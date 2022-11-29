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Новини Війна
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У меткомбінаті в Маріуполі облаштовують військові бази, а Азовсталь ріжуть на брухт, - Андрющенко

азовсталь

В окупованому Маріуполі росіяни ріжуть завод "Азовсталь" на брухт, який планують перетоплювати на металопродукцію на підприємстві "АзовЕлектроСталь".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Азовсталь розміновують та ріжуть на брухт. На комерційній основі запустили якихось металістів - вони самі розміновують і ріжуть. Потім здають колаборантам за одну ціну, які потім везуть це на Ростов і здають це у 20 разів дорожче. Щодо меткомбінату - там іде розмінування та облаштування військових баз. Багато таборів, під різні підрозділи, на різні напрями", - зазначив він.

За словами радника мера, меткомбінат - це закрита від людей територія.

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"Ще є АзовЕлектроСталь, там плавильні печі і її хочуть запустити навесні. Щоб той брухт, який збирають в місті, перетоплювати і як металопродукцію загнати на продаж. Брухт, на відміну від металопрокату, не під санкціями у РФ. Порт працює дуже повільно, бо не вистачає електричних потужностей, щоб нормально працювали портові крани", - підсумував Андрющенко.

Автор: 

Маріуполь (3254) Азовсталь (447) Андрющенко Петро (700)


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Топ коментарі
+8
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29.11.2022 21:25 Відповісти
+7
После раздолбания завода в хлам ордой его всё равно пришлось бы снести. Помну что была идея завод перенести на другое место тоже. Но это лирика. Прикольно что ордынская гопота крадёт даже прожжённый лом. Ахмет пусть не волнуется, а добавит стоимость завода к репарациям. Пусть россияне платит - им не привикать.
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29.11.2022 20:59 Відповісти
+6
То что илича-ча---то принадлежало Таруте. Азовсталь много чего выпускало---но бабло шло в основном за рельсы. Ходовой давний товар. За валюту. Этот завод никогда не возродится, старые технологии и рынок сбыта упущен. И кадры капец. Туда никто уже не вернётся, и в город и на завод. Это тысячи спецов всех уровней. Поезд ушел---туда и дорога. Ничто так не ставит на свои реальные места как война.
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29.11.2022 20:56 Відповісти
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Ахмет в гудок може погудіти.
В Швейцарії чи Лондоні
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29.11.2022 20:33 Відповісти
Ему пох на остаток его дней мильярда хвати!у таких людей просто соревнование!кто богаче!но тут его поймут!
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29.11.2022 21:13 Відповісти
А погудеть.....
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29.11.2022 20:46 Відповісти
А що стосовно заводу Іліча?
Пишуть у лугандонi, що маріупольці так радіють, що майже не постраждав, є запаси сировини, готової продукції і вже є інвестор. Отакоє от (С).
Пан радник прокоментуйте.
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29.11.2022 20:47 Відповісти
То что илича-ча---то принадлежало Таруте. Азовсталь много чего выпускало---но бабло шло в основном за рельсы. Ходовой давний товар. За валюту. Этот завод никогда не возродится, старые технологии и рынок сбыта упущен. И кадры капец. Туда никто уже не вернётся, и в город и на завод. Это тысячи спецов всех уровней. Поезд ушел---туда и дорога. Ничто так не ставит на свои реальные места как война.
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29.11.2022 20:56 Відповісти
Підскажу як легко знищити рухомий склад РЖД. Для цього слід мати електрозварювальний конвертор та електроди. Досить на осі колісної пари залишити слід від елетрозварки і цю вісь уже не можна експлуатувати через виникнення тріщин. Достатньо нанести на вісь електроопік і все коліну пару треба перепресовувати
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29.11.2022 22:34 Відповісти
После раздолбания завода в хлам ордой его всё равно пришлось бы снести. Помну что была идея завод перенести на другое место тоже. Но это лирика. Прикольно что ордынская гопота крадёт даже прожжённый лом. Ахмет пусть не волнуется, а добавит стоимость завода к репарациям. Пусть россияне платит - им не привикать.
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29.11.2022 20:59 Відповісти
Если я не ошибаюсь, Азовсталь был единственный в мире меткомбинат, имеющий свой порт в устье Кальмиуса - в этом тоже его уникальность.
Куда перенести- в Найденовку, Ляпино?
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29.11.2022 21:08 Відповісти
В Швейцарію))
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29.11.2022 21:31 Відповісти
Я не из Украины, про устье Кальмиуса не додумался. Не раз читал, что были проблемы с планированием развитии города из-за расположения завода. Теперь это наверное уже не важно.
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29.11.2022 21:49 Відповісти
Из Камыш-Буруна (под Керчью) суда-агломератовозы доставляли агломерат. Теперь это неважно
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29.11.2022 22:01 Відповісти
Ахмєтов їх годував..гуманітарку в лднєрію слав ,щоб вони залізо не пожерли..а вийшло он воно як.
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29.11.2022 21:00 Відповісти
Щось одні зрадники в "ефірі"..
Хотів написати що їбанути туди хаймарсами, щоб відчули на своїй шкурі долю Маріуполя.. але тут ще по багатьом "диванам" ще б їбанути...
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29.11.2022 21:03 Відповісти
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29.11.2022 21:25 Відповісти
Згодна,туди краще хаймерсом.....горітиме
довго та феерично...
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29.11.2022 21:26 Відповісти
А можна попросити, щоб гудок залишили?
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29.11.2022 21:47 Відповісти
Жодного великого підприємства на відстані 200 км від кордону з *********** бути не повинно. Війна з кацапами не остання доки існує *********. Тому там має бути лише військові містечка, агропромислові фермерські господарства та рекреаційна структури. Інакше набіги кацапні будуть постійними. Головне щоб не було нічого промислового, високотехнологічного і дійсно цінного обладнання "для поцупити" кацапам. І саме головне це повна ізоляція *********у років на 50 (два покоління) - раніше вони репарації не виплатять....
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29.11.2022 22:03 Відповісти
А есть предприятия ?
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30.11.2022 00:03 Відповісти
Радянська система готувалась до ядерної війни і напевне такі підприємства є. Де саме не знаю, а якби і знав то не сказав би.
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30.11.2022 00:14 Відповісти
Мальчиш Кибальчиш ?
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30.11.2022 00:17 Відповісти
Ні. Той маленький голодний мудак здох молодим, а я вже старий любитель хамону, фуагри, солених оливок і сухого червоного вина з Австралії...
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30.11.2022 00:26 Відповісти
 
 