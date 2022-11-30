Війна НАТО та РФ дуже ймовірна. Також можливий конфлікт Китаю та США, - Міноборони Польщі

Імовірність війни НАТО і Росії є дуже високою, також можливий конфлікт між Китаєм і США.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Марцін Очепа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, ймовірність війни, до якої може бути залучена Польща, є дуже високою. Він зазначив, що до подібного сценарію не можна ставитись лише гіпотетично.

"Якщо щось політично ймовірне бодай на 30 відсотків, я вже до цього готуюся. І ймовірність конфлікту між Росією та НАТО сьогодні дуже висока, як і ймовірність конфлікту між Китаєм та США", - сказав Очепа.

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Заступник міністра заявив, що якщо подивитися на досвід XX століття, то сьогодні у світі відбуваються події, аналогічні до другої холодної війни.

"Високий ризик ескалації війни змушує терміново шукати консенсус з питань безпеки, оборони та зовнішньої політики. Тут важко перебільшити. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, - це не один із повоєнних конфліктів, а повномасштабний конфлікт за участю найбільшої країни світу", - зазначив він.

Чиновник наголосив, що Польщі необхідно співпрацювати не лише з Європою в рамках НАТО, а й з країнами Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема з Південною Кореєю.

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