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Новини
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За вчинену агресію має відповідати не тільки президент Росії, але й "колективний путін", - Зеленська

олена,зеленська

За скоєні під час російської агресії злочини в Україні треба покарати не тільки президента РФ Володимира Путіна, а й "колективного путіна".

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю британському телеканалу Sky News заявила перша леді України Олена Зеленська.

"Я думаю, що це не лише одна людина – путін – ми говоримо про "колективного путіна", і я вважаю, що весь "колективний путін" повинен бути покараний", - сказала вона.

Зеленська також додала, що потрібно об'єднати світову спільноту заради підтримки створення спеціального трибуналу для покарання російських воєнних злочинців.

"Нам потрібно об’єднати світову спільноту так само, як це сталося в січні 1942 року, щоб підтримати спеціальний трибунал (для воєнних злочинців — ред.) за агресію росії проти України", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

путін володимир (24218) Олена Зеленська (254)


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Топ коментарі
+43
Моя ж ты рыба-селедка. Расстрогала так, шо опьять сльозы из глаз
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29.11.2022 20:40 Відповісти
+38
Що б сталось як би боневтік втік ... Да ніфіга б не змінилось!
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29.11.2022 20:54 Відповісти
+29
воно не погано було б щей й аналогічний трибунал для дерьмака та всієї йому підопічної шайки.
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29.11.2022 20:43 Відповісти
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Моя ж ты рыба-селедка. Расстрогала так, шо опьять сльозы из глаз
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29.11.2022 20:40 Відповісти
Вот-вот, хай іде розбиратися де скумбрія, а де салака...плятьььь
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29.11.2022 20:47 Відповісти
Может креветко?
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29.11.2022 20:51 Відповісти
Та креветка да, хароша, гарнюха, крайній раз на днюху у маю готував, смажив у часн.соусі...плять, це було в прошлой жизні....А Лєнка? Лєнкі креветки нє - протівопоказані, токо лобстери і омари, ну краби на крайняк
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29.11.2022 20:55 Відповісти
Я тоже майский. В этом году получил лишний паек на работе
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29.11.2022 21:06 Відповісти
...хрущі над вишнями гудуть...
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29.11.2022 21:08 Відповісти
воно не погано було б щей й аналогічний трибунал для дерьмака та всієї йому підопічної шайки.
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29.11.2022 20:43 Відповісти
Прийдёт время сядут все. И эти и те.
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29.11.2022 20:46 Відповісти
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29.11.2022 20:51 Відповісти
А коли тота инагуруациа буде?.. я вже зачекався..
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29.11.2022 21:13 Відповісти
Хто дай їй мікрофон? Заберіть негайно та приберіть її з етерів.
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29.11.2022 20:47 Відповісти
Молодчина, як гарно і правильно сказано. Дитинка прочитала, чи вчила продоляцьку шпору цілу ніч?
А ЗСУ України, її народ і світ точно дадать правильну оцінку дій агресора, бо саме пуйло під Бахмутом, в Херсоні, Снігурівці, Ірпіні, Гостомелі, Бучі і Ізюмі не було, були московити.
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29.11.2022 20:48 Відповісти
Дівчата пишуть шпори на литках. Спідничка шпору ховає.
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29.11.2022 20:53 Відповісти
немає вже давно московитів, як і готів...

народ називається "росіяни"

вот їх і будемо денацифіковувати 😕
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29.11.2022 20:55 Відповісти
Та які ж вони росіяни? Вони вихідці із орди, називалися московити, яких у 1721 році Петро Кривавий, якого московити називають першим, одним аркушом паперу перейменував їх на росіян, вкравши історію тисячолітнього розвитку у Русинів-українців. Московит так і залишився московитом.
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29.11.2022 21:05 Відповісти
А хто росіяни?
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29.11.2022 21:16 Відповісти
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29.11.2022 20:49 Відповісти
читается как эпитафия...
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29.11.2022 20:51 Відповісти
рекомендую вік-пердичу оту картинку використати для надгробка -
реально виглядає елегантно і розумним... хоч так 😢
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29.11.2022 20:59 Відповісти
ну, еслі кто-то ещьо нє відєл... https://enigma.ua/articles/zhena-zelenskogo-prizyvala-sdavat-marshruty-vsu-okkupantam-pruf https://enigma.ua/articles/zhena-zelenskogo-prizyvala-sdavat-marshruty-vsu-okkupantam-pruf

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29.11.2022 20:57 Відповісти
Ще одно *************!сцучька разрывавшая со своей шворой всю страну!короче Жаль!Но Украине хоть немножко догнать ЕС уровень нужно лет так с 200!!!!!!!!!
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29.11.2022 20:58 Відповісти
Ну не аж... Так.. бо скажуть яніка вернуть бо презік легітіиной
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29.11.2022 21:26 Відповісти
курва тупа,- хто тобі дозволяв щось політичне триндіти???? НІКОЛИ Перші Леді (хоч і не тягне лєнка-Скумбрія на таку назву) не висловлювались щодо політики, бо на це є МЗС, Президент, інші уповноважені офіцііні особи! курка криворагульна все робить через дупу, бо у макітрі зовсім нічого немає.
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29.11.2022 20:52 Відповісти
Уявляю з якою швидкістю зник би цей чудовий аналітичний пост, якщо курці додати ім'я - Марина
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29.11.2022 21:27 Відповісти
Тут така штука: гандон навіть наповнений патріотичним змістом залишається гандоном.
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29.11.2022 22:31 Відповісти
Щоб покарати "колективного путіна" необхідно, щоб в Україні з'явилося відповідне управління, такий собі "Олександр Македонський"(або Ганібал). А поки що в Україні нічого подібного не було, так собі дрібниці, люди з маленькими для подібних випробувань амбіціями та здібностями.
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29.11.2022 20:52 Відповісти
С Ганибалами в ОП напряженка, зато много ********
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29.11.2022 20:59 Відповісти
Кажуть ,брехуны из тиктока....шо она заместо него будет.......
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29.11.2022 20:52 Відповісти
больше чем на скумбриюповосемь не тянет...
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29.11.2022 20:54 Відповісти
Ага і скумбря по 8 теж скоро , трішки подождіть не на часі зараз
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29.11.2022 21:29 Відповісти
*Почекайте" мовою. Срю ботяри, геть звiдси з вашим €зигом.
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29.11.2022 21:34 Відповісти
Що б сталось як би боневтік втік ... Да ніфіга б не змінилось!
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29.11.2022 20:54 Відповісти
таки да!
Порох купив тягач оукош та евакуатор-беспілотник ще пів року тому, а

німці тільки зараз

то значить, що Порох бачить на півроку наперед, як мінімум...
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29.11.2022 21:04 Відповісти
трохипро літературу у Польщі. Сьогодні з ранку на пошті, коли відправляв гуманітарку

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29.11.2022 21:23 Відповісти
Фу.
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29.11.2022 21:51 Відповісти
там є і справді цікаві - третя світова вже розпочалася?, заберу в тебе все, чи живе диявол у кремлі
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29.11.2022 21:54 Відповісти
Та то я на найвеличнішого глянув, аж блювати захотілось. Я десь тиждень тому по скайпу годину клієнту розказував про "шашлики", Ермачка і тд, 80 млдр на дороги і тд. Бо британці реально вважають його мессією, героєм, крутим пацаном.

Коли я купував бензин і готувався, у листопаді 2021, той покидьок знав що буде війна і всім брехав
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29.11.2022 21:58 Відповісти
що є то є.... рфотний рефлекс не пройшов.... шашлички пам`ятаю та багато чого знищено та втрачено... живий... а після 4х впавших поряд градин ночами й досі сну немає...
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29.11.2022 22:08 Відповісти
Жесть( Ну а ми виїхали з дітьми з району Гостомеля ще о 5й ранку зразу. Жінка хоче тут лишитись, а я хочу назад. Доречі був у Кракові на тому тижні, кожен третій - наш. Польша - це реально кайф.

Що ви можете сказати, будучи там - як багато наших хочуть повернутися / лишитись там? Може спілкуєтесь, чули?

Бо я можу назвати десь 10 людей сусідів, знайомих - хто переїхав у Литву/Польшу/Німеччину, і вже обрубили кінці, поставили на продаж житло, батьків забрали і тд.
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29.11.2022 22:14 Відповісти
Перепрошую за нескладне оповідання - дуже мало часу - скоро на роботу. Спробую потроху про все з середини і як воно є, без прикрас. Зважаючі на те, що я знаходжуся у самісіньких ***...х, тут все одно наших чути -жінки на фабриці шоколадній, на прибиранні або у макдональдсі... сам працюю у 3 зміни - замість кави краще ще одну деталь на чпу зроблю для перемоги. ... зі мною на відновленні техніки нажаль українців немає взагалі, крім мене.. інших просто не випустили з України. Про настрої. Хтось обживається, хтось ні. Комусь потрібене велике місто, з салонами краси, транспортом та багато крамниць та перукарень, а хтось перелаштовується. Діти повертатися не хочуть - кажуть в Україні у школах кричать на них а тут якийсь інший підхід. Дорослі самотні жінки в більшості познаходили поляків. тут Поляки теж кажуть - що з жінками складно - як зустрів підходящу - треба не ходити кругами а брати що є... В кого нічого не залишилося і одна квартира ріднесенька будла - тому вже повертатись нема сенсу. А в кого є 10 квартир - то ше й непагано зараз тримаються на здачі в Україні - їм і потім непогано буде навіть як однієї квартири чи двох не стало. Поляки мовлять "я пердоле" як тачки бачать.
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29.11.2022 22:58 Відповісти
дуже важливо відмітити, що більшість жінок заміжніх, в кого залишилися чоловіки в Україні хоч на декілька днів повертаються трьома потягами різними з дітьми до своїх чоловіків, відсилають по кілька разів на місяць харчову допомогу. Жінкам самим тут дуже складно. особливо якщо здібностей до мов немає. допомога 500+ приходить на дітей нерегулярно, бувають сильні 3місячні затримки допомоги
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29.11.2022 23:08 Відповісти
Цікаво, дякую. Про жінок - теж бачив і в Австрії, і от знайома в Польщі - познаходили чоловіків, індуса, поляка, таки да.. демографія тут покращиться в них. Про машини - тут так само. Це навіть напрягає, увага постійно до машини, в них тут на таких не прийнято їздити, виділятися. В общем, жили ми в себе набагато краще ніж вони тут реально...

Ми соціалку не брали взагалі... типу щоб не бути винними, дякуєм і за те що держава нам 50% приватного садочку компенсує.
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29.11.2022 23:30 Відповісти
Це круто чути що відновлюють техніку. Черговий респект полякам
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29.11.2022 23:33 Відповісти
допомога Заходу не припиниться, якщо замість Зеленського буде інший, допомога Заходу припиниться якщо ця зміна буде здійснена недемократичним шляхом.

Тому русня так качає тут "народний бунт сметет Зеленского", для них головне посіяти хаос і розбрат серед союзників і серед нас. А Зеленський не Зеленський по-цимбалам їм, вони не прийшли вбити Зеленського, вони прийшли вбити нас!

Чекайте на вибори і компостуйте мозги владі - най, курви, працюють як слід.
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29.11.2022 22:44 Відповісти
А у вас що клин на Пороху зійшовся. Це вже остогидло. Або Порох, або Покищоневтік. Альтернативи з 20 млн не допускаєте. Може досить вибирати між кізяком і коров'яком, є ще багато різного палива і добрива.
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29.11.2022 22:56 Відповісти
Молодий політик Селедка. Хоча за неї ніхто і не голосував, навіть зедібіли - хоче встромити і своє
тупориле слово.
Вилізло з середини нарідного опорожнення на Україну в 2019 році.
Дивіться та нюхайте.
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29.11.2022 20:58 Відповісти
Я за нього не голосував, але завдяки народній мудрості в 2019, шикарному вибору д'Єрмака - в мене зараз нема куди вернутись
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29.11.2022 22:04 Відповісти
чёрного кобеля не отмыть до бела...!
как и из скумбрии, сколько её не чисти - лососем не станет...!!!
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29.11.2022 21:13 Відповісти
Дійде черга і до колективної асфальто-скумбрії.
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29.11.2022 21:15 Відповісти
свинособачу не розумію, тунгусе
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29.11.2022 21:52 Відповісти
Щось на рвоту потягнуло. Але зебіли уря уря ццеж леді говорить ну в реалі нудить.... Після всего млять
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29.11.2022 21:18 Відповісти
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29.11.2022 21:20 Відповісти
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30.11.2022 00:30 Відповісти
Дівчинко, де ти лізеш????? Сиди тихенько вдома і виховуй дітей!!! Політика це не клоунада, звідки ви повилазили!!!!
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29.11.2022 21:27 Відповісти
За сдачу интересов и территорий Украины должен нести ответственность не только Оманский Осел со своим фсбэшным завхозом, но и весь ВАЗелиновский Сброд!!!
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29.11.2022 21:28 Відповісти
Юрий Бутусов написал сильный текст. Этот текст не утратит актуальность даже после войны. Кому-то Бутусов может быть не нравится, но это не отменяет справедливость вопросов и потребность ответов на них. ______ "Страшная цена лжи президента Зеленского на скандальной пресс-конференции: теперь каждый понимает, почему я задал президенту вопрос о Демченко. Год назад, 26 ноября состоялась известная пресс-конференция, на которой я задал вопрос президенту Зеленскому, почему он незаконно, в нарушение закона о люстрации, назначил на высший пост - начальника Комитета по разведке при президенте Украины российского агента Руслана Демченко.На вопрос Зеленский не ответил, не объяснил почему он нарушил закон, а начал защищать Демченко, который на этом посту отвечал за разведку против России, и предупреждение государства и населения. которую каждый может проверить - в российских СМИ никаких критических упоминаний относительно Демченко ни до, ни после той пресс-конференции не было вообще, потому что он для них свой. Мой вопрос, оставшийся без ответа, сейчас показывает почему: - не было проведено развертывание территориальной обороны; - не были немедленно взорваны мосты через Чонгар, мосты через Днепр в Херсоне; - не были прикрыты тылы гарнизона Мариуполя, сданы без боя Мелитополь, Бердянск, то есть россиянам открыли "коридор в Крым"; - не была проведена мобилизация оперативного резерва; не установили заграждения на путях русского наступления. - не была подготовлена ​​эвакуация мирного населения, что привело к большим потерям; - не строились рубежи обороны, потому что строительная техника строила до последнего дня дороги на путях наступления врага, а не боевые позиции; - не были эвакуированы стратегические оборонные предприятия, например, в Изюме "Укроборонпром" подарил России завод, который производил прицелы на "Стугни", в Гостомеле оставили на уничтожение "Мечта"; - за три года при Зеленском вообще не закуплены ни артиллерийские снаряды ни минометные мины, не закуплен ни один ПТРК "Стугна"; - Бывшее руководство СБУ сейчас обвиняется в государственной измене и работе на россиян - хотя об этом писали до начала войны. Вот почему Зеленский продолжал врать о "шашлыках на майские праздники". А многомесячные предупреждения о нападении со стороны стран НАТО Зеленский и его слуги называли провокациями и вместо мобилизации врали людям, чтобы не дать возможности многим действовать самостоятельно. А что Демченко после начала войны? Где же девался тот человек, которая была для Зеленского незаменима и сдала все операции украинской разведки против РФ, который сообщал, что нападения не будет? После начала войны он оказался не нужен, потому что начальник комитета по разведке Украины Демченко не пользовался доверием стран НАТО, с ним не хотел общаться ни один западный разведчик. Поэтому он сразу оказался отстраненным, формально его отстранили от должности в июне, но Демченко оставался еще до конца августа в должности комиссии по гражданству при президенте Украины. Зеленский и сейчас продолжает держать возле себя начальника разведки, который "упустил" российское нападение и подставил Украину, он не сидит в СИЗО, ему не предъявили обвинений, нет его и на фронте. Против Демченко нет сейчас никаких расследований, президент делает вид, что российское нападение было неожиданным. Президент Зеленский не дает ответа, почему именно он врал и провалил подготовку к войне, почему обрек народ Украины на подвиг, хотя можно совершить много системных вещей, думает, что изменение роли поможет ему избежать ответственности за российских агентов, которых он назначил в спецслужбы на высшие должности. Очень цинично, что Зеленский обвинил меня на пресс-конференции, будто какие-то украинские военные погибли из-за моих сообщений. Кто именно, никаких имен он не назвал, никаких расследований, никаких фактов не представил. Лгать для президента привычно. А из-за лжи Зеленьского погибли десятки тысяч, и их имена известны, многие тысячи имен... У Путина в крови руки украинцев, он убийца. У Зеленского в крови кошелек и язык. Он лжец.". PShttps://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fua%2Fpolitics%2Fnews%2Ffoto-dnya-zelenskiy-ermak-i-demchenko-vmeste-otdyhayut-v-bukovele https://news.liga.net/ua/politics/new...
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29.11.2022 21:37 Відповісти
Блеяние.
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29.11.2022 21:39 Відповісти
Хай побільше розмовляє. Для майбутніх судів про держзраду то буде з чого вибрати інформацію.
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29.11.2022 21:52 Відповісти
реализация программы "Каждый из нас - президент". То дерьмак задачи ставит, то подоляк с арестовичем прогнозы военные делают... Теперь ленка политические заявления делает...
Так за кого 73% голосовали? Кто у нас президент?
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29.11.2022 22:00 Відповісти
З точки зору демократii' кожен громадянин ма€ право адекватно висловитись. Публiкувати це чи нi - iнша справа. Цензор вирiшив опублiкувати.
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29.11.2022 22:06 Відповісти
хто це???ааааа знайома скумбрійка.
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29.11.2022 22:20 Відповісти
За розмінування Чонгару, здачу України і ігнорування попереджень західних розвідок про напад Московії буде відповідати і квартальний ЗЕлений ган-дон зі своїм проросійським кротячим кублом 🤬🤬
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29.11.2022 22:33 Відповісти
Абсолютно згоден з Зеленською. Обов'язкове покарання всім співучасникам. Це ж і Патрушев в тій компанії колективного путіна і ті кого він насватав. Здається справа йде до розлучення.
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29.11.2022 22:45 Відповісти
А хто відповість за 8 грн.?
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29.11.2022 22:53 Відповісти
Оманський осел і його мародери теж мають відповісти за те що допустили війну.
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29.11.2022 23:17 Відповісти
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30.11.2022 00:24 Відповісти
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30.11.2022 00:36 Відповісти
Який цинізм..
Спочатку чоловік прибирає Денисову за те , що розказувала про жахиття в окупації, а потім Олена по заґраніцам розказує про насильства, хоча 100% не спілкувалася з жодною жертвою.
Все в стилі 95-го - гастролі…



Олена Зеленська

@ZelenskaUA

·

Nov 28

Прибула до Лондона для участі у міжнародній конференції із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів. Болюча тема, але маємо піднімати її знову й знову. Шукати нові шляхи допомоги. Говорити за тих, хто боїться бути непочутим. Не дати мовчанню породити нові злочини.
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30.11.2022 01:00 Відповісти
А мені муляє жартик чоловіка-Зе. Коли він з Кошовим на сцені грали тупих западенців і Зе сказав: нам би двух жіночок. Одну поспати, а другу ми здамо! ....Оце так жарти...Ще з початку своєї кар'єри якщо Зе виходить на сцену там буде щось генітальне. А тепер вони займаються справами проти насильства.....ну такоє...бісить одним словом! Справді бісить!
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30.11.2022 16:23 Відповісти
мені більше муляють люди, які обрали президентом чувачка невизначеного етнічного походження з московськького кавеену, якого не криючись купив і завіз до України медведчук. А тепер одні з них мовчки сприймають "пункти незламності" як закономірну неминучість, а не як результат їх вибору, а другі з ломбардій та андалусій телефонують узнать, як проходить патріотичне виховання їх обранця. До третіх, яких не стало у живих, я вже претензій не маю.
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30.11.2022 19:43 Відповісти
Зе був в топі на 1+1. Там весь прайм тайм був забит його передачами, шоу, концертами і т.і. Стільки часу в ефірі теж зараховується як піар. 95 квартал - то такий гумор, який я ніколи не буду сприймати, я їх "велика фанатка" від початку їх появи.
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30.11.2022 20:35 Відповісти
я у тому не розбираюся, бо останній мій телевізор "тошиба", який ще був з електронно-проміневою трубкою, я подарував вже не пам'ятаю кому ще двадцять років тому. Це в значній мірі врятувало мій внутрішній світ від хворобливої деформації психіки, та сформувало більш реальне сприйняття української політики.
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30.11.2022 20:46 Відповісти
Я вважаю, що гумор Зе міг комусь дати такий маленький поштовх до насильства. Ну типу "смішно і прикольно" ж. Може людина для якої такі гуморески не є нормою представляє жінок. Це моє суб'єктивне бачення деформоване огидними жартами Зе-95.
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30.11.2022 21:36 Відповісти
його гумор хіба що міг дати поштовх до подальшої деградації охлосу та ідіотів, яких в нашому суспільстві виявилось вже до дев'ятнадцятого року напрочуд критично багато. А щодо насильства, то особисто для мене поріг переходу до нього значно знизився. Такі часи.
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30.11.2022 22:31 Відповісти
Незабаром почуємо коментарі дітей Зеленських вони ж теж щось думають бо за зелю думає єрмак.
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30.11.2022 01:01 Відповісти
Мало нам видосиков от Зели по десять раз на дню так теперь и его криворогая леди добавилась , ближе к выборам и дочь зеленского начнет своими высерами интернет засорять. Малоросы -Лицемеры
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30.11.2022 09:11 Відповісти
Комменты как всегда наполнены смыслом. Но я рад, что народ срашии называют *******)
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30.11.2022 17:19 Відповісти
 
 