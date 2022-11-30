США ще не платили за обслуговування Starlink в Україні, - Пентагон
Пентагон досі не платив за обслуговування систем супутникового зв’язку Starlink, наданих Україні Ілоном Маском.
Про це заявив під час пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Міністерство оборони Сполучених Штатів не проводило жодних платежів компанії Starlink за її системи - за можливості, які Starlink надає Україні", - відповів він на запитання, хто платить за обслуговування цих систем в Україні - Ілон Маск чи американське військове відомство.
Водночас Райдер повідомив, що міноборони США продовжує обговорювати можливість включення SpaceX до наявної системи супутникових комунікацій в Україні, які забезпечуються Пентагоном.
Нагадаємо, у жовтні компанія SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими Маском. Пізніше мільярдер уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу терміналів, оскільки це коштуватиме компанії понад $120 мільйонів до кінця 2022 року та близько $400 мільйонів упродовж наступних 12 місяців.
Згодом засновник SpaceX повідомив, що вирішив продовжити безкоштовне фінансування українського уряду. Маск навіть заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з міноборони США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ні це не в захист що він сказав про Крим, але він живе в демократичному світі і привик говорити відкрито...
Наші українці на виборах приводячи до влади шуллерів більше шкоди країні роблять чим будь які европейці всі взяті!
Ми говоримо за що ми маємо бути вдячні тому що ми беремо Starlink у нього а не він в нас!
І дуже дивно що ми не маємого такого інженера
Образование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванский университет (1995)
Состояние ▲$300 млрд (1 ноября 2021 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%BD#%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Ми користуємося Starlink Илона Маска а не навпаки!
Тема закрита з вами бо дуже прикро що нам українцям всі винні але ми ніяк не розвиваемо самі технології!
Диплом потрібен, зокрема, для того, щоб довести наявність інженерної освіти, якщо на співбесіді аплікант не схожий на інженера за перерахованими вище ознаками. Крім того, для влаштування на держбюджетну зарплату, наявність відповідної освіти/диплома є обов'язковою. Але наявність у людини лише інженерної освіти і диплому не означає що ця людина - справжній інженер.
А не все населення використовує Starlink більшість проводовим інтернетом користуються
Поділитесь потім тут з нами!