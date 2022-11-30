Китай хоче до 2035 року отримати 1500 ядерних боєголовок. Пентагон: Це показує їхні наміри

Китай збирається поставити на бойове чергування 1500 ядерних боєголовок до 2035 року за 400 наявних на сьогодні.

Про це йдеться у звіті Пентагону, присвяченому КНР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За оцінками США, на сьогодні Китай має у своєму арсеналі понад 400 діючих ядерних боєголовок, і якщо зусилля з модернізації триватимуть, то до 2035 року Пекін зможе розмістити близько 1500 боєголовок.

Пентагон називає КНР "найсерйознішим і системним викликом національної безпеки США та вільної й відкритої міжнародної системи".

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Високопосадовець Міноборони США заявив, що Китай стає все більш зрозумілим у своїх амбіціях і намірах, а також хоче, щоб його економічний, політичний, соціальний, військовий розвиток та розвиток у сфері безпеки були скоординовані та взаємно посилювали один одного, а також підтримували амбітні цілі, поставлені главою КНР Сі Цзіньпіном для розвитку країни до 2049 року.

"Як ми відзначали в минулорічній доповіді, Сі Цзіньпін і керівництво КНР сповнені рішучості, що збройні сили повинні відігравати активнішу роль у просуванні зовнішньополітичних цілей КНР у глобальному масштабі", - сказав чиновник.

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Водночас у доповіді наголошується, що існує ймовірність прорахунків та непорозуміння - це показує необхідність своєчасного зв'язку між Вашингтоном та Пекіном.

"Стратегічне суперництво - навіть коли воно посилюється - не означає, що конфронтація або конфлікт неминучі. І ми чітко дали зрозуміти, що прагнемо відповідально управляти конкуренцією з КНР, щоб не вступати в конфлікт без необхідності", - заявили в Пентагоні.