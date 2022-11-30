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Новини
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Китай хоче до 2035 року отримати 1500 ядерних боєголовок. Пентагон: Це показує їхні наміри

байден,сі,цзіньпін

Китай збирається поставити на бойове чергування 1500 ядерних боєголовок до 2035 року за 400 наявних на сьогодні.

Про це йдеться у звіті Пентагону, присвяченому КНР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За оцінками США, на сьогодні Китай має у своєму арсеналі понад 400 діючих ядерних боєголовок, і якщо зусилля з модернізації триватимуть, то до 2035 року Пекін зможе розмістити близько 1500 боєголовок.

Пентагон називає КНР "найсерйознішим і системним викликом національної безпеки США та вільної й відкритої міжнародної системи".

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Високопосадовець Міноборони США заявив, що Китай стає все більш зрозумілим у своїх амбіціях і намірах, а також хоче, щоб його економічний, політичний, соціальний, військовий розвиток та розвиток у сфері безпеки були скоординовані та взаємно посилювали один одного, а також підтримували амбітні цілі, поставлені главою КНР Сі Цзіньпіном для розвитку країни до 2049 року.

"Як ми відзначали в минулорічній доповіді, Сі Цзіньпін і керівництво КНР сповнені рішучості, що збройні сили повинні відігравати активнішу роль у просуванні зовнішньополітичних цілей КНР у глобальному масштабі", - сказав чиновник.

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Водночас у доповіді наголошується, що існує ймовірність прорахунків та непорозуміння - це показує необхідність своєчасного зв'язку між Вашингтоном та Пекіном.

"Стратегічне суперництво - навіть коли воно посилюється - не означає, що конфронтація або конфлікт неминучі. І ми чітко дали зрозуміти, що прагнемо відповідально управляти конкуренцією з КНР, щоб не вступати в конфлікт без необхідності", - заявили в Пентагоні.

Автор: 

Китай (4739) Пентагон (1441) США (23613) ядерна зброя (1196)


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Топ коментарі
+11
Короче, если мир не придумает, как бороться с поехавшими крышей диктаторами, - не мы, так наши дети переживут третью мировую. Ядерную.
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30.11.2022 09:44 Відповісти
+11
А ви виробництва туди переносіть,та технологіями діліться!Щоб вони мали за вас вбивати!
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30.11.2022 09:45 Відповісти
+7
Так, кацапія вже неначасі, вже побороли? Я повинна вам розповідати, що легше вбити одне суче темне з допомогою іншого, а потім і друге замочити. Ні, треба вам зразу з двома язиками воювати. Розділяй та владарюй. Просрали уроки старовинної історії.
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30.11.2022 09:45 Відповісти
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Короче, если мир не придумает, как бороться с поехавшими крышей диктаторами, - не мы, так наши дети переживут третью мировую. Ядерную.
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30.11.2022 09:44 Відповісти
як показує практика, "мир не придумает". навіть паРаші світ нічого не може протиставити, що вже казати про китай.
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30.11.2022 10:05 Відповісти
Так, кацапія вже неначасі, вже побороли? Я повинна вам розповідати, що легше вбити одне суче темне з допомогою іншого, а потім і друге замочити. Ні, треба вам зразу з двома язиками воювати. Розділяй та владарюй. Просрали уроки старовинної історії.
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30.11.2022 09:45 Відповісти
Засыпать порашу и ускоглазых настоящим типа НОВИЧКА!***** передохнет всё отродье!!!
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30.11.2022 09:49 Відповісти
А ви виробництва туди переносіть,та технологіями діліться!Щоб вони мали за вас вбивати!
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30.11.2022 09:45 Відповісти
Именно. Своими руками сотворили монстров ради пары десятков лет благоденствия и сверхприбылей
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30.11.2022 09:49 Відповісти
Це ж вільний ринок. Бізнес схвалює. Тільки вмирати на майбутню війну ті бізнесмени звичайно ж не підуть.
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30.11.2022 10:05 Відповісти
Треба було мати клепки передавати китайцям високі технології
Максимум що можна їм довіряти це виробництво чайників
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30.11.2022 14:21 Відповісти
Ви ж самі своєю імпотентністю та договорняками усьому світу показали, що окрім ЯЗ ні в чьому впевненим бути не можна. Тепер кожна мразота черговий раз переконалася, що бімба потрібна за будь яку ціну. Лівацька пошесть..
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30.11.2022 09:46 Відповісти
А дурна Україна відмовилася за "фількіну грамоту"! Бо Америка злякалася ядерну Україну! А ядерну кацапію на чолі з*уйлом чогось не боялася? А тепер світ стоїть на межі "світової війни" через замашки *уйла!
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30.11.2022 09:46 Відповісти
...черезамашки ху..лів, бо в Світі ху..ло не один їх доста, хоч той же і лукшенко.
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30.11.2022 09:58 Відповісти
Сами виноваты!настроили заводов в УСКОГЛАЗИИ!!!а сами тип не могу?Всё в этом МИРЕ ЧЕРЕЗ СРАКУ!!!
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30.11.2022 09:46 Відповісти
Це у вас в ХИТРОЖОПІЇ усе через СРАКУ, а світ намагається якось з цим жити.
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30.11.2022 10:02 Відповісти
це "якось" стає схожим на ядерний гриб
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30.11.2022 14:23 Відповісти
А хто ж вигадував Китай та Рашистів?!!! Хто продовжує їх зміцнювати економічно?!
Хто такий "розумний" почав торгівлю й виробництво з Китаєм та Засрашкою?!
Рано чи пізно якийсь схиблений диктатор відправить цей світ у небуття.
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30.11.2022 09:54 Відповісти
Их никто не выдумывал . Выкормили - это да . Вигодували .
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30.11.2022 10:57 Відповісти
Т9 іноді корегує а я не завжди помічаю.
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30.11.2022 13:34 Відповісти
Буває . Цей Т9 доволі часто живе своїм життям .
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30.11.2022 14:01 Відповісти
А ви просто попросить їх віддати ЯЗ як Україну свого часу, та дайте їм гарантії, всі ж побачили до якого "миру" це призвело...
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30.11.2022 10:03 Відповісти
Блін, от нафіга тим дебілам стільки? 400 бімб достатньо шоб всьому світу пришов гаплик (інші ж теж в сторонці стояти не будуть).
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30.11.2022 10:46 Відповісти
да не, кто то останется. например в австралии.
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30.11.2022 11:32 Відповісти
Туди теж ввалять. Для профілактики... залишаться хіба що пінгвіни в Антарктиді, але це не точно.
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30.11.2022 11:38 Відповісти
Так в США більше боєголовок. Якщо так подумати, то всі мають право володіти ядерною зброєю і далекобійними ракетами. Це гарантія вашої безпеки. Звісно, таку зброю і усілякі диктаторські режими хочуть.
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30.11.2022 11:02 Відповісти
с вирусом уже наэксперементировали, ну давайт давайте, потом будем расскопки китая проводить
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30.11.2022 11:23 Відповісти
буде х!йло N 2
мая хатеть тайваня или мая стрелять ядреная бимба
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30.11.2022 19:21 Відповісти
 
 