заплутався
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29.11.2022 20:09 Відповісти
Це не подія та не новина.
Це називається "чистосердечное признание" або мовою неофіційною - "до дупи розколовся". Для наступного суду факт №1
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29.11.2022 20:15 Відповісти
А, так він хитрий, уже почав співробітництво зі слідством....
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29.11.2022 20:19 Відповісти
Петушиные батальйоны петушка Пригожина нуждаются в черных членах...
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29.11.2022 20:09 Відповісти
Мабуть, спочатку замерз - це ж не Африка, а потім вже ковзани відкинув.
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29.11.2022 20:12 Відповісти
Так жалко этого, как его чьорта, нырьенду, прямо сльозы из глаз
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29.11.2022 20:12 Відповісти
та не переживай ти так
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29.11.2022 20:15 Відповісти
Ладна, а то уже весь платок промок
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29.11.2022 20:19 Відповісти
Говорят, что пригожин - не настоящий
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29.11.2022 20:13 Відповісти
Пєтух пєтуха відіт із далєка-дєвіз пєтушінай арміі пєтуха прігожина...
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29.11.2022 20:17 Відповісти
Пригожин, оглядайся! Замбійці відкрили на тебе сафарі!
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29.11.2022 20:21 Відповісти
Что вы сказали, Евгений Викторович...?
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29.11.2022 20:25 Відповісти
Иди сюда пацанчик, щас трахну.
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29.11.2022 20:37 Відповісти
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29.11.2022 20:26 Відповісти
всю жизнь с детского садика издевались,и даже во взрослом возрасте эта напасть не отпускает
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29.11.2022 20:32 Відповісти
Розрив шаблона або як когут вирішив зламати понятія .
Криміналітет не повинен по-понятіям брати до рук зброю видану державою
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29.11.2022 20:26 Відповісти
Ньиренду это девичья фамилия праститута пригажина ! 😁
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29.11.2022 20:43 Відповісти
Нигуя зебе!
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29.11.2022 21:20 Відповісти
А цей африканець поклав у кишеню жменю зерна що Україна поставила в Африку?
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29.11.2022 23:00 Відповісти
Экзотик - черный вагиновец.
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30.11.2022 15:26 Відповісти
 
 