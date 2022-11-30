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Новини Війна
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Іран надав сотні безпілотників Росії для застосування в Україні, - Пентагон

дрон,іранський

За даними міністерства оборони США, кількість бойових БПЛА, які іранський режим передав росіянам для ударів по Україні, сягає "сотень" одиниць.

Про це сказав на пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що Іран надав принаймні сотні цих безпілотників Росії для застосування в Україні",- зазначив представник Міноборони США.

Він відмовився назвати конкретні цифри, однак зауважив, що Росія продовжує шукати способи придбати додаткові бойові системи.

Представник Пентагону також висловив занепокоєння взаємодією Ірану і Росії. За його словами, вони "продовжують експортувати терор і використовувати ці системи для нападу на невійськові цілі, включно з цивільними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії закінчуються боєприпаси, тому вона просить Іран про допомогу, - Столтенберг

Автор: 

Іран (2299) Пентагон (1441) росія (66461) дрони (5012)


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Топ коментарі
+9
Пентагон в свою відповідь виражає сотні разів глибоке розуміння і занепокоєння 🤦🤦🤦
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30.11.2022 06:54 Відповісти
+8
Це Занепокоєння вже починає Занепокоювати бл(🤬дь!!!
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30.11.2022 07:31 Відповісти
+7
Нагадайте мені, чому посольство ірану досі є в Україні?! Чи знову не на часі критикувати зелених довпойопів у владі?
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30.11.2022 07:33 Відповісти
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Пентагон в свою відповідь виражає сотні разів глибоке розуміння і занепокоєння 🤦🤦🤦
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30.11.2022 06:54 Відповісти
То може і самі поставите хоть десятки ударних безпідотників?
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30.11.2022 07:00 Відповісти
нададуть США.
перестаньте вже клованів відбулавлювати....
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30.11.2022 07:18 Відповісти
за вашою "хоч поржем" - токарі снаряди не встигають точити...
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30.11.2022 07:20 Відповісти
не бачив ще згодноґо зеленого схуднiвшего....
за війну навіть не йдеться - бо там, ****, снайпери, а зелені крупні....
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30.11.2022 07:33 Відповісти
їбануті - кацапи, іран, північна карея, кітай....
маючий логіку додасть в ряд....
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30.11.2022 07:09 Відповісти
Це Занепокоєння вже починає Занепокоювати бл(🤬дь!!!
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30.11.2022 07:31 Відповісти
Нагадайте мені, чому посольство ірану досі є в Україні?! Чи знову не на часі критикувати зелених довпойопів у владі?
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30.11.2022 07:33 Відповісти
Між "ми знаємо" і "МИ на собі відчуваємо" є трохи різниці...якби ж то на деякий час помінятись місцями...гляди, і рішення б були, а не тільки занепокоєння.
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30.11.2022 07:38 Відповісти
на Цензорі стоко хейтерів Америкі - діди за ковбасу по 2.20,
кацапи на зарплаті, і просто *******.... - дивіться сюди....
США - Іран - 1 :0.
США в 1/16.
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30.11.2022 07:59 Відповісти
Пiдкоректую вас, пане: діди за ковбасу по 2.20, діди за вафлi по 2.20.
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30.11.2022 08:07 Відповісти
пан Саня - Україна кацапню поховає - тут нема сумніву.
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30.11.2022 08:17 Відповісти
Ще й триколор iм в дупу запхне.
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30.11.2022 08:31 Відповісти
США: Афган обосралися
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30.11.2022 08:13 Відповісти
пентагон, ми без вас знаємо, що їх сотні. якщо ви не помітили, вони до нас такою кількістю, сотнями, вже прилетіли.
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30.11.2022 08:15 Відповісти
Його спитали, він відповів. Що тобі не так?
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30.11.2022 09:15 Відповісти
Не пентагон а какая то пресс служба оон.
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30.11.2022 08:59 Відповісти
зелені тіка тока злупилися було на шоссе - три танки в одну сторону на Київ...
але тут прийшли хлопці з джавелінами і запитанням, а з якого *** собственно? - і почали палити....
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30.11.2022 09:06 Відповісти
чому зелене чмо і досі не дало вказівку депортувати ВСІХ іранських студентів?
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30.11.2022 09:30 Відповісти
 
 