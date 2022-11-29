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Новини Війна
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Латвія на саміті НАТО запропонувала дозволити Україні бити по військових об’єктах на території РФ, - Bloomberg

рінкевич

Україна повинна мати можливість завдавати удари по військових об’єктах на території Росії, оскільки захищає свою критичну інфраструктуру

Про це, за даними Bloomberg, на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті заявив голова МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних об'єктів або аеродромів, звідки проводяться ці операції (удари по інфраструктурі України)", – сказав він.

Глава латвійського МЗС додав, що члени Альянсу "не повинні боятися" ескалації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції прибули до Києва. ФОТО

Рінкевич зазначив, що деякі інші держави-члени НАТО також вважають, що Україна не повинна мати обмежень у використанні зброї. Але саме окремі держави зрештою ухвалюють рішення про постачання Києву тієї чи іншої зброї.

Як відомо, США не накладали прямих обмежень на те, як Україна має використовувати отриману зброю, але досі відмовлялися відправляти озброєння з достатнім радіусом дії – наприклад ATACMS із дальністю до 300 кілометрів – для завдання ударів по території Росії.

Такий крок адміністрація Джо Байдена вважає можливим приводом до ескалації російсько-української війни або ж її поширення на територію НАТО.

Також читайте: НАТО обговорює можливість надання Україні комплексів Patriot, - Столтенберг

Автор: 

Латвія (1373) НАТО (6638) росія (66461) Рінкевичс Едгарс (178)


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Топ коментарі
+45
Сезон підсніжників відкрито: щодня через холод Росія втрачає до 200 військових
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29.11.2022 22:06 Відповісти
+38
Хоч хтось підтримав українців та озвучив їхні бажання.
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29.11.2022 22:02 Відповісти
+29
Молодцы Латвия. А вопрос к остальному ужратому западу- какого *** мы должны у вас разрешения спрашивать,если нас тут убивают?
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29.11.2022 22:12 Відповісти
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Хоч хтось підтримав українців та озвучив їхні бажання.
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29.11.2022 22:02 Відповісти
Сезон підсніжників відкрито: щодня через холод Росія втрачає до 200 військових
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29.11.2022 22:06 Відповісти
закопався в сніг і гріється падло під нашим снігом.
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29.11.2022 22:08 Відповісти
Скоро їм і жерти буде нічого, в рядах другої (з кінця) армії світу буйним цвітом розквітне канібалізм...смачного орки ...
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29.11.2022 22:18 Відповісти
Похоже их там весной багато будет.
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29.11.2022 22:42 Відповісти
Жабу варять,але дууууже повільно....Пора смажити пошвидше
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29.11.2022 22:06 Відповісти
Это будет слишком быстро. Кое-кто не успеет освоить бюджеты.
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29.11.2022 22:09 Відповісти
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29.11.2022 22:09 Відповісти
Давно настав час переносити війну на територію рашки, і безжально вбивати всіх кацапів (будь якої статі та віку).
Ніхто не має права сказати щось проти цього. Хто першим щось почав - той завжди буде винен.
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29.11.2022 22:09 Відповісти
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29.11.2022 22:11 Відповісти
Молодцы Латвия. А вопрос к остальному ужратому западу- какого *** мы должны у вас разрешения спрашивать,если нас тут убивают?
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29.11.2022 22:12 Відповісти
💯👍
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30.11.2022 03:57 Відповісти
Оце чоловік вже діло каже..
Як тобі Байден?.
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29.11.2022 22:16 Відповісти
Латвії респект, але, боюся, цю тему тихенько замнуть, бо невдобненько якось. Як із ракетою в Польщі.
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29.11.2022 22:20 Відповісти
А що так можно було))
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29.11.2022 22:20 Відповісти
Нам не дозвіл Ваш потрібен а зброя яка буде знешкоджувати всі військові обьєкти на всій території від Белгорода до Владивостока
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29.11.2022 22:22 Відповісти
Без дозволу зброї ніхто не дасть...
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29.11.2022 23:28 Відповісти
Цю тему треба було безперервно довбати по всіх медіа і політичних каналах з початку війни, тоді до сьогодні вже щось народили би. Братам латвійцям пошана - ніколи не бояться правду казати.
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29.11.2022 22:22 Відповісти
Дев'ять місяців рашист знущається над Україною, вбиваючи український народ руйнуючи їхній дім Україну , а лицемірні ,так звані друзі України із США,ЄС,та НАТО ,маючи що дати для того,щоб Україна могла гідно відповісти на рашистське вбивство і руйнацію, тим часом звя'зали Україні руки за спиною , кажучи , неможна рашистському терористу відповідати, нехай він Вас дальше знищує,не можна Вас брати в НАТО,бо тоді рашист не зможе Вас винищувати. Виходить,що ті, хто називають себе лицемірно з єхидною усмішкою "друзями України" є байдужими спостерігачами вбивства українського народу і руйнації рашистом України.?
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29.11.2022 22:26 Відповісти
Чекайте,бо то ще Макрон не дзвонив до ***** запитати,а що буде((Або Шольц ще з зеленими чи з ким там не радився((
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29.11.2022 22:26 Відповісти
Макрон может предложить ***** сжечь Москву.
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29.11.2022 22:49 Відповісти
Поражает отвага стран Балтии, которые имея границу с орками, призывают атаковать их. А "старая Европа" дрожит перед эскалацией.
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29.11.2022 22:28 Відповісти
вони не пропонували рф атакувати, вони пропонують руйнувати військові об"єкти на території рф, що рф нікого більше не заатакувала.
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29.11.2022 22:39 Відповісти
Само предложение захватить рф уже попахивает бредом. Кому нужна эта помойка населённая дегенератами, атаковать значит уничтожать военные цели, а не захватывать эту помойку.
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01.12.2022 23:22 Відповісти
Тут не только граница, но ещё в больших городах полно махровой ваты и отставников СА/ГРУ/КГБ из времен совка. Ваши беженцы уже ознакомились При шухере большая битва в Латвии будет не с российской ордой, а с внутренней ватой. Правда потом их наконец то не станет. Вопрос только, сколько нас останется.
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29.11.2022 22:47 Відповісти
Я жил в независимой Эстонии и знаю настроения местной ваты, это пенсионеры и лузеры, чьи дети уже граждане. А эта быдло масса может только корчиться в ностальгии и шипеть от ненависти.
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30.11.2022 03:33 Відповісти
Спасибо Латвии за помощь в подъеме вопроса. Спасибо НАТО за помощь, как военную так и гуманитарную (мне гораздо легче, что моя жена в Германии). Мне жаль, что все движется медленно, но я восхищен, что Мы Украинцы движемся к победе и Европа нам помогает во всех возможных сферах.
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29.11.2022 22:39 Відповісти
ЭТО НЕОБХОДИМО !!!
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29.11.2022 22:46 Відповісти
и о погоде ))))
///
29 ноября 2022, 22:50 (по мацковскому времени)
Два района в Курской области частично обесточены из-за обстрелов со стороны Украины
«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилётов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого обесточены Суджанский и Кореневский районы», - написал губернатор Курской губернии
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29.11.2022 22:52 Відповісти
ми тут до чого, це гавноривці або кердьіківці многоходовують....
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30.11.2022 08:45 Відповісти
Як сказав речник повітр.сил Ігнат, якби виробляли Грім-2 і 1000 ракет до них - війни би не було.
А так, маємо те що маємо.
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29.11.2022 23:44 Відповісти
..именно выжигать все и военное тоже,на болотах мацковии
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30.11.2022 01:02 Відповісти
не можна переоцінити і пройти мимо цієї заяви голови МЗС Латвії!
Браво Латвія!!!
це перша конкректна і дуже серьозна заява на розколихати в кінце кінців НАТО, яке застигло мишленням на прикінці 90х....
за першою краплею друга - вода камінь точить.
ще раз - Браво Латвія і дякую!
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30.11.2022 04:04 Відповісти
Надати краще не дозвіл, а можливість.
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30.11.2022 05:31 Відповісти
 
 