За 9 місяців радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено понад 240 тис. повітряних цілей противника. Близько 80% знищується, - Залужний
За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 80% знищується нашими вогневими засобами.
"Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів. Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами", - зазначив Залужний.
Топ коментарі
+3 Lopik Kocur
показати весь коментар30.11.2022 08:59 Відповісти Посилання
+1 Нина Карпенко
показати весь коментар30.11.2022 10:53 Відповісти Посилання
+1 Николай Петров #62637
показати весь коментар30.11.2022 11:40 Відповісти Посилання
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А 80% - напевно, саме від атакованих нами цілей.
во-вторых, 80 процентов уничтоженных это из тех, по кому был открыт огонь, а это далеко не все зафиксированные. Это может одна из десяти целей. Радары у нас работают гораздо дальше, чем средства поражения целей.
Мавзолейні депіли .вам тіки у школі Беслана воювать...школу дійсно спецназ путлера узяв за три дні...🤣🤣🦍🦍🦍