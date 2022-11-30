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У Брянській області РФ горять резервуари з нафтопродуктами, площа пожежі - 1800 кв. м. ФОТО

У сусідній з Україною Брянській області РФ нині горять резервуари з нафтопродуктами/

Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз, інформує Цензор.НЕТ.

"Резервуари з нафтопродуктами горять у Суражському районі Брянської області, площа пожежі - 1800 кв. м, інформації про постраждалих не надходило", - цитує Богомаза "РИА-Новости".

Більше інформації наразі не відомо.

Також читайте: У Донецьку спалахнула пожежа на нафтобазі. ВІДЕО+ФОТО

У Брянській області РФ горять резервуари з нафтопродуктами, площа пожежі - 1800 кв. м 01

Автор: 

пожежа (4365) росія (66461) нафтопродукти (613)


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Топ коментарі
+28
Зранку приємна новина! От би ще на аеродромі в Енгельсі щось подібне разом з їхніми літаками та ракетами сталося
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30.11.2022 08:06 Відповісти
+24
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на немцев руZZких партизаны.
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30.11.2022 08:08 Відповісти
+23
Стояли уныло резервуары
Вороны на них даже срать не хотели
Как вдруг прозвучали глухие удары
И в Брянске ****** все окну прикипели....
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30.11.2022 08:20 Відповісти
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Цензор! Якщо це росіянин, то писати потрібно Алєксандр, а не Олександр.

Але бавовною задоволен!
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30.11.2022 08:00 Відповісти
А чому ты, Александр Александров, український прапор начепив?
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30.11.2022 08:05 Відповісти
*ти
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30.11.2022 08:06 Відповісти
Это если бы мне было нечего делать и я прикопался бы к столбу, мол, э. дружбан с погонялом pillar, а че у тебя нарисован deutche Flagge...
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30.11.2022 08:17 Відповісти
Слушне зауваженя. Але я був зареєстрований тут через всратий фейсбук, а там міняти своє ім'я бо зна як, та ще й раз в два місяці
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30.11.2022 08:12 Відповісти
зачем отвечать новорегу , с немецким флагом, с именем джек.....
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30.11.2022 08:29 Відповісти
6 рокiв - новорег?
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30.11.2022 08:40 Відповісти
при просмотре , вылезла дата регистрации 2022....сейчас 2016...не понимаю как так....
за новорега прошу прощения, в остальном в масть
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30.11.2022 11:00 Відповісти
до твого нiка я теж можу прикопатись - 4 помилки у двох словах
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30.11.2022 08:46 Відповісти
Вибач. 🖐Чесно кажучи, я так спочатку i подумав (труднощi реєстрацiї) Але хотiв перевiрити
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30.11.2022 08:39 Відповісти
В інтерннті є купа подробних інструкцій, як міняти ім'я у фейсбуці.
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30.11.2022 12:16 Відповісти
А якщо пишеш українською, то "задоволений". Грамотєй, ***
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30.11.2022 08:32 Відповісти
Пробачте До великої війни усе життя розмовляв російською, але вже запам'ятав, як писати російськи імена.
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30.11.2022 09:02 Відповісти
Мова має значення, бо формує менталітет. Відносно перепалки між дописувачами-не варто. Творімо добро і добро повернеться. Виправляймо , допомагаймо з мовою, але толерантно і з доброзичливістю (а виправляти треба, бо мова як джерело-не чистячи не нап"єшся доброї води). Від події-задоволення. СЛАВА УКРАЇНІ!
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30.11.2022 10:06 Відповісти
Гори засрашка👍
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30.11.2022 08:01 Відповісти
В окремо взятій країні побудували комунізм. Перевиробництво. Залишки утілізують. Все ОК
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30.11.2022 08:04 Відповісти
Зранку приємна новина! От би ще на аеродромі в Енгельсі щось подібне разом з їхніми літаками та ракетами сталося
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30.11.2022 08:06 Відповісти
Народ греется абы чем - наверное отопление отключили.
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30.11.2022 08:07 Відповісти
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на немцев руZZких партизаны.
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30.11.2022 08:08 Відповісти
Стояли уныло резервуары
Вороны на них даже срать не хотели
Как вдруг прозвучали глухие удары
И в Брянске ****** все окну прикипели....
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30.11.2022 08:20 Відповісти
Скулил весь трауром оркестр,
Бо в Брянке слышались удары.
Явился к ванье сам песец -
И это вам не тары-бары.
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30.11.2022 08:38 Відповісти
бавовна - сказав сержант.
а шо ви сукі кацапські хотіли.
хліба з соллю, пляді хотілі?
всю цю ***** пректатив старшина -
до зброї малишня!
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30.11.2022 08:39 Відповісти
Сумували нафтодіжки у Брянському краї
Тільки пташечки до них по нужді літали
Раптом виникла бавовна, ватра розгоралась
Що кацапи довбані з ..балами сталось?
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30.11.2022 11:12 Відповісти
Лінза апять куріт...
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30.11.2022 08:12 Відповісти
**************?
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30.11.2022 08:13 Відповісти
Н6ет ничего прекрасней , чем приятная утренняя весточка.
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30.11.2022 08:19 Відповісти
Сторож покурив біля колгоспної заправки Якраз там площа 18 соток
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30.11.2022 08:25 Відповісти
1800 метрів квадратних- це 180 сотих.
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30.11.2022 15:24 Відповісти
Ти де вчився горе ? Гектар має 10 000 м2 =100 соток . А ти написав що 180 соток . Сідай 2
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02.12.2022 06:01 Відповісти
кацапи гріються?
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30.11.2022 08:32 Відповісти
Чорна скринька?)
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30.11.2022 08:39 Відповісти
Аж душу гріють, такі повідомлення, якби ж ще в енгельсі аеродром разом з літаками загорівся, то був би найкращий подарунок від Святого Миколая, усім українцям.
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30.11.2022 08:40 Відповісти
Крали нафту..підпалили..спишуть
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30.11.2022 08:49 Відповісти
Хоть кто нибуть прикиньте реально это
горит на площади 30*60 метров --две ЖД цыстерны
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30.11.2022 08:49 Відповісти
Ну реально 18соток , в нас в агро фірмі більша заправка
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30.11.2022 09:34 Відповісти
соблюдайте технику безопасности - будет вам счастье, а иначе - несчастье... белые стихи, если речь о поэзии
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30.11.2022 09:04 Відповісти
ruska ropa pali się najładniej
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30.11.2022 09:12 Відповісти
марка урал - это тебе не шутка
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30.11.2022 11:19 Відповісти
мені нравицця, як воно горить
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30.11.2022 09:28 Відповісти
Не куріть де попало, куріть де не попало!
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30.11.2022 10:28 Відповісти
Як там кажуть:
Гори , гори ясно
Щоб не погасло!
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30.11.2022 11:03 Відповісти
"И еще неоднократно!!!"
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30.11.2022 11:20 Відповісти
Отлично!
В Брянске живёт мой ... сват (отец жены моего сына) -- непрошибаемый путинист и, соответственно, долбо@б. Пусть насладится дымком. Рад за него.
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30.11.2022 11:19 Відповісти
1800 кв.м ні вже 4000 .тасс повідомив.
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30.11.2022 13:43 Відповісти
Гори гори ясно щоб не погасло.
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30.11.2022 16:11 Відповісти
1800 = 60 на 30 метрів.
Мєлочь но проятно.
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30.11.2022 18:17 Відповісти
 
 