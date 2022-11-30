Минулого тижня у лікарні Донецька доставили понад 720 поранених окупантів, - Генштаб
Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Також, як зазначається, в тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.
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"Ми дамо рос-посольству скуштувати їхній власний суп. Ми хочемо, щоб електро- та водопостачальники відключили всі будівлі в Празі, які належать рф. Нехай і вони мерзнуть у темряві, як, наприклад, кияни".