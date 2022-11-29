Латвія на саміті НАТО запропонувала дозволити Україні бити по військових об’єктах на території РФ, - Bloomberg
Україна повинна мати можливість завдавати удари по військових об’єктах на території Росії, оскільки захищає свою критичну інфраструктуру
Про це, за даними Bloomberg, на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті заявив голова МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних об'єктів або аеродромів, звідки проводяться ці операції (удари по інфраструктурі України)", – сказав він.
Глава латвійського МЗС додав, що члени Альянсу "не повинні боятися" ескалації.
Рінкевич зазначив, що деякі інші держави-члени НАТО також вважають, що Україна не повинна мати обмежень у використанні зброї. Але саме окремі держави зрештою ухвалюють рішення про постачання Києву тієї чи іншої зброї.
Як відомо, США не накладали прямих обмежень на те, як Україна має використовувати отриману зброю, але досі відмовлялися відправляти озброєння з достатнім радіусом дії – наприклад ATACMS із дальністю до 300 кілометрів – для завдання ударів по території Росії.
Такий крок адміністрація Джо Байдена вважає можливим приводом до ескалації російсько-української війни або ж її поширення на територію НАТО.
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Як тобі Байден?.
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29 ноября 2022, 22:50 (по мацковскому времени)
Два района в Курской области частично обесточены из-за обстрелов со стороны Украины
«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилётов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого обесточены Суджанский и Кореневский районы», - написал губернатор Курской губернии
А так, маємо те що маємо.
Браво Латвія!!!
це перша конкректна і дуже серьозна заява на розколихати в кінце кінців НАТО, яке застигло мишленням на прикінці 90х....
за першою краплею друга - вода камінь точить.
ще раз - Браво Латвія і дякую!