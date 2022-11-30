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Новини Війна
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Війна НАТО та РФ дуже ймовірна. Також можливий конфлікт Китаю та США, - Міноборони Польщі

марцін,очепа

Імовірність війни НАТО і Росії є дуже високою, також можливий конфлікт між Китаєм і США.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Марцін Очепа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, ймовірність війни, до якої може бути залучена Польща, є дуже високою. Він зазначив, що до подібного сценарію не можна ставитись лише гіпотетично.

"Якщо щось політично ймовірне бодай на 30 відсотків, я вже до цього готуюся. І ймовірність конфлікту між Росією та НАТО сьогодні дуже висока, як і ймовірність конфлікту між Китаєм та США", - сказав Очепа.

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Заступник міністра заявив, що якщо подивитися на досвід XX століття, то сьогодні у світі відбуваються події, аналогічні до другої холодної війни.

"Високий ризик ескалації війни змушує терміново шукати консенсус з питань безпеки, оборони та зовнішньої політики. Тут важко перебільшити. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, - це не один із повоєнних конфліктів, а повномасштабний конфлікт за участю найбільшої країни світу", - зазначив він.

Чиновник наголосив, що Польщі необхідно співпрацювати не лише з Європою в рамках НАТО, а й з країнами Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема з Південною Кореєю.

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Автор: 

Китай (4739) НАТО (6638) Польща (8663) прогноз (1398) росія (66461) США (23613)


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Топ коментарі
+11
Ніякої війни НАТО - парашия не буде. Не треба себе тішити дурними ілюзіями - бо кацапам тупо немає чим і ким воювати. З боку парашиї, напад на якусь країну НАТО може бути виключно, як акт відчаю з метою приховати поразку в Україні.
Війна США - китай цілком реальна, однак ймовірність не більше 30%.
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30.11.2022 08:56 Відповісти
+7
я би подивився на війну НАТО і паРаші...
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30.11.2022 08:49 Відповісти
+6
Ця війна буде дуже швидкою - не встигнеш сходити за попкорном, як над кремлем піднімуть білий прапор.
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30.11.2022 08:51 Відповісти
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''холодна'' війна? Ви так це бачите? Художник, мля
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30.11.2022 08:48 Відповісти
Интересное заявление.
с РФ, нато готово воевать.
А с Китаем, пусть США отдуваются.
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30.11.2022 11:24 Відповісти
я би подивився на війну НАТО і паРаші...
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30.11.2022 08:49 Відповісти
Ця війна буде дуже швидкою - не встигнеш сходити за попкорном, як над кремлем піднімуть білий прапор.
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30.11.2022 08:51 Відповісти
ну запис то буде!
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30.11.2022 09:28 Відповісти
я теж був здивований таким прогнозом..
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30.11.2022 08:51 Відповісти
Китай і США вірогідність є.але китайцям більш необхідні інвестиції а Сі потрібні більше гроші,бо у них в економіці якась лажа,і китайози щось догадуються та бунтувати надумали.
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30.11.2022 08:54 Відповісти
НАТа не втручається у «канхлікт.
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30.11.2022 08:55 Відповісти
Ніякої війни НАТО - парашия не буде. Не треба себе тішити дурними ілюзіями - бо кацапам тупо немає чим і ким воювати. З боку парашиї, напад на якусь країну НАТО може бути виключно, як акт відчаю з метою приховати поразку в Україні.
Війна США - китай цілком реальна, однак ймовірність не більше 30%.
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30.11.2022 08:56 Відповісти
московити готують чергову хвилю мобілізації. там буде конвеєр через який вони планують пропустити мільйони. принаймі в їхній базі вже 7 мільйонів голів..
так що воювати є ким
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30.11.2022 09:14 Відповісти
Цілком ймовірно, що перед фіналом, коли вже все посиплеться, тубільці з бензоколонки рипнуться на якусь Швецію, щоб сказати - ми програли НАТО
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30.11.2022 09:15 Відповісти
Свирбіло, свирбіло у рашенфюрера і таки висвірбіло через Україну пощупати, і подержати за горло НАТО, хоча б віртуально, через вимушені дії НАТО щодо допомоги маленькій країні, яка бореться вже 400 років з нелюдями. Знайшло падло час, коли країну приспали недолугі керівники, яких обрав не найкращий відсоток громадян. Це шапіто має припинити своє існування. Не смішно, і не весело.
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30.11.2022 10:51 Відповісти
Всім хто хоче жити спокійно і в безпеці,потрібно готуватись до війни.Захід тільки починає прозрівати.А пора б давно,як мінімум з 2008 року!Ну з 2014,то вже просто злочинна недбалість!
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30.11.2022 09:42 Відповісти
Какая нах с поРашей война?!Украину взять не могут!и не возьмёт путинХуйло!!!
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30.11.2022 09:53 Відповісти
Якщо війна Нато з московією буде, то на території держави не члена нато і не на території лаптів. Це само можна сказати про війну китая з нато. Найдуть жертву і будуть розігрувати свої козиря на її території, ще можливо руками жертви, бо самі воювати не хочуть.
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30.11.2022 11:42 Відповісти
 
 