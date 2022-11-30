Я не володію бізнес-центром, не отримував від Нафтогазу жодної гривні, чекаю спростування від Тищенка, - Адамовський

Бізнесмен Андрій Адамовський прокоментував обшуки у ексголови Нафтогазу Юрія Вітренка та свою причетність до цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Адамовський зазначив: "Друзі сьогодні мені переслали пост народного депутата Миколи Тищенка про обшуки у Юрія Вітренко. З неабияким подивом побачив там своє прізвище нібито причетне до історії, абсолютно для мене невідомої і незрозумілої.

Якби ця публікація була на лівих телеграм-каналах, я не став би на це звертати увагу, вважаючи дешевою і невдалою спробою недругів очорнити мене. Але коли публічна людина дозволяє собі інформувати суспільство про якісь злочини, не перевіривши джерела, користуючись чутками, домислами і плітками я змушений буду захищати публічно свою честь і гідність".

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Він продовжив: "Доводжу пану Тищенку, що я, на щастя чи на жаль, бізнес-центром у центрі Києва не володію, жодної гривні від Нафтогазу не отримав, з Юрієм Вітренком ніяк не пов'язаний. І до будь-яких питань правоохоронних органів готовий.

Щоправда мені ніхто питань з цієї історії не ставив, не ставить і ставити мені не збирається. Чекаю від шанованого народного депутата спростування.

І вибачень, якщо Микола сам так вирішить чи так визнає суд".

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