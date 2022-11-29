Українці краще ставляться до полонених, аніж командування армії РФ до своїх солдат, - мати полоненого росіянина в інтерв’ю росЗМІ

Влада РФ, включаючи президента і міністра оборони, нічого не робить для повернення з полону своїх солдатів, а українські військові ставляться до них краще за російське командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Еспресо ТВ, про це заявила жителька Петрозаводська Ірина Чистякова, яка кілька місяців шукала свого сина, який потрапив у полон на війні в Україні, пише телеграм-канал "Можем обяснить".

"Я все зробила сама: знайшла, довела (що він живий). Тому що це мій син, і він мені потрібний. Він не потрібний Путіну, він не потрібний Шойгу. Вони сидять їм тепло! Вони ж не в окопах та не у в'язниці 8 місяців в Україні! У нацистів, як вони кажуть. Питання — чому від нацистів наші полонені виходять нормальні? Можливо, ви нам щось не договорюєте і там зовсім не нацисти?" — сказала Чистякова на брифінгу "Рада матерів та дружин військовослужбовців".

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За її словами, українська влада фактично зберегла життя її синові — ще на початку війни їй дзвонили співробітники СБУ та пропонували свою допомогу у пошуку Кирила. Але вона відмовилася, побоюючись репресій.

"Ми худобу чи що? Ми народжували своїх дітей не для того, щоби хтось вирішував свої проблеми! <…> Ви не зліть нас, матерів. І поверніть нам наших дітей", - звернулася вона до російського керівництва.

Син Чистякової був призваний на строкову службу у жовтні 2021 року та відправлений до військової частини у Лузі. Наприкінці грудня командування обманом змусило його підписати контракт, а в лютому він опинився на війні. Через місяць Кирило зник безвісти. Ірина самостійно вирушила на його пошуки — спочатку до Донецька, а потім до Ростов-на-Дону. Але сина не знайшла. Лише кілька днів тому Ірина отримала свідчення, що Кирило перебуває у полоні.

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