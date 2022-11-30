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США ще не платили за обслуговування Starlink в Україні, - Пентагон

starlink,старлінк

Пентагон досі не платив за обслуговування систем супутникового зв’язку Starlink, наданих Україні Ілоном Маском.

Про це заявив під час пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Міністерство оборони Сполучених Штатів не проводило жодних платежів компанії Starlink за її системи - за можливості, які Starlink надає Україні", - відповів він на запитання, хто платить за обслуговування цих систем в Україні - Ілон Маск чи американське військове відомство.

Водночас Райдер повідомив, що міноборони США продовжує обговорювати можливість включення SpaceX до наявної системи супутникових комунікацій в Україні, які забезпечуються Пентагоном.

Читайте: Starlink піднімає ціни. Для українців це буде $75/місяць. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, у жовтні компанія SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими Маском. Пізніше мільярдер уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу терміналів, оскільки це коштуватиме компанії понад $120 мільйонів до кінця 2022 року та близько $400 мільйонів упродовж наступних 12 місяців.

Також читайте: Україна попросить партнерів заплатити за Starlink, якщо Маск захоче грошей, - Резніков

Згодом засновник SpaceX повідомив, що вирішив продовжити безкоштовне фінансування українського уряду. Маск навіть заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з міноборони США.

Автор: 

Пентагон (1441) Маск Ілон (686) Starlink (268)


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Топ коментарі
+5
Після чергового візиту фбр Ілона скаже, що його знову не так зрозуміли
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30.11.2022 09:00 Відповісти
+5
каломойська нехай платить
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30.11.2022 09:04 Відповісти
+2
Я смотрю,американцы так же любят платить за коммуналку,как и мы
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30.11.2022 09:26 Відповісти
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Після чергового візиту фбр Ілона скаже, що його знову не так зрозуміли
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30.11.2022 09:00 Відповісти
каломойська нехай платить
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30.11.2022 09:04 Відповісти
Я смотрю,американцы так же любят платить за коммуналку,как и мы
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30.11.2022 09:26 Відповісти
Я дивуюсь всім хто просто обплевую людину яка дійсно геній і користуеться його винахіддям...
Ні це не в захист що він сказав про Крим, але він живе в демократичному світі і привик говорити відкрито...

Наші українці на виборах приводячи до влади шуллерів більше шкоди країні роблять чим будь які европейці всі взяті!
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30.11.2022 09:26 Відповісти
Але чомусь щодо цього демократичного генія все ж фбр проводило розслідування щодо ухиляння від сплати податків
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30.11.2022 09:39 Відповісти
Але це не є наша справа, йому відповідати, там не можливо заплатити судді, і давайте все таки дотримуватись того що вирішує суд і тільки суд!

Ми говоримо за що ми маємо бути вдячні тому що ми беремо Starlink у нього а не він в нас!
І дуже дивно що ми не маємого такого інженера
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30.11.2022 09:42 Відповісти
Коли він був інженером?
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30.11.2022 10:32 Відповісти
Гражданство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ЮАР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%BD#cite_note-4 [4] ,Род деятельности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C изобретатель , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82 программист , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 инженер , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C предприниматель , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 инвестор , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F промышленный магнат , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB Бизнес-ангел
Образование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванский университет (1995)
Состояние ▲$300 млрд (1 ноября 2021 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%BD#%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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30.11.2022 11:02 Відповісти
Ілон Рів Маск (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Elon Reeve Musk; нар. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/28_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 28 червня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Преторія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ПАР ) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 інженер , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C підприємець , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA винахідник , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 інвестор , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%88%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 мільярдер . Засновник компаній https://uk.m.wikipedia.org/wiki/SpaceX «SpaceX» , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/PayPal «PayPal» https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA#cite_note-13 [13] , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Neuralink Neuralink і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/The_Boring_Company The Boring Company , головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_Inc. «Tesla Inc.» , що керує https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4) заводом Tesla . Входить до ради директорів компанії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/SolarCity «SolarCity» , заснованої його двоюрідними братами
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30.11.2022 11:03 Відповісти
Если степень бакалавра по экономике это инженер, то таки да.
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30.11.2022 11:07 Відповісти
"Расследователи" утверждают, что диплом бакалавра физики у Маска поддельный, Фэлкон-9 - дурилка картонная, а Теслу на самом деле придумали и производят китайцы.
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30.11.2022 13:48 Відповісти
Ви можете спорити скільки хочите але факт є факт ....
Ми користуємося Starlink Илона Маска а не навпаки!
Тема закрита з вами бо дуже прикро що нам українцям всі винні але ми ніяк не розвиваемо самі технології!
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30.11.2022 19:14 Відповісти
ВІдколи люди отримали інформацію про результати Маска і почали доведено ефективно їх використовувати. Якщо людина мислить, як інженер, висловлює інженерам свої думки, як інженер, має запатентовані технічні рішення і впроваджені інженерні проекти, то вона і є справжнім інженером.
Диплом потрібен, зокрема, для того, щоб довести наявність інженерної освіти, якщо на співбесіді аплікант не схожий на інженера за перерахованими вище ознаками. Крім того, для влаштування на держбюджетну зарплату, наявність відповідної освіти/диплома є обов'язковою. Але наявність у людини лише інженерної освіти і диплому не означає що ця людина - справжній інженер.
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30.11.2022 14:43 Відповісти
За Starlink невже не можуть заплатити Ахметові Коломойські ...... вони олігархи ось з них і вимагайте.
А не все населення використовує Starlink більшість проводовим інтернетом користуються
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30.11.2022 09:36 Відповісти
Старлінк Ілона Маска рятує життя воїнів ЗСУ і забирає життя рашистів-окупантів. Старлінк поки що є збитковим, і для продовження існування компанії необхідне сприяння Маску в отриманні фінансової допомоги з бюджету Пентагона. Через нестачу коштів Старлінк змушений буде припинити послуги. Кому вигідно залишити ЗСУ без інтернет?
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30.11.2022 10:06 Відповісти
Тут мова не про користь терміналів для ЗСУ і взагалі для України та людства в цілому. Мова про жадібність, хайп і жага заробити на стражданнях. Просто поділіть цифри. 1300 штук терміналів в ЗСУ. І 400 міліонів доларів на їхнє річне обслуговування по словам Маска. Це 25 641 долар в місяць на один термінал. Комусь ще в світі вони продають обслуговування за такі кошти, окрім ЗСУ?
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30.11.2022 10:45 Відповісти
Так зробіть винахід ви і роздайте все страждалим!
Поділитесь потім тут з нами!
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30.11.2022 11:05 Відповісти
Я не кажу про безкоштовність від слова зовсім. Не перекручуйте. Я кажу про вибірковість. Якщо пересічному громадянину Старлінк коштує 500-700, а місячна плата 100 доларів то чому для ЗСУ 25 тисяч?
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30.11.2022 11:10 Відповісти
І ще. Якщо я прийду в вашу пересічну квартиру де ви побудували власноруч Perpetuum mobile і викуплю всю будівлю разом з вашою родиною, сусідами і свійськими тваринками то чи стану я винахідником цього двигуна?
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30.11.2022 11:17 Відповісти
Вартість виведення орбітального угрупування Старлінк у собівартості послуг врахували? Вартість послуг наземної інфраструктури, обладнання провайдера теж? Чи може вважаєте, що Маску їх подарував на Різдво дідусь Байден? Пояснюю ще раз: Старлінк поки що є збитковим для Маска, приватні інвестори вимагають виконання бізнес-плану, щоб вчасно отримати прибуток. Інакше Старлінк збанкрутіє, і послуги доступу в інтернет припинять навіть тим, хто їх оплачує.
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30.11.2022 13:23 Відповісти
Ви коли купували собі автівку також ще й за будівництво автозаводу пару сотень мільнів сплачували? Якщо ні, то чому тут пишете що Маск повинен у кожен проданий .термінал ціну запуску супутника вставляти. Чи купуючи буханець хліба ви кожен раз сповна оплачуєте будівництво пекарні?
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30.11.2022 16:35 Відповісти
За кількістю терміналів ви помилились на порядок.
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30.11.2022 14:49 Відповісти
В ЗСУ 1300 штук. Ця кількість вилітає при кожному запиті в гуглі.
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30.11.2022 16:37 Відповісти
 
 