У меткомбінаті в Маріуполі облаштовують військові бази, а Азовсталь ріжуть на брухт, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі росіяни ріжуть завод "Азовсталь" на брухт, який планують перетоплювати на металопродукцію на підприємстві "АзовЕлектроСталь".
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.
"Азовсталь розміновують та ріжуть на брухт. На комерційній основі запустили якихось металістів - вони самі розміновують і ріжуть. Потім здають колаборантам за одну ціну, які потім везуть це на Ростов і здають це у 20 разів дорожче. Щодо меткомбінату - там іде розмінування та облаштування військових баз. Багато таборів, під різні підрозділи, на різні напрями", - зазначив він.
За словами радника мера, меткомбінат - це закрита від людей територія.
"Ще є АзовЕлектроСталь, там плавильні печі і її хочуть запустити навесні. Щоб той брухт, який збирають в місті, перетоплювати і як металопродукцію загнати на продаж. Брухт, на відміну від металопрокату, не під санкціями у РФ. Порт працює дуже повільно, бо не вистачає електричних потужностей, щоб нормально працювали портові крани", - підсумував Андрющенко.
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В Швейцарії чи Лондоні
Пишуть у лугандонi, що маріупольці так радіють, що майже не постраждав, є запаси сировини, готової продукції і вже є інвестор. Отакоє от (С).
Пан радник прокоментуйте.
Куда перенести- в Найденовку, Ляпино?
Хотів написати що їбанути туди хаймарсами, щоб відчули на своїй шкурі долю Маріуполя.. але тут ще по багатьом "диванам" ще б їбанути...
довго та феерично...