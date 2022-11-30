Російські загарбники розпочали "відновлювати" житло в Хрустальному Луганської області, де взагалі не було боїв

Окупанти оголосили про "відновлення" житлових будинків в смт Хрустальне. Проте бойові дії там взагалі не відбувалися.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Доки Жителі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного, які зазнали значних руйнацій, "зустрічають зиму в підвалах або, в кращому випадку, в холодних квартирах без скла та майже без комунікацій, окупаційна влада розпочала "відновлення" багатоповерхівок у захопленому ще у 2014 році Хрустальному, де бойових дій не відбувалося взагалі. Однак, гроші виділили на відбудову одразу 76 "пошкоджених обстрілами" багатоквартирних будинків", - йдеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, для "кращого контролю" за виділеними коштами з Московської області прибули 400 робітників.

"По п’ять на кожну хатину. Чекаємо на повідомлення про чергове зникнення грошей та працівників", - додали в ОВА.

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