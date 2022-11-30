Під Мелітополем прогриміли вибухи у клубі, де розселилися новоприбулі мобілізовані РФ, - Федоров

У селищі Мирне Мелітопольського району, у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ, пролунало декілька гучних вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після 1-ї ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ. Настільки потужно "погуляли", що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя. Уточнюємо інформацію щодо ворожих втрат", - написав він.

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