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Окупанти вдарили із "Градів" та важкої артилерії по Нікополю і Марганецькій громаді, - ОВА

дніпропетровщина,нікополь

Ворог вдарив із "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини…На ранок накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду. Туди прилетіли майже 30 снарядів. Люди неушкоджені", - зазначає він.

За словами Резніченка, представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територiй. З'ясовують деталі.

У інших районах людей усю ніч попереджала сирена. Та обійшлося без атак. І на цю хвилину спокійно.

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Автор: 

армія рф (18043) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1264) Дніпропетровська область (3936)


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