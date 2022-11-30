Зараз ми не плануємо постачати ЗРК Patriot до України, - Пентагон

Пентагон зараз не планує постачати системи Patriot зі США Україні.

Про це повідомив речник Міноборони США Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Протиповітряна оборона лишається головним пріоритетом для Міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України. Що ж стосується батарей Patriot зі США - зараз ми не плануємо постачати батареї Patriot до України", - сказав посадовець.

Під час брифінгу Райдера запитали, чи буде США відігравати будь-яку роль, якщо союзник США вирішить надіслати Києву свою систему Patriot.

Райдер відповів: "Я не хочу говорити від імені інших країн, але це суверенне рішення держав. Оскільки це також стосується країн НАТО, то я припускаю, що це також буде частиною обговорення альянсу. Знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, якими є оборонні потреби України, і задовільнити їх".

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"Коли справа доходить до певних потужностей, як-от системи Patriot, або танки M1, чи передові винищувачі - ідеться про спроможності, які вимагають досить суттєвої підтримки, обслуговування і тренування. Жодна із цих систем не функціонує за принципом "підключи та працюй", ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати, - пояснив речник Пентагону. - Ми враховуємо такі деталі, коли ідеться про більш передові системи. Але знову ж таки, я хочу наголосити, що ми вважаємо протиповітряну оборону пріоритетом, і ми будемо продовжувати працювати з союзниками та партнерами щодо того, що ми можемо передати до України якомога швидше, щоби вони могли почати використовувати ці можливості без зволікань".

Раніше про те, що серед країн НАТО триває обговорення про можливість надання Україні систем ПВО Patriot, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ.