За вчинену агресію має відповідати не тільки президент Росії, але й "колективний путін", - Зеленська

За скоєні під час російської агресії злочини в Україні треба покарати не тільки президента РФ Володимира Путіна, а й "колективного путіна".

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю британському телеканалу Sky News заявила перша леді України Олена Зеленська.

"Я думаю, що це не лише одна людина – путін – ми говоримо про "колективного путіна", і я вважаю, що весь "колективний путін" повинен бути покараний", - сказала вона.

Зеленська також додала, що потрібно об'єднати світову спільноту заради підтримки створення спеціального трибуналу для покарання російських воєнних злочинців.

"Нам потрібно об’єднати світову спільноту так само, як це сталося в січні 1942 року, щоб підтримати спеціальний трибунал (для воєнних злочинців — ред.) за агресію росії проти України", - сказала вона.

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