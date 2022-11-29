Найкращий шлях для досягнення тривалого миру – надати військову допомогу для України, - Столтенберг

Найкращим шляхом для досягнення миру в Україні є надання військової допомоги від НАТО, аби зупинити російське вторгнення та мати сильні позиції на майбутніх переговорах.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тривалим може бути лише справедливий мир. Мир не буде тривалим, і мир не переможе, якщо автократія та утиски переможуть демократію і свободу. Якщо авторитарні сили виграють, ми не будемо мати тривалого миру. Ми маємо пам’ятати, з чим маємо справу. Це агресивна війна, коли одна країна, – Росія, - вдерлася до іншої країни, порушуючи її суверенітет та територіальну цілісність … Усі хочуть миру. Але ми також маємо усвідомити, що єдиним шляхом для досягнення миру є переконатися, що агресор не виграв", - сказав генсек НАТО.

За його словами, агресія Росії спрямована проти усього цивільного населення України. Така війна, коли агресор намагається перетворити зиму на зброю, є цинічною та жорстокою, вона може мати дуже важкі наслідки для величезної кількості безневинних людей.

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"Більшість воєн завершуються за столом переговорів. Скоріш за все, ця війна також завершиться за столом переговорів. Але те, що відбудеться за цим столом, абсолютно пов’язане із ситуацією на полі бою. Це може звучати як парадокс, але реальність у тому, що найкращий шлях для досягнення тривалого та стійкого миру – це надати військову допомогу для України. Тоді Росія засвоїть, а президент Путін зрозуміє, що він не може досягти своїх цілей на полі бою, що він має сідати за стіл переговорів та домовлятися в дусі доброї волі, та йти на серйозні поступки заради тривалого миру", - наголосив Столтенберг.