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Новини
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Правоохоронці проводять обшуки у ексголови НАК "Нафтогаз" Вітренка по справі про сплаті оренди бізнесмену Адамовському, - Тищенко

вітренко

Народний депутат України Микола Тищенко оприлюднив інформацію про обшуки у ексголови Нафтогазу Юрія Вітренка.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

"Обшуки у Вітренко. Сьогодні цілий день на адресах пов'язанних з одіозним екскерівником НАК Нафтогаз Юрієм Вітренком, правоохоронці проводять обшуки. Стимулом до активізації слідчих дій щодо Вітренко стали мої депутатські запити.

Україна правова держава, вирок у нас виносить суд. Однак наявної у мене і у відкритому доступі інформації достатньо для того, щоб попросити Вітренко відповісти за цілу низку абсурдних рішень, які коштували державі Україна сотні мільйонів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після відставки Вітренка "Нафтогаз" оголосив про збитки на 57 мільярдів

Зв'язок Вітренко з бізнесменом Адамовським та величезні гроші відправлені на афілійовані з ним кампанії, за оренду офісних приміщень - це злочин у воюючій країні! За наявності у НАК Нафтогаз кількох будівель у власності, у самому центрі Києві, платежі надіслані Вітренко Адамовському мають усі ознаки корупційних дій. Чекаю від правоохоронців аналізу цього епізоду та ще понад двох десятки інших. Всі будівлі на які Вітренко витратив державні гроші на даний момент заарештовані і сподіваюся, скоро будуть передані в АРМУ.

Мені вже вдалося домогтися відставки Вітренко, тепер домагаємося покарання, воно стане показовим для всіх державних чиновників. Докладу максимальних зусиль для:

– Притягнення до кримінальної відповідальності Вітренко!

- Закриття для Вітренко можливості покинути Україну!

- Публічне закріплення за Вітренком статусу PEP!

За холод у будинках українців Вітренко несе не меншу відповідальність, ніж Путін.

Внутрішні вороги посилюють зовнішніх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив Вітренка із посади голови правління "Нафтогазу" (оновлено)

Автор: 

Адамовський Андрій (128) Вітренко Юрій (633) Тищенко Микола (353)


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Топ коментарі
+16
Еще этот зеленый 3,14дор тут не пиарился....
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30.11.2022 01:16 Відповісти
+11
Страшно представить,что-бы делали без Коли-котлеты!Он ещё и Витренка отстранил!
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30.11.2022 01:29 Відповісти
+10
Тільки він забув сказати, хто поставив Вітренка на Нафтогаз, знявши Коболєва. Як і Шевченка, ще одного злодія на Нацбанк. Як і попередніх двох міністрів на МОЗ під час коронавірусу, як і Тарана на МОУ та Баканова на СБУ перед самою війною як і... Цей список можна продовжувати і продовжувати.
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30.11.2022 05:22 Відповісти
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Еще этот зеленый 3,14дор тут не пиарился....
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30.11.2022 01:16 Відповісти
Знаю. Именно там, на крейсере "мААсква" кобздон Колю-3,14дора ждет на концерт.
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30.11.2022 01:28 Відповісти
У вас - война, а у Коли - самый сенокос.
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30.11.2022 01:29 Відповісти
Ах тиж зелена сопля ботівська, вдавись тими 30 копійками, за які продаеш український народ своїми гидотами, каклета наш, не ну як вам подоьається
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30.11.2022 02:00 Відповісти
Ви вже зробили, назвали каклету нашою і плюнули нам всім в обличчя. За кораблем Вам шлях зоряний, а як же самий розумний, самий свідомий, ''кароче'' дартан'ян
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30.11.2022 02:55 Відповісти
Я не хочу, щоб ці дебіли вирішували долю моїх нащадків!

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30.11.2022 01:24 Відповісти
Так, краще заробляти змінюючи ніки і підмазуючи всім, хто заплатить
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30.11.2022 02:02 Відповісти
Звичайний хам особливо по відношенню до жінок. Зразу видно малоосвічену лю скотину на заробітку
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30.11.2022 02:57 Відповісти
Страшно представить,что-бы делали без Коли-котлеты!Он ещё и Витренка отстранил!
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30.11.2022 01:29 Відповісти
Он один из освободителей Ливана. Можно сказать - ливанский дуб.
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30.11.2022 01:47 Відповісти
От там і пиши, тиж відтіля
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30.11.2022 02:04 Відповісти
Куди мені, я ж безкоштовно і не працює на мене довідкова служба цитат та найобразливіших слів, на відміну від Вас
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30.11.2022 02:51 Відповісти
Тільки він забув сказати, хто поставив Вітренка на Нафтогаз, знявши Коболєва. Як і Шевченка, ще одного злодія на Нацбанк. Як і попередніх двох міністрів на МОЗ під час коронавірусу, як і Тарана на МОУ та Баканова на СБУ перед самою війною як і... Цей список можна продовжувати і продовжувати.
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30.11.2022 05:22 Відповісти
Не зря говорят, скажи кто твои друзья (назначенцы) , и я скажу кто ты.
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30.11.2022 09:00 Відповісти
Давно надо было наступить на хвост этому кремлевскому прихвостню! Там если комнуть, то можно столько накопать...
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30.11.2022 03:11 Відповісти
Невже його посадять?
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30.11.2022 05:30 Відповісти
"правоохоронці" не хочуть провести обшуки у тих хто всупереч закону розігнав наглядову раду нафтогазу і витратив всі гроші нафтогазу для будівництва доріг напередодні війни?
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30.11.2022 07:31 Відповісти
когда Коля действовал по сценарию и инспектировал унитазы, то казался умнее
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30.11.2022 07:34 Відповісти
Доки жінка в Кропивницькому очі йому не лед не вирвала))
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30.11.2022 07:54 Відповісти
А що, злякався?
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30.11.2022 08:00 Відповісти
Колякатлета сокріш за все хоче допомогти своєму куму Дерьмаку, бо цей плохіш може багато "набрехати" як він орошав клюв Дерьмаку
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30.11.2022 08:09 Відповісти
 
 