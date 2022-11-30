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Новини Війна
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Минулого тижня у лікарні Донецька доставили понад 720 поранених окупантів, - Генштаб

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Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Також, як зазначається, в тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.

Також читайте: До 20 загиблих та понад 30 поранених: ЗСУ уразили розташування підрозділу окупантів у Сватовому, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6878) поранення (2824)


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30.11.2022 06:58 Відповісти
У Чехії вимагають відключити від води та електрики посольство росії.
"Ми дамо рос-посольству скуштувати їхній власний суп. Ми хочемо, щоб електро- та водопостачальники відключили всі будівлі в Празі, які належать рф. Нехай і вони мерзнуть у темряві, як, наприклад, кияни".
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30.11.2022 07:01 Відповісти
https://youtu.be/-jHT1Tiditw ЗСУ мало не відправили танк росіян у космос
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30.11.2022 07:02 Відповісти
сподіваюсь всі 720 здохли чи каліки...
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30.11.2022 07:36 Відповісти
https://youtu.be/QieNyDUAk1I 6 целей в день! Украинец стал рекордсменом по уничтожению бронированной техники из "Джавелина"
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30.11.2022 07:50 Відповісти
зачем так заморачиваться...
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30.11.2022 09:05 Відповісти
 
 