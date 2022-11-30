Під Мелітополем прогриміли вибухи у клубі, де розселилися новоприбулі мобілізовані РФ, - Федоров
У селищі Мирне Мелітопольського району, у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ, пролунало декілька гучних вибухів.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після 1-ї ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ. Настільки потужно "погуляли", що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя. Уточнюємо інформацію щодо ворожих втрат", - написав він.
Топ коментарі
+11 Garry Grant
показати весь коментар30.11.2022 08:24 Відповісти Посилання
+10 Александр Чуднивец #474549
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+6 Тетяна Тать
показати весь коментар30.11.2022 08:24 Відповісти Посилання
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Сегодня будут танцы.:
не шутка нынче ладу оторвать...
За пазухой имея пранцы.
- Куме! Ви новину чули?
- Яку?
- У Курганській області Росії мобілізованим почали, перед тим як "забрить лоба", видавать безплатно по кілограму сала...
- Так все правильно! То "соборування" передсмертне! Поки доїдуть до України - сало з"їдять Бо в Україні не встигнуть "хахляцкава сала" скуштувать - їх самих засмажить можуть прямо в ешелоні!