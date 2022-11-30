Авіація завдала 15 ударів по районах зосередження ворога і 2 - по позиціях ЗРК. Вражено важливий об’єкт окупантів, - Генштаб
Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, за минулу добу наші воїни збили 3 БпЛА типу "Орлан-10".
Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.
Топ коментарі
+11 Mykola Trofimenko #544375
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+7 петро удеч #477971
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+6 Максім ХОЙ #398010
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Закликаємо сторони припинити кровопролиття та завершити конфлікт за столом перемовин.
В іншому випадку керівництву України доведеться вжити заходів щодо захисту україномовного населення на території вказаних Республік. Україна завжди готова стати гарантом миру та безпеки для своїх людей.
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"...Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы ее подсократить, чем мы с успехом и занимаемся. И не надо бояться оставить Киев без света, не надо бояться Гааги. Надо бояться, что мы проиграем, это будет катастрофа"
Анекдот згадався вульгарний:
- Сьогодні цілий день провів із дружиною у жіночій консультації. Надивився всякого. Загальне враження - кого тільки не *буть!