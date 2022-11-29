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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українці краще ставляться до полонених, аніж командування армії РФ до своїх солдат, - мати полоненого росіянина в інтерв’ю росЗМІ

полонені,чмобікі

Влада РФ, включаючи президента і міністра оборони, нічого не робить для повернення з полону своїх солдатів, а українські військові ставляться до них краще за російське командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Еспресо ТВ, про це заявила жителька Петрозаводська Ірина Чистякова, яка кілька місяців шукала свого сина, який потрапив у полон на війні в Україні, пише телеграм-канал "Можем обяснить".

"Я все зробила сама: знайшла, довела (що він живий). Тому що це мій син, і він мені потрібний. Він не потрібний Путіну, він не потрібний Шойгу. Вони сидять їм тепло! Вони ж не в окопах та не у в'язниці 8 місяців в Україні! У нацистів, як вони кажуть. Питання — чому від нацистів наші полонені виходять нормальні? Можливо, ви нам щось не договорюєте і там зовсім не нацисти?" — сказала Чистякова на брифінгу "Рада матерів та дружин військовослужбовців".

Також читайте: Місце утримання полонених українських військових і цивільних виявлено в Пологах на Запоріжжі, - ОВА

За її словами, українська влада фактично зберегла життя її синові — ще на початку війни їй дзвонили співробітники СБУ та пропонували свою допомогу у пошуку Кирила. Але вона відмовилася, побоюючись репресій.

"Ми худобу чи що? Ми народжували своїх дітей не для того, щоби хтось вирішував свої проблеми! <…> Ви не зліть нас, матерів. І поверніть нам наших дітей", - звернулася вона до російського керівництва.

Син Чистякової був призваний на строкову службу у жовтні 2021 року та відправлений до військової частини у Лузі. Наприкінці грудня командування обманом змусило його підписати контракт, а в лютому він опинився на війні. Через місяць Кирило зник безвісти. Ірина самостійно вирушила на його пошуки — спочатку до Донецька, а потім до Ростов-на-Дону. Але сина не знайшла. Лише кілька днів тому Ірина отримала свідчення, що Кирило перебуває у полоні.

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полон (1604) полонені (2314)


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Топ коментарі
+25
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30.11.2022 00:02 Відповісти
+22
Нипавезло мамаше. Белые жигули печально проехали мимо
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29.11.2022 23:43 Відповісти
+22
С 1 декабря на помойке вступит в силу указ фюрера про запрет на публикацию и обсуждение информации, которая касается войны в Украине, если это не победные реляции. Даже давать прогнозы на кухне будет запрещено.
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29.11.2022 23:48 Відповісти
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Нипавезло мамаше. Белые жигули печально проехали мимо
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29.11.2022 23:43 Відповісти
Маты полоненого скажить!!!путинХуйло!сдохни!!!мразота твоё выпрыскнктоё семя извержения просто так без внимания не будет скучать!!!поверь путинХуйло!!!!уже всё заряжено!!!
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29.11.2022 23:43 Відповісти
С 1 декабря на помойке вступит в силу указ фюрера про запрет на публикацию и обсуждение информации, которая касается войны в Украине, если это не победные реляции. Даже давать прогнозы на кухне будет запрещено.
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29.11.2022 23:48 Відповісти
Серйозно?
"Нравіцца нє нравіцца- залізний занавес опускаєцца"..... "можємпафтаріть" верещать от ***** їм й повторить репресії .
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30.11.2022 02:03 Відповісти
Ну, если честно, то источник - рюззке "националист" демушкин.
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30.11.2022 02:06 Відповісти
Очередная удачная охота дронов...

https://twitter.com/i/status/1597610979390816259

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29.11.2022 23:52 Відповісти
Ну от навіщо було так довго бігать? Тепер померли втомленими і спітнілими
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29.11.2022 23:56 Відповісти
Пытались согреться...
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29.11.2022 23:57 Відповісти
Учитывая тот факт,что один из них умер со спущенными штанами,остаеться теряться в догадках-каким образом они пытались греться.
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30.11.2022 06:26 Відповісти
Рыбалка с дроном. Тунец.
https://www.youtube.com/watch?v=8sdUZqOoAq4
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30.11.2022 00:06 Відповісти
У нас на Десні так один пробував ловить рибу (головня, язя й білизну) Щось не так закріпив - утопив "квадрика"
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30.11.2022 06:39 Відповісти
А что здесь удивительного. Как известно кацапы генетически злые. Они злые не только на чужих, но в значительной степени и друг на друга.
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29.11.2022 23:52 Відповісти
а чого ж син не подзвонив мамці? поганий син.
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30.11.2022 00:02 Відповісти
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30.11.2022 00:02 Відповісти
- а где тьотя Таня?
- двєсті...
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30.11.2022 03:56 Відповісти
Тьотю Таню злые бэндэровцы задули монтажной пеной. Они же только так с бабушками поступают?
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30.11.2022 06:31 Відповісти
ще три рулона тейпа і тобіків притайпати до їхньої скаженілої мамаши кацо-агеліни...
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30.11.2022 06:00 Відповісти
*********,***********,**********************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.11.2022 10:03 Відповісти
все вірно, хай здаються в полон
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30.11.2022 00:04 Відповісти
Такий потрібний син, що відправила його на війну. Авжеж, віримо кожному слову. Схоже що як відмовили у жигулях, полізла шукати докази що вмер, доказів нема - а син живий є. Ще й нагодований.
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30.11.2022 00:12 Відповісти
Кацапи помиляються. Ми не до їх полонених гарно ставимось. Ми їх зневажаємо як окупантів. Ми, насамперед, піклуємось про власне психічне здоовя - стати катом беззбройних ганебно. ... Але кацапам цього не зрозуміти...
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30.11.2022 00:32 Відповісти
А ти що вважаєш що після своїх вчинків кацапи це люди?. Це сотворіння гірші від звіра. Звір убиває щоб поїсти. А чому кацап убиває дітей,жінок та стариків?
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30.11.2022 03:56 Відповісти
Бо кацап._
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30.11.2022 04:44 Відповісти
Вони ні. Істоти. Але ж ми не вони!
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30.11.2022 06:38 Відповісти
Придивімося уважно до себе, критично. Головне нам не уподобитися до цих нелюдів. Україна має перемогти, бо іншого вибору у нас немає, СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ!
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30.11.2022 10:19 Відповісти
А может и зря, кацапы хорошее отношение воспринимают как слабость. А вот резали бы им бошки как чечены в свое время - кацапы ссались бы и срались от перспективы попасть в Украину.
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30.11.2022 07:16 Відповісти
Бендерівці , як і завжди, виявляють чудеса садизму і моральної зіпсованості. Вилучають нещасних тваринок із звичного їм середовища і розміщають в теплому ,сухому приміщенні .Годують. Поодинокі особини після таких протиправних дій навіть намагаються мислити! Уявляєте як це небезпечно?!
От х@йло великий гуманіст. Він просто всіх утилізує --- ніхто не мучиться.
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30.11.2022 08:46 Відповісти
А хоч би й були нацисти, якого прутня це хвилює якусь усруську шваль? Якого чорта якесь усруське біосміття вирішує кому бігати по Україні чи ні? Ми українці в своїй країні самі вирішемо як нам дити і ким нам бути, тілтки кацапляче сміття забули спитати.
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30.11.2022 09:31 Відповісти
хоч одна притомна, й то не зовсім..., але ж скільки ще радіють або ладі, або парі безплатних рибін замість сина..
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30.11.2022 09:45 Відповісти
и это по ходу одна из 145000000 ватнособак.............тьфу ***** стонующие по "совку"....................
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30.11.2022 10:00 Відповісти
На РабZee давно нет 140 млн Шарикових..от сulы 70...потому и аннексировали Белорусь Ю.Осетию Абхазию..кусок Донбасса и прочие Приднестровья...
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30.11.2022 10:16 Відповісти
Московія невдовзі зникне як така, то може варто вже починати заміняти мову нелюда на милозвучну українську мову. (Тільки без злості на зауваження)
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30.11.2022 10:25 Відповісти
пленный расиянин лучше чем стреляющий расиянин...
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30.11.2022 10:27 Відповісти
"Против основательницы общественного движения "Совет матерей и жен военнослужащих" Ольги Цукановой завели уголовное дело. Об этом https://www.youtube.com/watch?v=g1v76jBohqw сообщила сама активистка во время прямого эфира совета в ютубе.

Цуканова не назвала номер статьи и суть претензий к ней со стороны силовиков. По ее словам, вместе с другими матерями она выявила более сотни нарушений при мобилизации и якобы спасла собственного сына-срочника от отправки в зону боевых действий.

Однако Минобороны, как уточнила женщина, так и не отреагировало на обращения активисток, а провластные каналы заподозрили их в "получении денег от ЦРУ".
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30.11.2022 11:40 Відповісти
 
 