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Новини Війна
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Авіація завдала 15 ударів по районах зосередження ворога і 2 - по позиціях ЗРК. Вражено важливий об’єкт окупантів, - Генштаб

повітряні,сили

Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, за минулу добу наші воїни збили 3 БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

Також читайте: Повітряні сили знищили російські бомбардувальник та штурмовик

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6878) Повітряні сили (2814)


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Топ коментарі
+11
МЗС України висловлює глибоке занепокоєння з приводу тристороннього конфлікту, який виник між Бєлгородською, Курською та Воронезькою народними республіками.

Закликаємо сторони припинити кровопролиття та завершити конфлікт за столом перемовин.
В іншому випадку керівництву України доведеться вжити заходів щодо захисту україномовного населення на території вказаних Республік. Україна завжди готова стати гарантом миру та безпеки для своїх людей.
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30.11.2022 07:18 Відповісти
+7
від "да сколько там єтой Украини" до "неприлично большой"... гм, не пройшло і 9 місяців, а як заспівали. Катастрофа буде, не переживайте. І знаєте, що буде найсмішніше-дивитись, як ви самі себе будете жерти.
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30.11.2022 07:28 Відповісти
+6
Частина Курської області на декілька годин залишилась без світла. РФ звинувачує у цьому ЗСУ
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30.11.2022 07:04 Відповісти
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Частина Курської області на декілька годин залишилась без світла. РФ звинувачує у цьому ЗСУ
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30.11.2022 07:04 Відповісти
шось мало, на декілька годин...
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30.11.2022 07:17 Відповісти
пристрілюємся,далі буде ...
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30.11.2022 07:19 Відповісти
МЗС України висловлює глибоке занепокоєння з приводу тристороннього конфлікту, який виник між Бєлгородською, Курською та Воронезькою народними республіками.

Закликаємо сторони припинити кровопролиття та завершити конфлікт за столом перемовин.
В іншому випадку керівництву України доведеться вжити заходів щодо захисту україномовного населення на території вказаних Республік. Україна завжди готова стати гарантом миру та безпеки для своїх людей.
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30.11.2022 07:18 Відповісти
Дійшло нарешті, що останній аргумент - "а я нікого не вбивала особисто, я лише говорила", для неї не спрацює. Ну, так, тільки говорила, а висіти буде однаково. Тому ніяких уже казок про "денацифікацію". Це боротьба за своє життя, продовження свого існування. Будь-якими методами.
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"...Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы ее подсократить, чем мы с успехом и занимаемся. И не надо бояться оставить Киев без света, не надо бояться Гааги. Надо бояться, что мы проиграем, это будет катастрофа"
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30.11.2022 07:17 Відповісти
від "да сколько там єтой Украини" до "неприлично большой"... гм, не пройшло і 9 місяців, а як заспівали. Катастрофа буде, не переживайте. І знаєте, що буде найсмішніше-дивитись, як ви самі себе будете жерти.
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30.11.2022 07:28 Відповісти
Яка гидка перекошена мордяка. І хтось же з нею спить, збоченець якийсь?
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30.11.2022 07:29 Відповісти
Ще "кращий" красаучек- хач з метровим шнобелем...
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30.11.2022 08:16 Відповісти
Ну, судячи з того, що двоє дітей, Кеосаян з нею все ж таки спить. Або із ймовірністю 90% - спав. Тому що насправді - бр-р-р-р...
Анекдот згадався вульгарний:

- Сьогодні цілий день провів із дружиною у жіночій консультації. Надивився всякого. Загальне враження - кого тільки не *буть!
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30.11.2022 08:21 Відповісти
 
 