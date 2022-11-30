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Новини
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Я не володію бізнес-центром, не отримував від Нафтогазу жодної гривні, чекаю спростування від Тищенка, - Адамовський

адамовский

Бізнесмен Андрій Адамовський прокоментував обшуки у ексголови Нафтогазу Юрія Вітренка та свою причетність до цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Адамовський зазначив: "Друзі сьогодні мені переслали пост народного депутата Миколи Тищенка про обшуки у Юрія Вітренко. З неабияким подивом побачив там своє прізвище нібито причетне до історії, абсолютно для мене невідомої і незрозумілої.

Якби ця публікація була на лівих телеграм-каналах, я не став би на це звертати увагу, вважаючи дешевою і невдалою спробою недругів очорнити мене. Але коли публічна людина дозволяє собі інформувати суспільство про якісь злочини, не перевіривши джерела, користуючись чутками, домислами і плітками я змушений буду захищати публічно свою честь і гідність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці проводять обшуки у ексголови НАК "Нафтогаз" Вітренка по справі про сплаті оренди бізнесмену Адамовському, - Тищенко

Він продовжив: "Доводжу пану Тищенку, що я, на щастя чи на жаль, бізнес-центром у центрі Києва не володію, жодної гривні від Нафтогазу не отримав, з Юрієм Вітренком ніяк не пов'язаний. І до будь-яких питань правоохоронних органів готовий.

Щоправда мені ніхто питань з цієї історії не ставив, не ставить і ставити мені не збирається. Чекаю від шанованого народного депутата спростування.

І вибачень, якщо Микола сам так вирішить чи так визнає суд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після відставки Вітренка "Нафтогаз" оголосив про збитки на 57 мільярдів

Автор: 

Адамовський Андрій (128) Вітренко Юрій (633) Тищенко Микола (353)


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Топ коментарі
+14
Коля-каклєта хоче, шоб йому засвітили у пику, як ліхіє 90-ті. У Колі-каклєти ностальгія по тому часу і він в принципі не знає слова ,,вибачення", тільки отримавши по морді, Коля зрозуміє, шо був ,,неправ"
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30.11.2022 01:39 Відповісти
+13
О ! Колякатлета прявився! А де воно було всі ці місяці війни?
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30.11.2022 02:08 Відповісти
+9
спростування коля може дати котлєтами, або лімонами.
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30.11.2022 01:27 Відповісти
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спростування коля може дати котлєтами, або лімонами.
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30.11.2022 01:27 Відповісти
Коля-каклєта хоче, шоб йому засвітили у пику, як ліхіє 90-ті. У Колі-каклєти ностальгія по тому часу і він в принципі не знає слова ,,вибачення", тільки отримавши по морді, Коля зрозуміє, шо був ,,неправ"
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30.11.2022 01:39 Відповісти
Не ***** ********
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30.11.2022 01:56 Відповісти
О ! Колякатлета прявився! А де воно було всі ці місяці війни?
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30.11.2022 02:08 Відповісти
В Трускавецьких котлах тримав кругову оборону. Видно прорвався...в боєм
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30.11.2022 06:57 Відповісти
В Трускавці не той розмах для Колі. В Чернівцях він тримав оборону
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30.11.2022 07:24 Відповісти
Перевіряв жеш пункт незламності у бабському монастирі
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30.11.2022 03:11 Відповісти
Гарнi ж у вас, українців, поети та письменники - юдофоби як на підбір.
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30.11.2022 07:08 Відповісти
Здохни, ублюдок
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30.11.2022 08:20 Відповісти
Зате нарід у нас юдолюб, вас би це мало потішити, ні?
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30.11.2022 07:48 Відповісти
Мене це не тішить. Не треба нікого любити чи ненавидити.
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30.11.2022 08:23 Відповісти
Якщо ви маєте на увазі Зеленського, то в мене немає до нього жодної симпатії. Мене це справді не тiшить, бо вiд любові до ненависті один крок. Я народився та виріс в Україні, і зараз, коли всі українці, не має значення, хто вони за національністю, разом дають відсіч рашистським вбивцям, мені боляче читати таки висловлювання, як оце вiд Ліни Костенко. Але я сподіваюся, що все це піде в минуле.
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30.11.2022 10:55 Відповісти
Не знаю, що ви маєте на увазі під "все це", але, з моєї точки зору, "все це" вже пішло в минуле, адже українці обрали собі ватажком іудея. З моєї точки зору це нонсенс, адже, скажімо, євреї ніколи б не обрали за голову не іудея.
Тим не менше, це факт, а висловлювання шанованої поетеси має історичне коріння. Слово "жид" не було зневажливим саме по собі, хоча, як відомо з української історії та літератури, єврей був або шинкар, або лихвар. Обоє не користувались повагою в народі.
Наприклад, поляки і зараз його вживають. Гугл перекладач перекладає з української слово "єврей" ось так: Żyd.
Думаю, ви надто хворобливо поставились до слів Ліни Костенко.
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30.11.2022 11:22 Відповісти
У якому батальйоні служить цей хлоп, "Монако" чи "Відень"?
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30.11.2022 04:49 Відповісти
Я просто ангел з купою грошей...
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30.11.2022 05:08 Відповісти
Котлєта кинув пред`яву, але не по понятіях. Відповідь не забариться.
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30.11.2022 05:33 Відповісти
Друг *********** думає,що він недоторканий.Побачимо-він правий чи ні.
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30.11.2022 05:55 Відповісти
Всі ви підараси.
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30.11.2022 06:10 Відповісти
Святиє люді.
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30.11.2022 07:20 Відповісти
От тільки депутат не шановний, а балабол-мітбол.
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30.11.2022 07:21 Відповісти
Було відео, як колякатлета у ресторані м.Львова, смачно пообідав, а потім, побачивши, що бармен відволікся на іншого клієнта, насунув кепку на очі і чкурнув по оболонські. Він як фігаро, або фантом.
Якщо Вітренка тягають за ту оренду, то слід вважати Вітренка розумово відсталим або в нього "Останній день Помпеї"
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30.11.2022 08:04 Відповісти
А хто з них українець ?
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30.11.2022 08:14 Відповісти
бляха, назвати колю катлєту шановним...ну то таке собі.
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30.11.2022 08:18 Відповісти
Це нехай розслідують.

𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻

«Нафтогаз» просить у США додаткові обсяги газу для проходження зими...

Раніше Кабмін передав "Нафтогазу" 12,7 млрд грн від уряду Канади на закупівлю газу...

Вам не здається, що хтось постійно п...ть гроші?
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30.11.2022 09:20 Відповісти
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30.11.2022 09:23 Відповісти
Коля-кАтлєта" шановний народний депутат"??? Шановний хіба що серед шобли СН...
А що стосується методів "боротьби" ( публічна людина дозволяє собі інформувати суспільство про якісь злочини, не перевіривши джерела, користуючись чутками, домислами і плітками), то вся прислуга та її любІтЄлі цими методами користуються ще з 2018 року... і "на цих методах" чудово зайшли в коридори влади ...
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30.11.2022 09:44 Відповісти
73% мудрого наріда зробили правильний вибір.. хуже не будет...я вам ничего не должен Епоха бедності тю тю..готовим шашлікі...
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30.11.2022 10:07 Відповісти
Узнавать о преступлениях общество должно из приговора суда. До этого работает Закон тайны следствия.

Эти суки приучают общество к тому, что сплетни и наветы заменяют Закон, а само государство опускают до уровня болтовни бабулек у криворожских подъездов 95 квартала...
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30.11.2022 10:40 Відповісти
 
 