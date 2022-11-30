Китай хоче до 2035 року отримати 1500 ядерних боєголовок. Пентагон: Це показує їхні наміри
Китай збирається поставити на бойове чергування 1500 ядерних боєголовок до 2035 року за 400 наявних на сьогодні.
Про це йдеться у звіті Пентагону, присвяченому КНР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За оцінками США, на сьогодні Китай має у своєму арсеналі понад 400 діючих ядерних боєголовок, і якщо зусилля з модернізації триватимуть, то до 2035 року Пекін зможе розмістити близько 1500 боєголовок.
Пентагон називає КНР "найсерйознішим і системним викликом національної безпеки США та вільної й відкритої міжнародної системи".
Високопосадовець Міноборони США заявив, що Китай стає все більш зрозумілим у своїх амбіціях і намірах, а також хоче, щоб його економічний, політичний, соціальний, військовий розвиток та розвиток у сфері безпеки були скоординовані та взаємно посилювали один одного, а також підтримували амбітні цілі, поставлені главою КНР Сі Цзіньпіном для розвитку країни до 2049 року.
"Як ми відзначали в минулорічній доповіді, Сі Цзіньпін і керівництво КНР сповнені рішучості, що збройні сили повинні відігравати активнішу роль у просуванні зовнішньополітичних цілей КНР у глобальному масштабі", - сказав чиновник.
Водночас у доповіді наголошується, що існує ймовірність прорахунків та непорозуміння - це показує необхідність своєчасного зв'язку між Вашингтоном та Пекіном.
"Стратегічне суперництво - навіть коли воно посилюється - не означає, що конфронтація або конфлікт неминучі. І ми чітко дали зрозуміти, що прагнемо відповідально управляти конкуренцією з КНР, щоб не вступати в конфлікт без необхідності", - заявили в Пентагоні.
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Максимум що можна їм довіряти це виробництво чайників
Хто такий "розумний" почав торгівлю й виробництво з Китаєм та Засрашкою?!
Рано чи пізно якийсь схиблений диктатор відправить цей світ у небуття.
мая хатеть тайваня или мая стрелять ядреная бимба