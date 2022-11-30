Іран надав сотні безпілотників Росії для застосування в Україні, - Пентагон

За даними міністерства оборони США, кількість бойових БПЛА, які іранський режим передав росіянам для ударів по Україні, сягає "сотень" одиниць.

Про це сказав на пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що Іран надав принаймні сотні цих безпілотників Росії для застосування в Україні",- зазначив представник Міноборони США.

Він відмовився назвати конкретні цифри, однак зауважив, що Росія продовжує шукати способи придбати додаткові бойові системи.

Представник Пентагону також висловив занепокоєння взаємодією Ірану і Росії. За його словами, вони "продовжують експортувати терор і використовувати ці системи для нападу на невійськові цілі, включно з цивільними".

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