Правоохоронці проводять обшуки у ексголови НАК "Нафтогаз" Вітренка по справі про сплаті оренди бізнесмену Адамовському, - Тищенко

Народний депутат України Микола Тищенко оприлюднив інформацію про обшуки у ексголови Нафтогазу Юрія Вітренка.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

"Обшуки у Вітренко. Сьогодні цілий день на адресах пов'язанних з одіозним екскерівником НАК Нафтогаз Юрієм Вітренком, правоохоронці проводять обшуки. Стимулом до активізації слідчих дій щодо Вітренко стали мої депутатські запити.

Україна правова держава, вирок у нас виносить суд. Однак наявної у мене і у відкритому доступі інформації достатньо для того, щоб попросити Вітренко відповісти за цілу низку абсурдних рішень, які коштували державі Україна сотні мільйонів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після відставки Вітренка "Нафтогаз" оголосив про збитки на 57 мільярдів

Зв'язок Вітренко з бізнесменом Адамовським та величезні гроші відправлені на афілійовані з ним кампанії, за оренду офісних приміщень - це злочин у воюючій країні! За наявності у НАК Нафтогаз кількох будівель у власності, у самому центрі Києві, платежі надіслані Вітренко Адамовському мають усі ознаки корупційних дій. Чекаю від правоохоронців аналізу цього епізоду та ще понад двох десятки інших. Всі будівлі на які Вітренко витратив державні гроші на даний момент заарештовані і сподіваюся, скоро будуть передані в АРМУ.

Мені вже вдалося домогтися відставки Вітренко, тепер домагаємося покарання, воно стане показовим для всіх державних чиновників. Докладу максимальних зусиль для:

– Притягнення до кримінальної відповідальності Вітренко!

- Закриття для Вітренко можливості покинути Україну!

- Публічне закріплення за Вітренком статусу PEP!

За холод у будинках українців Вітренко несе не меншу відповідальність, ніж Путін.

Внутрішні вороги посилюють зовнішніх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив Вітренка із посади голови правління "Нафтогазу" (оновлено)