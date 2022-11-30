Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 88 880 осіб, 280 літаків, 2 914 танків, 1 902 артсистеми, 5 872 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 88 880 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно становить:
особового складу - близько 88880 (+500) осіб ліквідовано,
танків - 2914 (+3) од,
бойових броньованих машин - 5872 (+6) од,
артилерійських систем - 1902 (+1) од,
РСЗВ - 395 (+0) од,
засоби ППО - 210 (+1) од,
літаків - 280 (+0) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+7),
крилаті ракети - 531 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4429 (+6) од,
спеціальна техніка - 163 (+0).
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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