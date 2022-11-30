США ще не платили за обслуговування Starlink в Україні, - Пентагон

Пентагон досі не платив за обслуговування систем супутникового зв’язку Starlink, наданих Україні Ілоном Маском.

Про це заявив під час пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Міністерство оборони Сполучених Штатів не проводило жодних платежів компанії Starlink за її системи - за можливості, які Starlink надає Україні", - відповів він на запитання, хто платить за обслуговування цих систем в Україні - Ілон Маск чи американське військове відомство.

Водночас Райдер повідомив, що міноборони США продовжує обговорювати можливість включення SpaceX до наявної системи супутникових комунікацій в Україні, які забезпечуються Пентагоном.

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Нагадаємо, у жовтні компанія SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими Маском. Пізніше мільярдер уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу терміналів, оскільки це коштуватиме компанії понад $120 мільйонів до кінця 2022 року та близько $400 мільйонів упродовж наступних 12 місяців.

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Згодом засновник SpaceX повідомив, що вирішив продовжити безкоштовне фінансування українського уряду. Маск навіть заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з міноборони США.