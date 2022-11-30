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Новини Війна
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За 9 місяців радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено понад 240 тис. повітряних цілей противника. Близько 80% знищується, - Залужний

За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 80% знищується нашими вогневими засобами.

"Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів. Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами", - зазначив Залужний.

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За 9 місяців радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено понад 240 тис. повітряних цілей противника. Близько 80% знищується, - Залужний 01

Автор: 

Залужний Валерій (728) Повітряні сили (2814)


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Топ коментарі
+3
Файно.знищено 80% - тобто 200 000. Боюсь ,що реальність трохи гірша і в процентному і в абсолютному відношенні.Але іммунітет на удари по-любому міцнішає ,що є закономірно ,згідно законів діалектики
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30.11.2022 08:59 Відповісти
+1
Вітаємо зі святом та бажаєм максимально знищувати та виявляти цілі!
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30.11.2022 10:53 Відповісти
+1
не по всіх виявлених цілях стріляють. Виявити літак можна і на відстані, на яку ракета не долетить.
А 80% - напевно, саме від атакованих нами цілей.
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30.11.2022 11:40 Відповісти
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Файно.знищено 80% - тобто 200 000. Боюсь ,що реальність трохи гірша і в процентному і в абсолютному відношенні.Але іммунітет на удари по-любому міцнішає ,що є закономірно ,згідно законів діалектики
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30.11.2022 08:59 Відповісти
Де сказано, що знищено 80%?
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30.11.2022 09:13 Відповісти
не по всіх виявлених цілях стріляють. Виявити літак можна і на відстані, на яку ракета не долетить.
А 80% - напевно, саме від атакованих нами цілей.
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30.11.2022 11:40 Відповісти
не файно ) во-первых, в это 240000 входят цели появившиеся на радарах и всё, один и тот же самолет может за 9 месяцев войны появится на радарах сотни раз.
во-вторых, 80 процентов уничтоженных это из тех, по кому был открыт огонь, а это далеко не все зафиксированные. Это может одна из десяти целей. Радары у нас работают гораздо дальше, чем средства поражения целей.
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30.11.2022 12:07 Відповісти
Криворуко написано. Напевно малось на увазі 80% ракет та Шахидів, бо авіація явно має менший відсоток втрат. Журналісти якось дуже спішать донести інформацію і роблять ляпи. Вирвали інфу з контексту і навіть не прочитали як це виглядає. Сумно, не будьте схожими на постійно лгущих москалів.
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30.11.2022 09:41 Відповісти
Вітаємо зі святом та бажаєм максимально знищувати та виявляти цілі!
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30.11.2022 10:53 Відповісти
Та Киев взяли за два дня курица🐔 Симоньян раструбила що вторая армия Третьего Мира круче Пентагона и НАТО..а труп чЛєніна в Мавзолєє то ваше..летчик Кожедуб

Мавзолейні депіли .вам тіки у школі Беслана воювать...школу дійсно спецназ путлера узяв за три дні...🤣🤣🦍🦍🦍
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30.11.2022 10:54 Відповісти
Цифра такая огромная потому, что бесконечное количество раз обнаруживалась одна и та же цель.
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30.11.2022 12:03 Відповісти
нормальний результат
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30.11.2022 12:14 Відповісти
 
 