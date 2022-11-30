Зараз ми не плануємо постачати ЗРК Patriot до України, - Пентагон
Пентагон зараз не планує постачати системи Patriot зі США Україні.
Про це повідомив речник Міноборони США Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Протиповітряна оборона лишається головним пріоритетом для Міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України. Що ж стосується батарей Patriot зі США - зараз ми не плануємо постачати батареї Patriot до України", - сказав посадовець.
Під час брифінгу Райдера запитали, чи буде США відігравати будь-яку роль, якщо союзник США вирішить надіслати Києву свою систему Patriot.
Райдер відповів: "Я не хочу говорити від імені інших країн, але це суверенне рішення держав. Оскільки це також стосується країн НАТО, то я припускаю, що це також буде частиною обговорення альянсу. Знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, якими є оборонні потреби України, і задовільнити їх".
"Коли справа доходить до певних потужностей, як-от системи Patriot, або танки M1, чи передові винищувачі - ідеться про спроможності, які вимагають досить суттєвої підтримки, обслуговування і тренування. Жодна із цих систем не функціонує за принципом "підключи та працюй", ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати, - пояснив речник Пентагону. - Ми враховуємо такі деталі, коли ідеться про більш передові системи. Але знову ж таки, я хочу наголосити, що ми вважаємо протиповітряну оборону пріоритетом, і ми будемо продовжувати працювати з союзниками та партнерами щодо того, що ми можемо передати до України якомога швидше, щоби вони могли почати використовувати ці можливості без зволікань".
Раніше про те, що серед країн НАТО триває обговорення про можливість надання Україні систем ПВО Patriot, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це старий добре відомий, лише злегка *********** та прикрашений моральною риторикою, ізоляціонізм
радники, дорадники, порадники з усіх сил тягнуть Байдена глибоко під теплу ковдру, мовляв, тихо пересидимо, а там щось із того та вийде, буде видно, головне в жодне не лізти, рішень не приймати
Байден і сам не надто пручається )
Европа в кожному разі не "пересидить", проте це довірливі кролики, вони в усьому зорієнтовані на поведінку лева
правда, прибалти, поляки та ще дехто мають страшну пам'ять, їм зовсім не затишно, коли лев спить
але хто б їх послухав
а тому, що коли їм самим у дупу дзьобне смажене курча, буде трохи запізно
Перл-гарбор добре прочистив мізки 81 рік тому - було дуже боляче, стало взагалі кепсько, США вступили в бій, американців почали вбивати без оглядки на радників та порадників, почався курвамать ленд-ліз, клеїти дурня забули --- "пересидіти" не вдалося
але вже тих нема, за ними загуло, зі всіх шпарин полізли миролюбці...
тут прецедент важливий
світ чітко бачить бездіяльність США, атрофію політичної волі, схильність до втечі з полю бою
так просто усе те не минеться
я ж турбуюся саме за США, невже ж не ясно)))
і дай Бог, щоби знайшовся на той час у США такий генерал, як-от Залужний, а не цей веганський паштет із морської капусти на прізвище Міллі )))
хорошого друга ще треба заслужити
І рефрени від початку війни, як на відповідачі, який вже майже 280 днів війни, так і зійде з заїздженого soundtrack-у: США, НАТО не буде закривати небо, СТИМУЛЮЄ Путіна нанові злодіяння. Звичайно агресор продовжить методично і тотально знищувати критичну енергетичну то життєзабеспечення інфраструктуру.
Згода з
"Коли США не прокинуться зараз, а ворог їхній бачитиме охлялого, сонного лева - вступлять усі, зі всіх напрямків, а китайці - першими
тут прецедент важливий
світ чітко бачить бездіяльність США, атрофію політичної волі, схильність до втечі з полю бою
так просто усе те не минеться"
Прав американский генерал генерал Кит Келлогу : ,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией. Я не думаю, что мы позволим победить. Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. ,, https://www.youtube.com/watch?v=oODruJLeEu0
К сожалению, трактовка пятой колонны журналистов Украины, совпадает с мнением спикера Госдумы Володина: «Программа ленд-лиза - это модель кредита , и при этом недешевая, потому что будущим поколениям граждан Украины придется платить за все боеприпасы, снаряжение и продукты питания, которые предоставят США...,,
Такое впечатление, что часть украинских журналистов, работает по методичке Кремля , нужно будет отдавать долг, неужели, на жизнях украинских военнослужащих нужно экономить??
Парадокс в том, что Ленд-лиз для Украины, это не кредит, в отличие от Ленд-лиза Советам, во время второй мировой войны, так поясняют юристы США.
Їм ***** скільки українців загине. Іншого висновку з цього не має.
Тебе треба деактивовувати . Срочна!
Адміністрація Байдена ЯВНО НЕ БАЖАЄ забезпечити Україну зброєю перемоги. Війна, напевно, вже наближалася б до завершення, якби американці припинили всі ці стогони з приводу ескалації і закулісні розмови з Патрушевими - Наришкіними, а поставляли б Україні ту зброю, яка б їм дозволила перейти в вирішальний наступ - в першу чергу танки, літаки F-16, дрони, ракети більшої дальності, які з легкістю зможуть дістати всі російські бази. Існує досить велика номенклатура озброєнь, яка дозволяє змінити ситуацію на фронті кардинально. Знищити можна всі основні опорні пункти російської армії на території України.
Більш того, Америка повинна припинити стримувати Україну у відповіді на ракетні обстріли. Ми маємо справу з тероризмом. Навіть на відміну від терористів з ХАМАС або Хезболли, кремлівські терористи навіть не приховують того, що вони цілять по цивільній інфраструктурі. Не припиняється спроба зіштовхнути Україну в кам'яний вік, в тотальну гуманітарну катастрофу. Російські ракети націлені виключно на цивільну інфраструктуру. І в цих умовах всі розмови про можливу ескалацію в разі відповіді України мені представляються і аморальними, і абсолютно нерозумними, короткозорими, оскільки вони лише відсувають терміни закінчення війни.
Бази, з яких ведуться обстріли, знаходяться не тільки на окупованих територіях України, а й на території Росії і лукашенківської Білорусі. З моєї точки зору, Захід повинен надати Україні зброю і дати карт-бланш на її використання для ліквідації цих баз. Щоб врятувати життя мирних жителів, щоб врятувати інфраструктуру. Технічно все це можливо, і протягом тижня-двох хід війни зміниться кардинально.
І тут ми підходимо до головного питання - що стримує американців? І зрозуміло, що це ніякий не ризик застосування ядерної зброї. Жоден російський генерал або адмірал до ядерної кнопки не наблизиться, так як знає, що приліт американського "Томагавка" протягом 10 хвилин закінчить його нікчемне життя. Все, що насправді турбує США - це військовий розгром Росії, крах путінського режиму і Росія, занурена в хаос. Цілком очевидно, що саме ця ідея, яка прийшла до нас і далекого 91 року, є сьогодні каменем спотикання. Тільки вона гальмує надання Україні тієї зброї, яка дозволила б їй завершити війну в найкоротші терміни.
ГАРРІ КАСПАРОВ
13-й чемпіон світу з шахів, російський політичний діяч