Я не володію бізнес-центром, не отримував від Нафтогазу жодної гривні, чекаю спростування від Тищенка, - Адамовський
Бізнесмен Андрій Адамовський прокоментував обшуки у ексголови Нафтогазу Юрія Вітренка та свою причетність до цього.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Адамовський зазначив: "Друзі сьогодні мені переслали пост народного депутата Миколи Тищенка про обшуки у Юрія Вітренко. З неабияким подивом побачив там своє прізвище нібито причетне до історії, абсолютно для мене невідомої і незрозумілої.
Якби ця публікація була на лівих телеграм-каналах, я не став би на це звертати увагу, вважаючи дешевою і невдалою спробою недругів очорнити мене. Але коли публічна людина дозволяє собі інформувати суспільство про якісь злочини, не перевіривши джерела, користуючись чутками, домислами і плітками я змушений буду захищати публічно свою честь і гідність".
Він продовжив: "Доводжу пану Тищенку, що я, на щастя чи на жаль, бізнес-центром у центрі Києва не володію, жодної гривні від Нафтогазу не отримав, з Юрієм Вітренком ніяк не пов'язаний. І до будь-яких питань правоохоронних органів готовий.
Щоправда мені ніхто питань з цієї історії не ставив, не ставить і ставити мені не збирається. Чекаю від шанованого народного депутата спростування.
І вибачень, якщо Микола сам так вирішить чи так визнає суд".
Будь ласка, зачекайте...
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Тим не менше, це факт, а висловлювання шанованої поетеси має історичне коріння. Слово "жид" не було зневажливим саме по собі, хоча, як відомо з української історії та літератури, єврей був або шинкар, або лихвар. Обоє не користувались повагою в народі.
Наприклад, поляки і зараз його вживають. Гугл перекладач перекладає з української слово "єврей" ось так: Żyd.
Думаю, ви надто хворобливо поставились до слів Ліни Костенко.
Якщо Вітренка тягають за ту оренду, то слід вважати Вітренка розумово відсталим або в нього "Останній день Помпеї"
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻
«Нафтогаз» просить у США додаткові обсяги газу для проходження зими...
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Вам не здається, що хтось постійно п...ть гроші?
А що стосується методів "боротьби" ( публічна людина дозволяє собі інформувати суспільство про якісь злочини, не перевіривши джерела, користуючись чутками, домислами і плітками), то вся прислуга та її любІтЄлі цими методами користуються ще з 2018 року... і "на цих методах" чудово зайшли в коридори влади ...
Эти суки приучают общество к тому, что сплетни и наветы заменяют Закон, а само государство опускают до уровня болтовни бабулек у криворожских подъездов 95 квартала...