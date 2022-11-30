У Брянській області РФ горять резервуари з нафтопродуктами, площа пожежі - 1800 кв. м. ФОТО

У сусідній з Україною Брянській області РФ нині горять резервуари з нафтопродуктами/

Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз, інформує Цензор.НЕТ.

"Резервуари з нафтопродуктами горять у Суражському районі Брянської області, площа пожежі - 1800 кв. м, інформації про постраждалих не надходило", - цитує Богомаза "РИА-Новости".

Більше інформації наразі не відомо.

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