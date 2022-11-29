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Новини Війна
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Найкращий шлях для досягнення тривалого миру – надати військову допомогу для України, - Столтенберг

столтенберг

Найкращим шляхом для досягнення миру в Україні є надання військової допомоги від НАТО, аби зупинити російське вторгнення та мати сильні позиції на майбутніх переговорах.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тривалим може бути лише справедливий мир. Мир не буде тривалим, і мир не переможе, якщо автократія та утиски переможуть демократію і свободу. Якщо авторитарні сили виграють, ми не будемо мати тривалого миру. Ми маємо пам’ятати, з чим маємо справу. Це агресивна війна, коли одна країна, – Росія, - вдерлася до іншої країни, порушуючи її суверенітет та територіальну цілісність … Усі хочуть миру. Але ми також маємо усвідомити, що єдиним шляхом для досягнення миру є переконатися, що агресор не виграв", - сказав генсек НАТО.

За його словами, агресія Росії спрямована проти усього цивільного населення України. Така війна, коли агресор намагається перетворити зиму на зброю, є цинічною та жорстокою, вона може мати дуже важкі наслідки для величезної кількості безневинних людей.

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"Більшість воєн завершуються за столом переговорів. Скоріш за все, ця війна також завершиться за столом переговорів. Але те, що відбудеться за цим столом, абсолютно пов’язане із ситуацією на полі бою. Це може звучати як парадокс, але реальність у тому, що найкращий шлях для досягнення тривалого та стійкого миру – це надати військову допомогу для України. Тоді Росія засвоїть, а президент Путін зрозуміє, що він не може досягти своїх цілей на полі бою, що він має сідати за стіл переговорів та домовлятися в дусі доброї волі, та йти на серйозні поступки заради тривалого миру", - наголосив Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6638) зброя (7566) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+8
Бункерного нациста нужно победить так, чтобы от этой истории все диктаторы приходили в дикий ужас и сливались так и не родившись. Это в интересах всего Мира!
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29.11.2022 23:42 Відповісти
+7
Чтобы наступил Мир во всем мире, Украину нужно заваливать оружием всегда и в НАТО мы должны быть первыми - нам есть что рассказать московитам за 1000 лет угнетения и геноцида против нашего народа и против их деяний в отношении других народов.
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29.11.2022 23:38 Відповісти
+7
уничтожать свиноцабак надо так, чтобы Талибан крестился...\почти (с)...\
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29.11.2022 23:58 Відповісти
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Боже, яка розумна людина
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29.11.2022 23:35 Відповісти
Країни НАТО єдині на думці, що альянс не має стати стороною конфлікту в Україні та втягуватися у військову конфронтацію з Росією.
"Ми повинні зберегти в силі ухвалені раніше спільні рішення НАТО, які полягають у тому, що, з одного боку, ми не є частиною конфлікту, а з іншого боку, ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією".
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29.11.2022 23:37 Відповісти
Це політична еквілібристика. Вона приведе тільки до поразки у війні. Навіщо НАТО було створене якщо цей воєнний блок наразі є виключно політично-дипломатичною установою. Хай знімають погони, аксельбанти і парадні шаблі та вдягають фраки. Хай не маскуються у бравих вояків.
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30.11.2022 00:32 Відповісти
Чтобы наступил Мир во всем мире, Украину нужно заваливать оружием всегда и в НАТО мы должны быть первыми - нам есть что рассказать московитам за 1000 лет угнетения и геноцида против нашего народа и против их деяний в отношении других народов.
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29.11.2022 23:38 Відповісти
Бункерного нациста нужно победить так, чтобы от этой истории все диктаторы приходили в дикий ужас и сливались так и не родившись. Это в интересах всего Мира!
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29.11.2022 23:42 Відповісти
спочатку отруїти ціанідом а потім хай застрелиться? і череп в капище ?
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29.11.2022 23:48 Відповісти
уничтожать свиноцабак надо так, чтобы Талибан крестился...\почти (с)...\
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29.11.2022 23:58 Відповісти
Найкращий шлях для досягнення тривалого миру - надати військову допомогу для України, - Столтенберг ТАК ДРУЖЕ ДОПОМОГУ У ВИГЛЯДІ німецьких,французьких, італійських,британських СОЛДАТ та техніки
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29.11.2022 23:59 Відповісти
Вчера писали что немцы передадут Украине 14 машин на радиоуправлении. Это вот такие системы THeMIS от Milrem Robotics. Для эвакуации раненых
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30.11.2022 00:05 Відповісти
Ще одна французька РСЗВ вже в Україні

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30.11.2022 00:07 Відповісти
І вони - одне й те ж, і ми увідповідь - ті самі коментарі...
Тобто коментар №18.
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30.11.2022 00:09 Відповісти
Кому завгодно допомога. Сталіну так, хоча сша теж нічого і тоді не должни були. Зараз любій сволоті в азії, африці, обсираються там, але лізуть з допомогою. Тільки не стікаючий кров'ю Україні. Цинічна ненавість проглядає крізь цей триндеж
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30.11.2022 00:50 Відповісти
Если Украина победит РФ и РФ перестанет существовать как государство, то тогда пропадает смысл существования НАТО. Чем тогда заниматься тысячам чиновников? Об чем выражать ежедневные озабоченности?
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30.11.2022 05:53 Відповісти
Це вже якось навіть не смішно. Кожного дня один і той самий п#₴дьож: "треба дати Україні озброєння щоб Україна перемогла бридку рашу!!!", а далі дрібним текстом "але того не дамо, цього теж, а отого дамо 2 шт при потребі 100, але спочатку півроку всією натою посперечаємось чи варто. Ну, щоб випадково справді Україна не перемогла бридку рашу".
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30.11.2022 06:05 Відповісти
Вот что ребята,пулемет я вам не дам...
Самое интересное в этом фильме другое Верещагин... держит пулемет который изобрели через 40 лет после "подвигов,," таваристча сраного Сухова...🦍🤣в Средней Азии...
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30.11.2022 07:12 Відповісти
Германия выплатила Репарации победителям Первой Мировой войны типа Британия Франция аж в 2010 году... почти через сто лет после ее начала 1914 году ...
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30.11.2022 07:17 Відповісти
Платила всі ці роки, і ще платить, і рашка буде п платити, і діти і онуки…
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30.11.2022 08:06 Відповісти
https://youtu.be/vj5W5mP3cnM ...

Катастрофа советской зовнішній политики..а 22 июня 1941 года...в частности...
Убойне відєо...👍✌️
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30.11.2022 09:08 Відповісти
Вот же стеклянный, с водянистыми глазами!? 9 месяцев каждый день, не моргнув, чешет муру дежурную, и сам это знает!
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30.11.2022 15:19 Відповісти
 
 