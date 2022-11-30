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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 88 880 осіб, 280 літаків, 2 914 танків, 1 902 артсистеми, 5 872 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 88 880 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно становить:

особового складу - близько 88880 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 2914 (+3) од,

бойових броньованих машин - 5872 (+6) од,

артилерійських систем - 1902 (+1) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 210 (+1) од,

літаків - 280 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+7),

крилаті ракети - 531 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4429 (+6) од,

спеціальна техніка - 163 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 88 880 осіб, 280 літаків, 2 914 танків, 1 902 артсистеми, 5 872 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6878) знищення (7702) техніка (1873) втрати (4479)


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Топ коментарі
+23
Вторая армия оказалась совсем не второй армией. Второй армией оказалась европейская армия Украины, которая продолжает громить армию страны спонсора терроризма. Слава ВСУ!
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30.11.2022 09:22 Відповісти
+19
Ще не критична цифра,але наближення скоро. Судячи з аналізу, арта уже не та, літаки ще мають чим бомбить, але час і ЗСУ зроблять свою справу. Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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30.11.2022 09:33 Відповісти
+14
17 060 окупантів за листопад
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30.11.2022 09:21 Відповісти
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8
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30.11.2022 09:20 Відповісти
17 060 окупантів за листопад
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30.11.2022 09:21 Відповісти
Вторая армия оказалась совсем не второй армией. Второй армией оказалась европейская армия Украины, которая продолжает громить армию страны спонсора терроризма. Слава ВСУ!
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30.11.2022 09:22 Відповісти
Ще не критична цифра,але наближення скоро. Судячи з аналізу, арта уже не та, літаки ще мають чим бомбить, але час і ЗСУ зроблять свою справу. Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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30.11.2022 09:33 Відповісти
Писали,що 2 літаки збили,а тут не позначено
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30.11.2022 09:34 Відповісти
они во вчерашней статистике...
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30.11.2022 09:49 Відповісти
Это были те, что были во вчерашней статистике.
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30.11.2022 10:57 Відповісти
День чмобіків )) Слава ВСУ!
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30.11.2022 09:36 Відповісти
коли ми ледь підбиралися до 200 літаків, я думала, що ми ніколи не подолаємо цифру 300, але зараз в мене повно оптимізму...)))
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30.11.2022 09:40 Відповісти
Чекаємо на 100 тисяч дохляків к НР!
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30.11.2022 09:55 Відповісти
Батальон дембільнувся.
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30.11.2022 09:43 Відповісти
небольшая иллюстрация...

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30.11.2022 09:48 Відповісти
Таргани....
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30.11.2022 11:50 Відповісти
Маловато будет!Умножайте на 3 как минимум!поРаша изздохнет!
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30.11.2022 09:51 Відповісти
 
 