Авіація завдала 15 ударів по районах зосередження ворога і 2 - по позиціях ЗРК. Вражено важливий об’єкт окупантів, - Генштаб

Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, за минулу добу наші воїни збили 3 БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

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