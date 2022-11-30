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Під Мелітополем прогриміли вибухи у клубі, де розселилися новоприбулі мобілізовані РФ, - Федоров

мелітополь

У селищі Мирне Мелітопольського району, у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ, пролунало декілька гучних вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після 1-ї ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ. Настільки потужно "погуляли", що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя. Уточнюємо інформацію щодо ворожих втрат", - написав він.

Також читайте: Зрадники у Мелітополі шукають шляхи втечі до РФ, - мер Федоров

Автор: 

вибух (4535) Мелітополь (773) Федоров Іван (652)


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Топ коментарі
+11
Учора в клубі були танці...там танцювали "груз200"
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30.11.2022 08:24 Відповісти
+10
Учора в клубі були танці-там поздихали лапатні новобранці...
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30.11.2022 08:32 Відповісти
+6
мобіки гороху переїли?
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30.11.2022 08:24 Відповісти
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мобіки гороху переїли?
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30.11.2022 08:24 Відповісти
Гарно чмобіки погуляли в клубі 🔥
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30.11.2022 08:24 Відповісти
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30.11.2022 09:40 Відповісти
Учора в клубі були танці...там танцювали "груз200"
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30.11.2022 08:24 Відповісти
...а зараз дискотека. Група ВВ прокрутить вам пару дисків про танці, татататанці
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30.11.2022 08:38 Відповісти
Нєфуй по клубам шастать.
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30.11.2022 08:31 Відповісти
Нефуй до Украi'ни шастать!
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30.11.2022 08:34 Відповісти
Нєфуй шастать по українським клубам! Хай ******** на свою парашу і там бухають хоть повсираються.
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30.11.2022 13:21 Відповісти
Учора в клубі були танці-там поздихали лапатні новобранці...
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30.11.2022 08:32 Відповісти
Бомбезне розселення
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30.11.2022 08:33 Відповісти
Gute Nacht, orki!
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30.11.2022 08:44 Відповісти
Сьогодні в клЮбі будуть танці , тінцв і співатиме Кабиздон .
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30.11.2022 08:49 Відповісти
Сегодня праздник у девчат,
Сегодня будут танцы.:
не шутка нынче ладу оторвать...
За пазухой имея пранцы.
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30.11.2022 08:52 Відповісти
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30.11.2022 09:00 Відповісти
Продовжили святкувати мобілізацію
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30.11.2022 09:08 Відповісти
Ну то з приїздом вас! Концерт в вашу честь, в програмі виступ кобзона
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30.11.2022 09:31 Відповісти
От так! Навіть "хахляцкава сала" не встигли скуштувать!

- Куме! Ви новину чули?
- Яку?
- У Курганській області Росії мобілізованим почали, перед тим як "забрить лоба", видавать безплатно по кілограму сала...
- Так все правильно! То "соборування" передсмертне! Поки доїдуть до України - сало з"їдять Бо в Україні не встигнуть "хахляцкава сала" скуштувать - їх самих засмажить можуть прямо в ешелоні!

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30.11.2022 10:16 Відповісти
Сьогодні в клюбі будуть танці!
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30.11.2022 10:56 Відповісти
 
 