Сигнали від відомих діячів культури мають вплив у світі, - Зеленський на зустрічі з Джамалою

Президент України Володимир Зеленський напередодні візиту української співачки та переможниці конкурсу "Євробачення" 2016 року Джамали до США з метою участі в культурних заходах і зустрічей з американськими чиновниками заявив, що сигнали від відомих діячів культури мають вплив у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський провів відповідну зустріч із Джамалою в Києві.

"Твій голос чути всюди. І це чудова нагода ще раз нагадати всім, що в Україні триває війна", - сказав співачці президент.

Він акцентував увагу на тому що сьогодні найактуальнішою проблемою є російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури й загроза блекауту, і весь світ має знати про цю проблему. У зв’язку з цим є відповідні потреби для забезпечення нормальних умов життя для цивільного населення.

Із цим самим викликом, за його словами, безпосередньо пов'язане питання захисту українського неба від ракет і дронів. Для цього треба посилювати протиповітряну оборону України."Нам важливо пройти цю зиму. Ми спроможні перемогти й перемагаємо. США є лідером у підтримці України, і без їхньої допомоги, якої ми й надалі потребуємо, нам було б дуже складно", - зазначив Зеленський, також наголосивши на важливості питання політичних ув'язнених, серед яких чимало жителів рідного для Джамали Криму, зокрема кримських татар.

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"Ми неодноразово передавали списки і Сполученим Штатам, і Туреччині тощо. Дуже важливо, коли лідери й високопосадовці таких держав передають інформацію та прискорюють цей процес. Ми займаємося обмінами, але поки що, на жаль, найбільша складність із політичними в’язнями. Треба їх повертати", - додав він.

Джамала, у свою чергу, розповіла главі держави про заплановані заходи та висловила переконання, що культурний фронт дуже важливий в нинішній боротьбі України за свою свободу і незалежність.

Вона зазначила, що в кожного артиста є своя історія, і її власна бере початок в українському Криму.

"І саме тому, хоч би де я була, першочерговим завданням для мене є нагадати про те, що в мій дім прийшли чужинці вбивати й калічити життя, нищити й переписувати мою культуру. Так було у 1944-му, а потім у 2014-му, і от знову. Тепер усі в Україні розуміють, що це може статися з будь-ким, якщо зло не спинити й не змусити відповідати за злочини", - наголосила співачка.

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