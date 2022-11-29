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Новини
2 016 23

Сигнали від відомих діячів культури мають вплив у світі, - Зеленський на зустрічі з Джамалою

евровидение,джамала,2016

Президент України Володимир Зеленський напередодні візиту української співачки та переможниці конкурсу "Євробачення" 2016 року Джамали до США з метою участі в культурних заходах і зустрічей з американськими чиновниками заявив, що сигнали від відомих діячів культури мають вплив у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський провів відповідну зустріч із Джамалою в Києві.

"Твій голос чути всюди. І це чудова нагода ще раз нагадати всім, що в Україні триває війна", - сказав співачці президент.
Він акцентував увагу на тому що сьогодні найактуальнішою проблемою є російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури й загроза блекауту, і весь світ має знати про цю проблему. У зв’язку з цим є відповідні потреби для забезпечення нормальних умов життя для цивільного населення.

Із цим самим викликом, за його словами, безпосередньо пов'язане питання захисту українського неба від ракет і дронів. Для цього треба посилювати протиповітряну оборону України."Нам важливо пройти цю зиму. Ми спроможні перемогти й перемагаємо. США є лідером у підтримці України, і без їхньої допомоги, якої ми й надалі потребуємо, нам було б дуже складно", - зазначив Зеленський, також наголосивши на важливості питання політичних ув'язнених, серед яких чимало жителів рідного для Джамали Криму, зокрема кримських татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джамала виступила у фіналі нацвідбору на Євробачення в Німеччині, зібравши 67 мільйонів євро для української армії

"Ми неодноразово передавали списки і Сполученим Штатам, і Туреччині тощо. Дуже важливо, коли лідери й високопосадовці таких держав передають інформацію та прискорюють цей процес. Ми займаємося обмінами, але поки що, на жаль, найбільша складність із політичними в’язнями. Треба їх повертати", - додав він.

Джамала, у свою чергу, розповіла главі держави про заплановані заходи та висловила переконання, що культурний фронт дуже важливий в нинішній боротьбі України за свою свободу і незалежність.

Вона зазначила, що в кожного артиста є своя історія, і її власна бере початок в українському Криму.

"І саме тому, хоч би де я була, першочерговим завданням для мене є нагадати про те, що в мій дім прийшли чужинці вбивати й калічити життя, нищити й переписувати мою культуру. Так було у 1944-му, а потім у 2014-му, і от знову. Тепер усі в Україні розуміють, що це може статися з будь-ким, якщо зло не спинити й не змусити відповідати за злочини", - наголосила співачка.

Читайте також: "Ви маєте говорити, що Крим окуповано, що у нас триває війна", - Джамала зі сльозами на очах звернулася до дуету ANNA MARIA. ВIДЕО

Автор: 

Джамала (97) Зеленський Володимир (24576)


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Топ коментарі
+6
Аби тільки не подавав сигнали через рояль.
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29.11.2022 22:26 Відповісти
+6
Ось сигнал - "Рада дозволила кандидатам на посаду директора НАБУ не подавати декларації"

"Війна, пітьма. При владі клептоман ..." (с)
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29.11.2022 23:02 Відповісти
+6
Сигнал подав зєлєнскій, підписавши 21 листопада Закон про відміну довічного фін моніторингу політиків та чиновників.

Символічно, що підписав його зєлєнскій в день, коли зранку у День Гідності, встановив лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. Героїв, які віддали свої життя за майбутнє України у Європі. Мабуть поспішав зробити подарунок єрмаку на день народження.

зєлєнскій скасував моніторинг, на якому наполягав ЄС, як одну із семи вимог на переговорах про вступ України до Євросоюзу
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29.11.2022 23:21 Відповісти
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29.11.2022 22:26 Відповісти
Це той екс-мусоріла з раші, який тексти ненависті писав про Україну і українців для кварталу ?
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29.11.2022 23:40 Відповісти
Аби тільки не подавав сигнали через рояль.
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29.11.2022 22:26 Відповісти
А твої колеги по цирку чому мовчать?
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29.11.2022 22:27 Відповісти
З Монако якось не зручно
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29.11.2022 22:37 Відповісти
Ось сигнал - "Рада дозволила кандидатам на посаду директора НАБУ не подавати декларації"

"Війна, пітьма. При владі клептоман ..." (с)
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29.11.2022 23:02 Відповісти
"Нам важливо пройти цю зиму. Ми спроможні перемогти
й перемагаємо. США є лідером у підтримці України, і без їхньої
допомоги, якої ми й надалі потребуємо, нам було б дуже складно".
Із таким саботуванням зміцнення обороздатності держави,
починаючи з 2019, без допомоги нам був капець.
показати весь коментар
29.11.2022 23:06 Відповісти
Сигнал подав зєлєнскій, підписавши 21 листопада Закон про відміну довічного фін моніторингу політиків та чиновників.

Символічно, що підписав його зєлєнскій в день, коли зранку у День Гідності, встановив лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. Героїв, які віддали свої життя за майбутнє України у Європі. Мабуть поспішав зробити подарунок єрмаку на день народження.

зєлєнскій скасував моніторинг, на якому наполягав ЄС, як одну із семи вимог на переговорах про вступ України до Євросоюзу
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29.11.2022 23:21 Відповісти
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29.11.2022 23:23 Відповісти
Справжній "українець" із ватного поголів'я, при цьому,
гарний совковий міністр, і дуже"ніжний українізатор".
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29.11.2022 23:39 Відповісти
Пане президенте, ось вам "біженець" сигнал посилає, ловіть! Там їх багацько таких нужденних на заробітках. ********* без кордонів - туди-сюди без проблем.

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29.11.2022 23:29 Відповісти
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29.11.2022 23:31 Відповісти
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30.11.2022 00:18 Відповісти
Чи варто критикувати Вакарчука? На мою думку, ні. За ці 9 місяців
він робив концерти в Україні, допомагає як волонтер. Він не втікач.
Думаю, від повістки не ховатиметься.
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30.11.2022 00:34 Відповісти
Так це кацапи і разом з ними ПОЛЕЗНІ ІДІОТИ наносять удар по украінськой культурі
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30.11.2022 01:22 Відповісти
А Ва не бентежить, що всі вони(а це не тільки музики, а ще великий колектив їх обслуги) спокійно виїздять за кордон?
Справедливо це, що умовному Михайлу-заробітчанину це зробити зась при щільно зачинених кордонах. Навіть, якщо його родина потерпає від голоду...
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30.11.2022 11:12 Відповісти
Ось, форумчане , дивится, ЯК КАЦАПСЬКІ ФОРУМЧАНЕ ЦІЛОСПРЯМОВАНЕ ПОВЕЛИ боротьбу проти того, що світ знайомиться з українською культурою
Уважно почитайте їх коменти проти українських артистів за кордоном
А українські артисти збирають зали і іде агітація за перемогу України і ПЕРЕСІЧНИЙ ЕВРОПЕІЦ почінае розуміти щось про війну , яка його ще не коснулась



Реєстрація: 15.07.2022



Реєстрація: 10.06.2022
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30.11.2022 12:00 Відповісти
 
 