Латвія на саміті НАТО запропонувала дозволити Україні бити по військових об’єктах на території РФ, - Bloomberg

Україна повинна мати можливість завдавати удари по військових об’єктах на території Росії, оскільки захищає свою критичну інфраструктуру

Про це, за даними Bloomberg, на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті заявив голова МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних об'єктів або аеродромів, звідки проводяться ці операції (удари по інфраструктурі України)", – сказав він.

Глава латвійського МЗС додав, що члени Альянсу "не повинні боятися" ескалації.

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Рінкевич зазначив, що деякі інші держави-члени НАТО також вважають, що Україна не повинна мати обмежень у використанні зброї. Але саме окремі держави зрештою ухвалюють рішення про постачання Києву тієї чи іншої зброї.

Як відомо, США не накладали прямих обмежень на те, як Україна має використовувати отриману зброю, але досі відмовлялися відправляти озброєння з достатнім радіусом дії – наприклад ATACMS із дальністю до 300 кілометрів – для завдання ударів по території Росії.

Такий крок адміністрація Джо Байдена вважає можливим приводом до ескалації російсько-української війни або ж її поширення на територію НАТО.

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